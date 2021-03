Voici pourquoi Noem a combattu le projet de loi du Dakota du Sud interdisant les hommes biologiques des sports féminins ⋆ .

La gouverneure républicaine du Dakota du Sud, Kristi Noem, a été vivement critiquée pour avoir omis de certifier un projet de loi interdisant aux hommes biologiques de pratiquer des sports féminins.

Le gouverneur a constamment insisté sur le fait que le projet de loi soumettrait le Dakota du Sud à des poursuites que l’État ne pourrait pas gagner et a déclaré qu’elle cherchait à «protéger les filles» par d’autres mesures.

«Depuis novembre, mon équipe et moi avons travaillé pour trouver la meilleure façon de défendre efficacement le sport féminin – pas seulement pour se sentir bien, mais pour faire le bien», a écrit Noem dans l’éditorial de la National Review mardi. «Nous devons pouvoir gagner au tribunal.»

La gouverneure républicaine du Dakota du Sud, Kristi Noem, a fait face à de vives critiques pour son opposition à HB 1217, un projet de loi interdisant aux hommes biologiques de pratiquer des sports féminins. Le gouverneur a constamment insisté sur le fait que le projet de loi soumettrait le Dakota du Sud à des poursuites que l’État ne pourrait pas gagner et a déclaré qu’elle cherchait à «protéger les filles» par d’autres mesures.

Noem continue de repousser les affirmations selon lesquelles elle a cédé à la pression de groupes comme la NCAA, soulignant qu’elle veut des solutions à long terme qui protégeront les filles du Dakota du Sud.

«Depuis novembre, mon équipe et moi avons travaillé pour trouver la meilleure façon de défendre efficacement le sport féminin – pas seulement pour se sentir bien, mais pour faire du bien», a écrit Noem dans un éditorial de la National Review mardi. «Nous devons pouvoir gagner au tribunal.»

«C’est pour cette raison que j’ai demandé à la législature de l’État du Dakota du Sud de réviser HB 1217», a écrit Noem. «Tel qu’adopté, ce projet de loi était le rêve d’un avocat de première instance. Cela aurait été immédiatement interdit si je l’avais signé dans la loi, ce qui signifie qu’aucune fille du Dakota du Sud n’aurait été protégée. «

HB 1217: où en est-il?

La Daily Caller News Foundation avait précédemment rapporté que Noem hésitait dans son soutien à la législation en raison de la pression de divers groupes d’intérêt dans le Dakota du Sud. Bien que Noem ait déclaré le 8 mars qu’elle était «enthousiaste» de signer la législation, elle a renvoyé le projet de loi aux législateurs avec des révisions «de style ou de forme» – autrement connu sous le nom de veto de style et de forme.

Les critiques ont accusé le gouverneur de «théâtre politique» et de céder à la pression, mais Noem a insisté sur le fait que le projet de loi était un cauchemar juridique.

«Je suis toujours incroyablement excité de signer ce projet de loi», a déclaré Noem le 22 mars.

«Vous prêchez mon sermon. Seules les filles pratiquent le sport des filles. » pic.twitter.com/PhgpLMGsDG – Gouverneur Kristi Noem (@govkristinoem) 23 mars 2021

Lundi, la Chambre du Dakota du Sud a rejeté le style et le veto de Noem, renvoyant le projet de loi à Noem, qui l’a renvoyé à la Chambre le même jour sans certification, a rapporté le Rapid City Journal. Le président de la Chambre du Dakota du Sud, Spencer Gosch, a décidé jeudi que l’action de Noem comptait comme un veto, mais le vote de la Chambre pour annuler l’action de Noem a échoué.

Avant lundi, Noem a souligné à plusieurs reprises qu’elle n’avait pas encore opposé son veto à HB 1217. Elle a de nouveau insisté lundi sur le fait que sa décision de renvoyer le projet de loi à la Chambre avec un défaut de certification n’équivaut pas à un veto.

