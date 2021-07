Voici pourquoi Tayshia Adams et Zac Cark ne planifient pas encore leur mariage

Tayshia Adams et Zac Clark se sont fiancés sur The Bachelorette, mais ils prennent leur temps pour planifier leur mariage et se concentrent actuellement sur le fait de profiter de leur relation. Ce qui, oui, est tout à fait logique !

Tayshia a parlé à Us Weekly à The Bachelorette’s Men Tell All, en disant: «Zac et moi nous amusons vraiment à explorer New York. On s’en sort vraiment très bien. Nous sommes heureusement fiancés, mais en ce moment, nous sommes vraiment – nous sortons ensemble ! »

Tayshia avait précédemment déclaré à Cosmopolitan qu’elle et Zac avaient hâte de passer plus de temps avec la famille de Zac, déclarant : “Ses parents repartent, ils ont un logement à Naples, en Floride. Et ils retournent sur le rivage ce week-end. Donc, je vais enfin pouvoir, genre, vraiment traîner avec eux et les avoir à distance de conduite, ce qui va être super amusant. Parce que nous n’avons pas vraiment pu faire ça. C’est donc la chose la plus normale que nous ayons. fais et attend avec impatience. “

Elle a également dit à Cosmo qu’elle vivait avec Zac, en disant : « C’est comme une soirée pyjama avec votre meilleur ami, bien sûr. New York a été une telle joie à vivre. C’est tellement différent de vivre là-bas que de visiter. C’est un autre genre de magie. C’était marrant. “

En conclusion : CES DEUX RESTENT ADORABLES.

