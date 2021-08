Voici pourquoi NVIDIA tire sur tous les cylindres ces derniers temps

NVIDIA Corporation (NASDAQ :NVDA) tourne à plein régime alors que la demande pour ses puces graphiques qui entrent dans les derniers jeux vidéo, les applications d’intelligence artificielle (IA) et les plates-formes d’extraction de crypto-monnaie continue d’augmenter.

Au milieu d’une pénurie mondiale de puces, ce fondamentalement supérieur société a enregistré des ventes et des bénéfices records au deuxième trimestre.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a grimpé de 68% en glissement annuel pour atteindre un record de 6,51 milliards de dollars, dépassant les estimations de 6,33 milliards de dollars. Les bénéfices ont bondi de 89 % en glissement annuel à 1,04 $ par action, contre 0,55 $ par action au deuxième trimestre de l’exercice 2021. Les analystes s’attendaient à des bénéfices de 1,02 $ par action, NVIDIA a donc publié une surprise de 2 %.

Les revenus des jeux de la société ont atteint un nouveau record, atteignant 3,06 milliards de dollars, soit une augmentation de 85 % d’une année sur l’autre. Ses cartes graphiques GeForce et les puces conçues pour les consoles, dont la Switch de Nintendo, ont dominé les ventes.

Fait intéressant, les dernières puces de jeu de NVIDIA se vendent souvent dès qu’elles sont en vente, et les revendeurs les marquent bien au-dessus du prix catalogue. La direction a noté que la société s’attend à ce que les problèmes d’approvisionnement pour ces puces se poursuivent tout au long de l’année, alors que les arriérés de la chaîne d’approvisionnement continuent de s’étendre.

Les revenus de ses offres de centres de données, qui incluent ses puces compatibles avec l’IA pour les fournisseurs de cloud et l’industrie, se sont élevés à 2,37 milliards de dollars, soit quelque 35 % de plus que l’année précédente et un nouveau record historique.

Les ventes de puces de crypto-monnaie ont chuté de 33% en dessous des attentes à 266 millions de dollars, mais la directrice financière Colette Kress a déclaré que la société s’attend désormais à ce que ces puces contribuent peu aux futures sources de revenus de NVIDIA. Plus de 80% des cartes graphiques de l’entreprise sont modifiées afin qu’elles ne soient pas aussi utiles pour l’extraction de crypto-monnaie afin de répondre à la demande d’applications de jeux.

Le PDG Jensen Huang a également noté l’expansion de l’entreprise dans des domaines de pointe, y compris les mondes virtuels immersifs connus sous le nom de métavers. Son outil de métaverse, appelé Omniverse, a déjà attiré l’attention de quelque 500 entreprises et plus de 50 000 créateurs, a déclaré la société.

Les investisseurs ont également suivi l’acquisition prévue pour 40 milliards de dollars par la société du fabricant de puces britannique ARM Holdings. Les concurrents de NVIDIA s’opposent à l’accord au motif qu’ils n’auraient pas accès à la technologie convoitée de puces pour smartphones d’ARM, mais la société a déclaré qu’elle s’attend à ce que les régulateurs approuvent finalement l’accord.

S’il était autorisé à être finalisé, il représenterait le plus gros contrat de semi-conducteurs de l’histoire et donnerait un énorme coup de pouce à la domination de NVIDIA dans le secteur, ainsi qu’à portefeuilles d’investisseurs.

Pour l’avenir, la société s’attend à ce que la demande pour ses puces continue d’augmenter au troisième trimestre de l’exercice 2022, conduisant à un chiffre d’affaires d’environ 6,8 milliards de dollars, contre 4,73 milliards de dollars au même trimestre de l’exercice 2021.

L’une de mes actions à puces préférées

NVIDIA est l’une de mes actions de semi-conducteurs préférées depuis des années. En fait, au début de 2019, Investisseur de croissance les abonnés ont vendu l’action pour un gain de près de 275% en seulement 33 mois.

J’ai à nouveau recommandé le stock à Investisseur de croissance abonnés en mai 2019. Depuis le début de l’année, le titre est en hausse de 46% par rapport au S&P 500 17% de gain et le NASDAQ 13 % d’augmentation.

Personnellement, je pense que le ciel est la limite pour NVIDIA simplement compte tenu de son IA et de ses puces graphiques.

NVIDIA a introduit la première unité de traitement graphique (GPU) en 1999 et possède plus de 7 000 brevets liés à l’infographie. La société est dans le secteur de l’infographie depuis plus de deux décennies et, à ce titre, NVIDIA est à l’avant-garde de l’accélération de l’IA avec ses GPU propriétaires.

Sa technologie d’IA est utilisée dans tout, des centres de données au cloud en passant par les véhicules autonomes.

NVIDIA a également développé le premier portefeuille au monde de supercalculateurs construits avec l’IA. Sa technologie prend désormais en charge 342 supercalculateurs, dont 70 % de tous les nouveaux systèmes.

Par exemple, la société a récemment dévoilé ses plates-formes logicielles NVIDIA Base Command et Fleet Command qui aident à déployer, développer et gérer des applications d’IA pour les entreprises et les clients industriels.

Clairement, NVIDIA a de quoi se vanter, et je pense que nous continuerons à voir de bonnes nouvelles de NVIDIA dans un avenir prévisible.

La réalité est que l’IA devrait être plus grand que le boom technologique dans les années 90 et la révolution des smartphones de 2007. Cela nous permettra de construire une toute nouvelle génération d’innovations incroyables.

En fait, Stephen Hawking a prédit que l’IA serait le « plus grand événement de l’histoire de notre civilisation », et le PDG de Google l’a qualifié de « plus important que l’électricité ».