Le porte-parole Ian Fury a déclaré mardi à la DCNF qu’un «veto est ce qui se passe lorsque vous ne voulez pas de projet de loi».

«Elle voulait ce projet de loi», a-t-il dit.

Noem travaillera désormais avec les législateurs pour planifier une session spéciale en mai ou juin, a déclaré Fury. Lors de la session extraordinaire, a-t-il déclaré à la DCNF, les législateurs pourront revoir le projet de loi. Noem s’attendra toujours à ce que ses suggestions soient appliquées avant que HB 1217 puisse passer.

Le style et la forme du veto

Dans une lettre adressée lundi aux législateurs, Noem a réitéré ses inquiétudes concernant HB 1217 et a noté que bien que ses détracteurs soulignent que plusieurs autres États ont «pris des mesures sur ce sujet», la législation adoptée dans d’autres États est différente du projet de loi du Dakota du Sud.

Très heureux @BillLeeTN a signé cette législation cruciale pour protéger l’équité dans le sport féminin! Les modifications que j’ai proposées à la législature du SD sont pratiquement les mêmes que celles que le gouverneur Lee vient de signer, à peine plus fortes. Faisons-le pour que nous puissions protéger nos filles. https://t.co/yFu5ntCCCN – Gouverneur Kristi Noem (@govkristinoem) 28 mars 2021

La gouverneure a soulevé quatre préoccupations dans ses «révisions de style et de forme proposées» qu’elle a de nouveau soulignées dans sa lettre de lundi.

Un veto de style et de forme est un veto modificatif «propre au Dakota du Sud» qu’aucun autre État n’a jugé bon de suivre », selon une note du Conseil de recherche législatif du Dakota du Sud.

La note note qu’il y a eu 89 vetos de style et de forme depuis 1977, mais que l’Assemblée législative n’a pas accepté les changements suggérés par le gouverneur à quatre reprises seulement: à deux de ces occasions, le gouverneur a ensuite signé le projet de loi, et les deux autres occasions, le gouverneur a opposé son veto à la législation.

La législature de l’État a finalement le dernier mot pour savoir si les changements demandés par le gouverneur «vont au-delà du style et de la forme».

«Si l’Assemblée législative estime que les modifications proposées sont substantielles, elle n’a tout simplement pas besoin de les approuver», indique la note. «La préoccupation législative quant à savoir si les corrections de style et de forme suggérées par le gouverneur étaient en fait des amendements de fond a peut-être contribué aux quatre occasions, citées plus tôt, où l’Assemblée législative n’a pas réussi à se mettre d’accord sur un style et une forme de veto.»

«Les projets de loi comportant des erreurs de style ou de forme peuvent être renvoyés à l’Assemblée législative par le gouverneur avec des recommandations spécifiques de changement», lit-on à l’article IV, section IV de la Constitution du Dakota du Sud. «Les projets de loi renvoyés seront traités de la même manière que les projets de loi ayant fait l’objet d’un veto, sauf que des recommandations spécifiques de changement de style ou de forme peuvent être approuvées par un vote majoritaire de tous les membres de chaque chambre. Si le gouverneur certifie que le projet de loi est conforme aux recommandations spécifiques du gouverneur, le projet de loi deviendra loi. Si le gouverneur ne certifie pas le projet de loi, il est renvoyé à l’Assemblée législative sous la forme d’un projet de loi ayant fait l’objet d’un veto. »

Suggestions de style et de forme de Noem

Le premier des problèmes de Noem avec HB 1217 était la «section d’interdiction de drogue améliorant la performance» du projet de loi, comme elle l’a noté dans une lettre de lundi aux législateurs. Noem a souligné que l’interdiction de la drogue ne se limite pas à la protection des sports des filles.

