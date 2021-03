Voici pourquoi OnePlus n’a pas utilisé Wear OS sur sa montre

OnePlus a révélé qu’il avait ignoré Wear OS sur la montre pour des raisons de durée de vie de la batterie.La société a constaté que beaucoup de gens n’aimaient pas les batteries d’une journée de nombreux rivaux. .

OnePlus a rapidement reconnu que la montre n’exécuterait pas Wear OS, mais il n’a pas beaucoup expliqué pourquoi. Heureusement, il y a maintenant une explication – si elle est brève. Selon Droid Life, le chef de produit Watch de la société a révélé dans une période de questions-réponses que OnePlus avait principalement choisi le RTOS plus limité par rapport à la plate-forme de Google pour offrir une «durée de vie de la batterie plus longue».

Bien que OnePlus n’ait pas expliqué plus en détail la décision de ne pas utiliser Wear OS, il a déclaré dans une déclaration liminaire que la durée de vie de la batterie d’un jour était la raison la plus courante pour laquelle les gens arrêtaient de porter leurs montres intelligentes. L’autonomie de la batterie de deux semaines de la montre répond clairement à cette affirmation, même si cela signifie la perte d’un écosystème d’applications et de fonctionnalités plus sophistiquées telles que Google Assistant.

Cette approche a également influencé les décisions de OnePlus sur les fonctionnalités au-delà de Wear OS. La société a reconnu que de nombreuses personnes souhaitaient que la montre offre un affichage permanent, mais a déclaré qu’elle «évaluait» uniquement la possibilité d’ajouter cette fonctionnalité via une mise à jour en direct. Il souhaitait savoir si l’AOD valait la peine quand il pouvait augmenter la consommation d’énergie de «près de 50%».

Le choix de RTOS sur Wear OS aurait également permis à OnePlus de mieux contrôler les performances. Le chef de produit a ajouté que OnePlus a apporté les accélérations visuelles qu’il a utilisées sur les téléphones depuis le OnePlus 7 Pro, augmentant la fréquence d’images de 30FPS à plus de 50FPS et améliorant la fluidité de plus de 50 scènes. Vous n’attendrez pas que l’interface vous rattrape lorsque vous démarrez une séance d’entraînement.

La nouvelle peut s’avérer frustrante si vous espériez que la OnePlus Watch servirait de concurrent à part entière aux piliers de Wear OS tels que les garde-temps de Fossil. Si vous ne vous souciez pas d’une sélection d’applications plus large et que vous utilisez principalement votre smartwatch pour des entraînements ou des appels, cela ne vous dérangera peut-être pas. Beaucoup de gens s’inquiètent déjà du sort de Wear OS tel qu’il est – cela contourne complètement ces préoccupations.