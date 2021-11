Voici pourquoi Twitter, Uber et bien d’autres offrent des MacBook Pro M1 Max entièrement chargés aux ingénieurs

Apple a présenté la nouvelle gamme de MacBook Pro en octobre dernier lors de son événement « Unleashed ». Avec des améliorations impressionnantes par rapport aux puces Intel les plus récentes et même au processeur M1, la société a connu un grand succès avec les puces M1 Pro et M1 Max.

Dans cet esprit, de nombreuses entreprises technologiques mettent à niveau les Mac de leur personnel avec le MacBook Pro M1 Max incroyablement puissant avec 64 Go de RAM.

Tout a commencé avec l’employeur d’Uber, Mahyar McDonald, qui a partagé sur Twitter que « tous les ingénieurs iOS actifs chez Uber sont mis à niveau vers des MacBook Pro 16″ M1 Max avec 64 Go de RAM ». Il dit même que cela inclut les nouvelles recrues, ce qui a également rendu son poste très populaire.

Une semaine plus tard, un employé senior de Twitter, John Szumski, a partagé une nouvelle similaire : « Je suis ravi de déployer des MBP M1 Max entièrement chargés à tous les ingénieurs iOS et Android de Twitter ! Nous constatons des améliorations à la fois des performances de pointe et de la limitation thermique qui affectent actuellement nos versions Intel. »

Sur Linkedin, Gergely Orosz de The Pragmatic Engineer a également noté qu’en dehors de ces sociétés, Shopify offre également « les derniers MacBook Pro M1 aux ingénieurs, tout en permettant aux gens de conserver leurs Intel ». Orosz a également partagé quelques informations sur les raisons pour lesquelles ces grandes entreprises technologiques dépensent autant d’argent pour ces machines :

«Combien de temps une machine haut de gamme à 4 000 $ comme la M1 gagnerait-elle à chaque construction ? Combien de temps total sur 2 ans ? Combien de « valeur » signifie ce temps par ingénieur ? Avec le M1, la réponse est une évidence. Les 4 000 $ dépensés par ingénieur rapporteront *donc* beaucoup plus de productivité par rapport à ceux d’Intel haut de gamme, y compris celui de 2021. »

Lors de l’événement « Unleashed », Apple a déclaré que la puce M1 Max pouvait plus que doubler la puissance de la puce M1. Avec encore plus de RAM disponible, ce nouveau MacBook Pro a été très apprécié par les développeurs, les ingénieurs et les utilisateurs professionnels en général. Ces ordinateurs ont également un nouveau design, un tout nouvel écran et plus de ports.

Travaillez-vous dans une grande entreprise de technologie qui vous a offert un nouveau MacBook Pro M1 Max ? Dites-nous-en dans la section commentaires ci-dessous et en savoir plus sur la puissance de ces nouveaux Mac ci-dessous.

