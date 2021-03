Voici pourquoi Siacoin, Basic Attention Token et Linear (LINA) montent en flèche

Cette semaine, CNBC a rapporté que Morgan Stanley donnerait à ses clients millionnaires l’accès à Bitcoin (BTC) à partir d’avril, ce qui montre que les puissances financières traditionnelles sont sous la pression de leurs clients qui exigent une exposition aux crypto-monnaies. Cela suggère que le taux d’adoption institutionnelle en est peut-être encore à un stade embryonnaire.

Vue quotidienne des données du marché Crypto. La source: Pièce360

La société de technologie chinoise Meitu a également annoncé un nouvel achat de 21,6 millions de dollars de Bitcoin et 28,4 millions de dollars d’Ether (ETH) le 17 mars. à ses débuts et peut perturber la technologie et les secteurs financiers existants.

Outre les principales crypto-monnaies, il existe plusieurs jetons moins connus qui présentent un potentiel. Alors que beaucoup tomberont sur le bord du chemin, certains d’entre eux pourraient devenir les gagnants de demain.

Examinons les fondamentaux et les aspects techniques de trois jetons à venir.

LINA / USDT

Le jeton LINA de Linear a zoomé plus haut aujourd’hui suite à son inscription dans la zone d’innovation de Binance.

Construit sur la chaîne intelligente Binance, le protocole linéaire est un protocole d’actifs synthétiques décentralisé compatible inter-chaînes, prétendant offrir aux traders des transactions plus rapides à des frais bien inférieurs à ceux de ses concurrents sur le réseau Ethereum.

En raison de sa nature compatible inter-chaînes, les utilisateurs peuvent accéder aux écosystèmes financiers décentralisés BSC et ETH et Linear s’est également associé à Moonbeam pour l’intégration future de Polkadot.

Le 10 mars, Linear a lancé des versions synthétiques de l’indice Xangle Large Cap et de l’indice Xangle Blue Chip. Lors d’une session AMA, le PDG et co-fondateur de Linear, Kevin Tai, a déclaré que le protocole prévoyait de lancer des produits innovants différents de ceux disponibles avec d’autres protocoles d’actifs synthétiques.

Une fois que l’euphorie initiale de la liste s’est éteinte, l’expérience utilisateur et la gamme de produits pourraient décider de l’évolution future du jeton.

LINA est passé d’un creux intrajournalier à 0,073 $ le 9 mars à un plus haut intrajournalier à 0,348 $ aujourd’hui, un rallye de 376% en dix jours. Cependant, la longue mèche sur le chandelier d’aujourd’hui suggère que les traders ont enregistré de manière agressive des bénéfices à des niveaux plus élevés.

Graphique quotidien LINA / USDT. La source: TradingView

La paire LINA / USD devrait trouver un support proche du niveau de retracement de Fibonacci à 50% à 0,198 $. Si cela se produit, la paire peut digérer les gains en négociant dans une fourchette, avant d’essayer de commencer le prochain mouvement de tendance.

Tout rebond par rapport à 0,198 $ devrait faire face à une forte résistance à 0,24 $ et à nouveau à 0,28 $, les traders bloqués à des niveaux plus élevés pouvant se précipiter vers la sortie.

À la baisse, une cassure en dessous de 0,198 $ pourrait ouvrir les portes à une chute vers le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8% à 0,162 $. Une chute aussi profonde suggérera que les traders ont abandonné leurs positions et cela pourrait retarder le début de la prochaine étape de la hausse.

BAT / USD

Le jeton d’attention de base (BAT) a été présenté sur Cointelegraph le 4 mars alors que son prix était de 0,675 $. Depuis lors, le jeton est passé à 1,369 $ le 17 mars. C’est un rallye de 102% en quinze jours. Cela montre que les traders doivent nourrir et conserver les jetons qui ont de solides fondamentaux qui les soutiennent.

Obtenir le soutien des bons investisseurs peut souvent faire une grande différence dans un projet. Par conséquent, lorsque le PDG de Grayscale Michael Sonnenshein annoncé le 17 mars, que BAT était l’un des cinq jetons ajoutés à la gamme Niveaux de gris, cela ne manquait pas de susciter l’intérêt de la communauté. Cela augmente la possibilité d’un plus grand intérêt institutionnel pour le jeton.

En plus de cela, l’échange de bitbank du Japon a annoncé qu’il ajouterait un support à BAT à partir du 17 mars. Cette étape augmente la portée et la demande de BAT parmi les investisseurs japonais avertis en crypto.