«Vraisemblablement, cette exigence a été incluse pour traiter un étudiant prenant ces médicaments dans le cadre d’une transition entre les sexes, mais le projet de loi 1217 n’est pas limité de cette manière», a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse précédent annonçant ses suggestions. «Au contraire, si un étudiant-athlète masculin ne faisait pas partie de l’équipe de football, et apprenait plus tard qu’un autre étudiant de l’équipe prenait des stéroïdes sans le révéler, l’étudiant qui ne faisait pas partie de l’équipe aurait le droit de poursuivre l’école et l’étudiant qui utilise des stéroïdes pour les dommages.

Le gouverneur a également contesté la «section des causes d’action» du projet de loi, qui, selon elle, aurait «transformé toute incapacité à transformer une équipe sportive en un risque de litige».

Elle a en outre cité les «formalités administratives lourdes imposées par le projet de loi, qui obligeaient chaque parent d’un enfant d’âge scolaire à remettre chaque année des documents permettant de déterminer si l’enfant du parent était un garçon ou une fille et de déterminer si leur enfant avait pris des médicaments améliorant la performance. au cours de la dernière année.

Sa quatrième préoccupation était la «disposition du projet de loi sur l’application de la loi au niveau collégial».

« Je suis également préoccupé par le fait que l’approche adoptée par le projet de loi 1217 de la Chambre est irréaliste dans le contexte de l’athlétisme collégial », a déclaré Noem précédemment dans le communiqué de presse. «Dans le Dakota du Sud, nous sommes fiers des programmes sportifs de nos universités, et en particulier des grands progrès que nous avons accomplis pour gagner en visibilité nationale et augmenter les opportunités pour notre prochaine génération au cours des deux dernières décennies.

Dans le Dakota du Sud, nous célébrons la #InternationalWomensDay en défendant le sport féminin! J’ai hâte de signer ce projet de loi très bientôt. https://t.co/OU15HOwp2r – Gouverneur Kristi Noem (@govkristinoem) 8 mars 2021

«Le Dakota du Sud a montré que nos étudiants-athlètes peuvent rivaliser avec n’importe qui dans le pays, mais concourir sur la scène nationale signifie se conformer aux organes directeurs nationaux qui supervisent l’athlétisme collégial», a-t-elle poursuivi. «Bien que je ne sois certainement pas toujours d’accord avec les mesures prises par ces organismes de sanction, je comprends que l’athlétisme collégial nécessite un tel système – un patchwork de cinquante États n’est pas réalisable.»

Ordres exécutifs de Noem

La gouverneure a également envoyé une deuxième lettre aux législateurs lundi dans laquelle elle annonçait deux ordres exécutifs: l’un pour «protéger l’équité dans l’athlétisme K-12» et l’autre pour «le faire dans l’athlétisme universitaire».

«Étant donné que le législateur n’a pas accepté mes propositions de révision de HB 1217, je signe immédiatement deux décrets pour résoudre ce problème», a-t-elle tweeté lundi, «un pour protéger l’équité dans l’athlétisme K-12 et un autre pour le faire dans l’athlétisme universitaire. . »

Seules les filles devraient pratiquer des sports féminins. Étant donné que le législateur n’a pas accepté mes révisions proposées à HB 1217, je signe immédiatement deux décrets pour résoudre ce problème: l’un pour protéger l’équité dans l’athlétisme de la maternelle à la 12e année et l’autre pour le faire dans l’athlétisme universitaire. (1/3) – Gouverneur Kristi Noem (@govkristinoem) 29 mars 2021

«Puisque la gouverneure Noem ne pouvait pas signer constitutionnellement le projet de loi, elle a pris la seule mesure qu’elle pouvait légalement prendre», a déclaré Fury mardi à la DCNF, «publiant des décrets pour protéger le sport féminin à la fois au niveau K-12 et au niveau collégial jusqu’à la législature. peut adopter une législation remplaçant ces OE. »

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur de nouvelles éligible pouvant offrir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]