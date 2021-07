Voici pourquoi nous n’avons pas vu plus de téléphones Snapdragon 780G

in

TL;DR

Un dirigeant de Xiaomi dit qu’il n’y a pas assez de capacité pour fabriquer des téléphones Snapdragon 780G. Vous devrez peut-être vous contenter du 778G à la place. Le problème survient au milieu d’une pénurie plus large de puces.

Avez-vous remarqué que peu de téléphones utilisent la puce Snapdragon 780G de Qualcomm bien que la société la présente comme la puce grand public pour 2021 ? Il y a peut-être une bonne explication. Un dirigeant de Xiaomi sur Weibo a affirmé qu’une capacité insuffisante avait entraîné une pénurie d’appareils 780G et que les puces auraient été hors de production.

Nous avons demandé à Qualcomm de commenter.

L’exécutif n’a pas expliqué pourquoi le Snapdragon 780G était difficile à trouver. Cependant, il est également construit à l’aide d’un processus de fabrication de 5 nanomètres qui reste à la pointe de la technologie et donc très demandé. Combinez une pénurie mondiale de puces avec une concurrence féroce pour l’approvisionnement disponible en 5 nm (l’A14 d’Apple et le Snapdragon 888 de Qualcomm sont deux exemples marquants) et le 780G peut être difficile à justifier.

Lire la suite: Guide du système sur puce Snapdragon

Comme vous l’avez peut-être deviné, Qualcomm semble déjà avoir une solution en main. Le Snapdragon 778G annoncé plus récemment offre de nombreuses fonctionnalités du 780G tout en utilisant un processus 6 nm plus conservateur. Ce n’est pas aussi puissant, mais c’est suffisamment proche pour que les fournisseurs de téléphones comme Xiaomi, Motorola et Oppo puissent l’utiliser sans avoir l’impression d’avoir fait un pas en arrière significatif. Vous ne remarquerez peut-être même pas la différence dans les applications du monde réel.

La question, bien sûr, est de savoir si vous verrez ou non de nombreux téléphones Snapdragon 780G à l’avenir. C’est une question difficile à répondre. Si des problèmes de production sont en cause, une solution peut dépendre de l’amélioration de l’offre 5 nm suffisamment rapidement pour justifier la conception et l’expédition de téléphones basés sur le 780G. Des problèmes de production prolongés pourraient faciliter le « règlement » pour le 778G, l’utilisation d’une puce bas de gamme ou même l’omission complète d’un appareil.