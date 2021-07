Voici pourquoi OnePlus ne parle pas de l’indice IP du OnePlus 9 Pro

Dhruv Bhutani / Autorité Android

OnePlus a expliqué pourquoi la firme ne veut pas parler de la résistance à l’eau du OnePlus 9 Pro. Le co-fondateur Pete Lau affirme que les conditions des tests en laboratoire sont très différentes des situations du monde réel. Ce n’est pas la première fois qu’une marque décide d’arrêter de promouvoir la résistance à l’eau sur ses téléphones.

OnePlus a lancé le OnePlus 9 Pro plus tôt cette année et, tout comme son prédécesseur, le produit phare offre une résistance à l’eau grâce à un indice IP68. La société ne crie pas exactement à propos de cette fonctionnalité sur son site Web (sauf mention en petits caractères), ce qui est un écart par rapport au OnePlus 8 Pro.

Le co-fondateur de OnePlus, Pete Lau, a donné une explication sur Weibo cette semaine, affirmant qu’il s’agit de “l’un des rares avantages du produit que nous avons bien réussi mais que nous ne voulons pas parler”.

Alors pourquoi est-ce le cas ? Eh bien, Lau explique que la certification IP a lieu dans des conditions spécifiques différentes de celles rencontrées par les utilisateurs.

“Considérant que l’environnement d’utilisation réel et les conditions des utilisateurs sont très différents, il est impossible de résister à chaque fois au ‘test’ selon les normes du laboratoire”, note-t-il, selon la traduction automatique.

Lau a également répondu à un utilisateur qui a déclaré avoir immergé son téléphone dans l’eau plusieurs fois sans problème, en disant à l’utilisateur que cela n’était pas recommandé et qu’il devait prendre bien soin de son téléphone.

Il est temps de mettre à jour les tests IP ?

L’exécutif de OnePlus n’a pas tort lorsqu’il note que les conditions de test en laboratoire sont très différentes des situations du monde réel. En fait, la page de support de la résistance à l’eau de Sony en 2015 a donné plus de clarté sur la façon dont les tests IP ont été effectués. La page a noté que le téléphone avait été placé « doucement » dans le conteneur de test et « doucement » sorti. Il n’est pas clair si c’est toujours le cas pour les tests IP actuels, mais il va sans dire que de nombreuses personnes ne sont pas douces avec leurs appareils en premier lieu.

Il suggère cependant que les tests de résistance à l’eau doivent être plus rigoureux pour refléter les conditions et l’utilisation du monde réel. Après tout, un consommateur non féru de technologie peut simplement afficher une évaluation IP en noir et blanc (un peu comme un téléphone a un chargement sans fil ou non) et être déçu si son téléphone ne fonctionne pas après avoir été immergé.

OnePlus n’est cependant pas le seul fabricant à hésiter à commercialiser la résistance à l’eau de ses téléphones. Sony a mis l’accent sur la résistance à l’eau au début des années 2010, avec des images marketing montrant des téléphones utilisés sous l’eau. La firme se distanciera plus tard de ce marketing et supprimera ces images pour “mieux préconiser une utilisation raisonnable” des téléphones Xperia.

Néanmoins, l’aveu de Lau est assez intéressant à la lumière du refus de la société d’offrir des classements IP sur ses téléphones. La société a même plongé le OnePlus 7 dans un seau d’eau en 2019, malgré le manque d’indice IP du téléphone. La raison pour laquelle l’entreprise a évité une cote IP à l’époque était que ces cotes coûtaient de l’argent qui serait répercuté sur les consommateurs. Il semble donc que OnePlus pense que l’avantage d’avoir une cote IP l’emporte sur toute augmentation des coûts, même si les tests IP ne reflètent pas l’utilisation dans le monde réel.