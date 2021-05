Voici pourquoi «Secret Invasion» pourrait être le nouveau spectacle le plus excitant de Marvel – .

La quatrième phase de l’univers cinématographique Marvel aidera le studio à présenter la prochaine génération de héros et de méchants, en vue, espérons-le, d’une autre finale massive pour rivaliser avec Avengers: Endgame. Alors que Marvel s’en tient à la même recette qu’elle a utilisée avec beaucoup de succès jusqu’à présent – ​​racontant des histoires simples et interconnectées mettant en vedette toutes sortes de super-héros – la phase 4 ne ressemble à rien de ce que le studio a fait auparavant. Tout d’abord, la phase 4 est la première à combiner des longs métrages traditionnels avec des émissions de télévision diffusées sur Disney + entre les films. Deuxièmement, la phase 4 apportera le type de personnages auxquels Marvel n’avait jamais eu accès auparavant. Les Quatre Fantastiques, Deadpool et les X-Men sont peut-être des créations de Marvel, mais les droits de ces personnages appartenaient à Fox jusqu’à ce que Disney rachète la société.

Dans cet esprit, la phase 4 sera plus étendue que tout ce que Marvel a fait jusqu’à présent. Et l’histoire globale que l’équipe créative de Feige veut raconter ensuite pourrait être encore plus ambitieuse que la saga Infinity centrée sur le fait d’empêcher Thanos de détruire l’univers. Et bien que nous n’ayons pas encore goûté au scénario principal du MCU, nous avons deux directions claires quant à la direction que cela prend. L’un d’eux est Secret Invasion, une émission télévisée que nous devrons probablement tous regarder – attention, certains spoilers MCU pourraient suivre ci-dessous.

Je vous ai rappelé plusieurs fois depuis que WandaVision a mis fin à quelque chose que Feige a dit dans les interviews précédentes. Lors du développement d’émissions pour Disney+, Marvel s’assure que tout ce qui se passe dans ces histoires n’aura pas d’impact sur l’expérience théâtrale. Les films feront avancer les intrigues, tandis que les émissions de télévision fourniront plus de contexte. Les films auront toutes les révélations à couper le souffle, pas les émissions de télévision, qui ne sont pas censées être obligatoires.

Alors que nous attendons toujours la sortie des premiers films MCU, nous avons déjà vu suffisamment de preuves sur certaines des intentions de Marvel. Le multivers jouera un rôle majeur dans le MCU à l’avenir, avec Spider-Man: No Way Home et Doctor Strange dans le multivers de la folie pour commencer cette histoire très bientôt. Avant de comprendre cela, Loki expliquera les règles d’engagement pour le multivers. Et c’est ce multivers qui permettra à Marvel de ramener toutes sortes de personnages, y compris des Avengers morts.

Marvel est également en train de semer les graines de l’histoire de l’invasion secrète, qui nous dira qu’une faction de Skrulls vit sur Terre depuis notre première rencontre avec la race dans Captain Marvel. C’est là que l’émission télévisée du même nom aidera à préparer le terrain pour ce qui se passera ensuite dans le MCU, et en particulier dans Captain Marvel 2, qui s’intitule désormais The Marvels.

Lorsque Marvel a annoncé Secret Invasion en décembre, Feige a déclaré au public que Samuel L. Jackson et Ben Mendelsohn reprendraient leurs rôles – Nick Fury et Talos, respectivement. L’annonce a été une surprise fantastique, bien que Marvel n’ait partagé aucun détail supplémentaire à ce sujet.

Mais ensuite, il y a environ un mois, la nouvelle est tombée que Marvel a signé deux actrices incroyables pour Secret Invasion: Olivia Colman et Emilia Clarke apparaîtraient toutes deux dans des rôles non divulgués dans l’émission Disney + TV. Nous n’avons aucune idée des héros et des méchants qu’ils incarneront, mais vous n’ajoutez pas ce genre de talent à une émission de télévision si vous n’avez pas de grands projets pour leurs personnages.

Il s’avère que Marvel n’a pas fini de lancer l’invasion secrète. Deadline a appris que Christopher McDonald est le dernier grand nom à rejoindre le projet. Sans surprise, ce choix de casting pourrait avoir une plus grande portée que la série limitée – explique Deadline.

Les détails sur le rôle sont gardés secrets, mais j’entends qu’il s’agit d’un personnage nouvellement créé qui pourrait passer au plus grand MCU, y compris apparaissant dans des films et d’autres séries limitées Disney +.

Outre Jackson, Mendelsohn, Colman, Clarke et McDonald, Kingsley Ben-Adir et Killian Scott sont également attachés. Cette distribution d’ensemble est le meilleur spoiler de la série télévisée. Vous ne placez pas tous ces acteurs dans le même projet limité si vous n’avez pas de plus grands projets pour leurs personnages MCU. En d’autres termes, Secret Invasion est une émission que nous devrons tous regarder.

Marvel n’a pas annoncé de date de sortie pour Secret Invasion, mais l’on s’attend actuellement à ce que la série soit liée à The Marvels. La suite de Captain Marvel sera lancée le 11 novembre 2022. Cela suggère que Secret Invasion devra être lancé sur Disney + bien avant cela, donc le tournage pourrait bientôt commencer.

