Voici pourquoi nous ne voyons pas plus de jeux PC et consoles portés sur Shield TV

Nvidia a révélé pourquoi nous ne voyons plus de titres de PC ou de console portés sur des appareils Shield. La firme graphique dit qu’elle se concentre actuellement sur le streaming de jeux sur les ports natifs. Ce n’est pas une surprise, mais confirme néanmoins pourquoi nous n’avons pas vu de nouveaux ports.

L’une des caractéristiques les plus notables de la Nvidia Shield TV Box est la possibilité de jouer à une multitude de jeux exclusifs qui ont été portés à partir d’un PC ou d’une console. Ces titres incluent Resident Evil 5, Metal Gear Solid 2 HD, Tomb Raider et Half Life 2. Malheureusement, cela fait longtemps que nous n’avons pas vu de nouveaux ports arriver sur la gamme Android TV de Nvidia.

Maintenant, Nvidia a révélé pourquoi c’est le cas, en disant à Android Authority qu’il donne la priorité “au streaming où nous pouvons apporter aux utilisateurs de Shield des jeux PC haute résolution complets sur le portage, dès maintenant”.

Le géant du graphisme propose en effet son service Geforce Now, qui permet aux utilisateurs de diffuser plus de 1 000 jeux PC depuis le cloud vers leurs appareils Shield (et d’autres plateformes). Pourtant, Nvidia dit qu’il n’abandonnera pas de sitôt les ports précédemment publiés.

“Shield continue de prendre en charge les jeux lancés sur le Google Play Store, pour des options de jeu supplémentaires”, a noté Nvidia dans une réponse par courrier électronique. “Et Shield TV Pro prend en charge les fonctionnalités Nvidia Share, permettant aux joueurs de diffuser leur jeu directement sur twitch.tv.”

Cette raison n’est pas vraiment une surprise, car les ports natifs des appareils Shield basés sur Android nécessitent généralement plus de temps, de ressources et d’efforts que le simple ajout du même jeu à Geforce Now. De plus, ce ralentissement des ports a coïncidé avec la montée en puissance de ses efforts de streaming. Mais le seul inconvénient de cette approche est que les utilisateurs de Shield TV qui vivent dans une région avec une mauvaise connectivité Internet ou aucune présence Geforce Now ne peuvent pas simplement passer à l’option de streaming de jeux de Nvidia.

