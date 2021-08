Voici pourquoi macOS 13 pourrait être une mise à niveau Mammoth

Toutes les quelques années, nous assistons à une refonte significative du système d’exploitation d’Apple pour ses Mac, et bien que macOS 11 Big Sur ait apporté une interface utilisateur qui lui correspondait avec iOS et iPadOS, il semble que ce ne soit que la moitié de l’histoire de ce qui se passe réellement.

Mammoth était un nom déposé par Apple en 2013 aux côtés de Monterey, ce qui a donné du crédit à ce que la mise à jour de cette année s’appellerait, quelque chose que nous avons deviné correctement en juin.

Alors que macOS 12 Monterey est une mise à jour importante, ce n’est pas une mise à jour substantielle par rapport à Big Sur, et avec les rumeurs de nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro avec puces M1X à venir, tout laisse présager une grosse mise à jour l’année prochaine qui pourrait tracer une ligne dans le sable pour Intel Macs, et commencer une nouvelle ère pour les Macs ARM.

Un concept intéressant est récemment apparu, montrant ce que macOS 13 Mammoth pouvait apporter, et nous nous sommes demandé ce que l’année prochaine pourrait apporter au Mac.

Un ensemble de fonctionnalités Mammoth

En regardant le premier concept de Parker Ortolani chez ., il y a beaucoup à aimer ici, avec les boutons de feu stop pouvant être étendus pour mieux contrôler les applications en plein écran, tandis que la bibliothèque d’applications remplace le Launchpad et les widgets sont enfin libérés d’une barre latérale cachée, capable de être placé sur le bureau.

macOS a eu l’habitude ces dernières années de rattraper iOS. Alors que l’iPhone et l’iPad disposent du menu contextuel utile appelé Control Center depuis 2013, il n’est apparu sur le Mac à Big Sur que l’année dernière.

Alors que macOS 12 Monterey apporte des raccourcis au Mac, d’autres nouvelles fonctionnalités cette année ne sont pas exclusives à la plate-forme – elles sont également visibles sur iOS et iPadOS, de sorte que de nombreux utilisateurs considèrent cela comme une mise à niveau mineure. On peut affirmer qu’il est similaire aux versions antérieures sur Mac, telles que Snow Leopard et Mountain Lion, des versions qui offraient respectivement peu de nouvelles fonctionnalités, mais offraient plutôt plus de raffinements.

(Crédit image: . – Parker Ortolani)

Dans ce concept pour Mammoth, de nouvelles fonctionnalités telles que les widgets et la bibliothèque d’applications sont extraites d’iOS et d’iPadOS, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder encore plus facilement à leurs applications et widgets préférés à tout moment.

Il est tout à fait logique de voir ces fonctionnalités arriver sur le Mac. Si vous utilisez Launchpad, c’est comme si vous sélectionniez des applications dans un dossier sur iOS, mais selon que vous utilisiez un iMac ou un MacBook, la taille de celle-ci peut être énorme. Avec la bibliothèque d’applications, il est réduit à un dossier et peut être étendu à différents ensembles de dossiers, tout comme dans iPadOS 15.

Mais le seul aspect que nous ne pouvons pas voir est la barre de menu. Apple aime la symétrie entre tous ses produits, et une barre de menu qui change de longueur n’a tout simplement pas l’air correcte. En dehors de cela, c’est un concept qui a du sens, et cela pourrait être la touche finale au redémarrage de macOS que nous avons commencé à voir dans macOS 11 Big Sur.

(Crédit image: . – Parker Ortolani)

Dans la deuxième partie du concept, Ortolani va plus loin dans les applications pour Mammoth, avec Front Row, l’application d’Apple pour visionner des films qui ont été abandonnés depuis longtemps, à l’application Météo repensée d’iOS 15 disponible sur macOS 13.

C’est un aperçu fascinant de la façon dont Apple pourrait faire fonctionner ces fonctionnalités dans macOS, mais aussi leur donner l’impression qu’elles conviennent parfaitement au système d’exploitation. Alors qu’iOS et macOS sont très similaires, un système d’exploitation de bureau a besoin de la flexibilité nécessaire pour correspondre aux nombreux moniteurs, Mac et utilisateurs différents, et ces concepts contribuent à faire de la prochaine version de macOS une mise à niveau déjà tentante, avant même la sortie de macOS 12 Monterey sur le public.

(Crédit image: . – Parker Ortolani)

Un futur Mammoth M2

Quand Apple a décidé de passer des puces PowerPC à Intel pour le Mac en 2005, il a été déclaré que la transition prendrait deux ans – cela s’est fait en un. Mais en 2007, Mac OS X 10.6 Snow Leopard a abandonné la prise en charge des puces PowerPC, ne fonctionnant que sur les Mac Intel.

Bien que la pandémie ait très probablement ralenti la prochaine transition des puces Intel vers Apple Silicon, je ne pense pas que la sortie de l’année prochaine supprimera la prise en charge des puces Intel. Au lieu de cela, davantage de fonctionnalités seront réservées exclusivement aux Mac Apple Silicon, incitant les utilisateurs à mettre à niveau et à tirer parti de ce que les nouveaux Mac offrent.

Il existe de nombreuses rumeurs concernant un nouveau MacBook Pro alimenté par une puce M1X, censée contenir plus de cœurs pour les graphiques, des vitesses plus élevées et être capable de gérer plus de ports, afin que les emplacements HDMI et carte SD puissent revenir aux Mac. Mais cela pourrait également jeter les bases d’autres Mac en cours qui disposent également d’une puce M2.

Ceux-ci peuvent s’appuyer sur la grande autonomie de la batterie du MacBook Air M1, tout en réduisant le poids d’Intel, en apportant plus de nouvelles fonctionnalités exclusives au Mac.

Alors que nous ne sommes qu’à quelques mois de l’arrivée de macOS 12 Monterey, les prochains Mac M1X et M2 peuvent nous donner de nombreux indices sur ce que macOS 13 apportera une fois qu’il sera annoncé à la WWDC de l’année prochaine si l’histoire se répète.