Les nouveaux investisseurs n’entrent dans un projet que s’ils voient une possibilité de gains supplémentaires. La page de transparence Brave a récemment montré qu’environ 100 campagnes publicitaires actives en provenance des États-Unis étaient en cours d’exécution sur le navigateur Brave.

Un livre blanc «S’engager avec les sélecteurs d’annonces», par Dentsu international et Brave montre que les publicités sur le navigateur Brave surpassent les campagnes numériques traditionnelles sur les indicateurs clés de la marque. À mesure que le nombre d’utilisateurs augmente, les annonceurs sont tenus d’en prendre note.

Avec Google impliqué dans un procès pour collecter des données même en mode Incognito, les utilisateurs intéressés par la protection de leur vie privée pourraient rechercher des alternatives et cela pourrait les conduire vers le navigateur Brave.

BAT est dans une forte tendance haussière depuis quelques semaines. Les deux moyennes mobiles sont en pente ascendante et l’indice de force relative (RSI) est en territoire de surachat, ce qui suggère que les haussiers sont en contrôle.

Graphique journalier BAT / USDT. La source: TradingView

Le jeton a pris de l’élan le 16 mars lorsqu’il a dépassé la résistance des frais généraux à 0,89 $. Cependant, la longue mèche du chandelier du 17 mars et le motif du chandelier Doji suggèrent aujourd’hui que les taureaux sont peut-être fatigués.

Le premier support à la baisse est le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2% à 1 $. C’est aussi un support psychologiquement critique. Si le prix rebondit à ce niveau, les taureaux tenteront de reprendre la tendance haussière. Une cassure au-dessus de 1,38 $ pourrait ouvrir la voie à un rallye à 2 $.

Au contraire, si les baissiers font baisser le prix en dessous de 1 $, la paire BAT / USD pourrait chuter à la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (0,81 $). Un rebond à ce niveau suggérera que la tendance haussière reste intacte, mais une cassure en dessous pourrait intensifier la vente et faire chuter le prix à la moyenne mobile simple de 50 jours (0,58 $).

SC / USD

Siacoin (SC) a été présenté sur Cointelegraph le 4 février alors que SC se négociait à 0,0085 $. Le jeton a poursuivi sa tendance haussière par la suite et a atteint 0,022 $ aujourd’hui, un rallye de 158% en environ un mois et demi. Mettons à jour ses principes fondamentaux et techniques pour aider les traders à prendre des décisions éclairées.

Skynet Labs et Streambed ont conclu un partenariat le 11 février dans le but de redonner le contrôle du contenu aux créateurs. Le contenu téléchargé via Streambed sera stocké sur une plate-forme décentralisée Skynet construite au-dessus de Sia. Cela garantit que le contenu ne peut pas être démantelé et piraté car il est stocké dans le monde entier sécurisé par la blockchain.

De plus, ce qui a suscité le plus d’intérêt et de spéculations, c’est que Sia tweeté le 15 mars à propos des créateurs de TikTok et de leurs revenus, puis taquiné pour faire attention aux grandes annonces de cette semaine. Alors que les rumeurs ont tendance à augmenter les prix, les traders doivent être prudents car si l’annonce n’est pas à la hauteur, les spéculateurs peuvent abandonner leurs avoirs.

SC est dans une forte tendance haussière alors qu’il continue de progresser sans montrer aucun signe d’épuisement. Cela suggère une forte demande à tous les niveaux supérieurs. Cependant, le rallye des derniers jours a poussé le RSI au-dessus de 82, indiquant que le jeton est suracheté à court terme.

Graphique journalier SC / USDT. La source: TradingView

Cependant, lors de fortes tendances haussières, les marchés de la cryptographie restent parfois surachetés pendant une durée prolongée. Par conséquent, cela ne devrait pas être la seule raison de prendre des mesures.

La paire SC / USD pourrait faire face à une résistance au niveau d’extension de 138,20% de Fibonacci à 0,023 $, puis au niveau d’extension de 161,8% à 0,025 $.

Si le prix baisse à cause de la résistance des frais généraux, il est susceptible d’entrer dans une période de correction ou de consolidation mineure. Un retrait peu profond suggérera que les traders ne clôturent pas leurs positions à la hâte, ce qui pourrait garder les portes ouvertes pour un autre rallye.

Alternativement, une correction plus profonde suggérera que les traders déversent leurs positions à la hâte. Si cela se produit, la paire pourrait entrer dans une consolidation, retardant le début du prochain mouvement de tendance.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.