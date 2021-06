Voici pourquoi un analyste dit que Bitcoin surpassera Ethereum à court terme

in

Un éventuel rebond de la paire BTC / ETH suggère que Bitcoin dépassera Ether lors du prochain rallye du marché.

En termes de prix potentiel, Bitcoin (BTC) envisage la possibilité de surperformer Ether (ETH) à court terme.

C’est ce que pense David Lifchitz, directeur des investissements chez ExoAlpha, un service de gestion des investissements basé à Paris, qui a noté que le potentiel de hausse de Bitcoin à court terme est supérieur à celui d’Ether. Il a dit cela après avoir repéré un changement récent dans le ratio BTC / ETH.

En détail, BTC / ETH compare la dynamique de tendance du Bitcoin et de l’Ether. Une lecture inférieure suggère que le prix du Bitcoin augmente plus lentement que celui de l’Ether. A l’inverse, un ratio BTC / ETH plus élevé indique que la dynamique des prix de Bitcoin gagne un avantage sur Ether.

Dernièrement, Ether est apparu comme une version améliorée de Bitcoin. Lorsque le taux de change BTC/USD a grimpé en flèche, le taux de change ETH/USD a rebondi mais avec des spreads plus élevés. De même, lorsque BTC / USD a baissé, l’ETH / USD a encore baissé.

Comparaison des prix Bitcoin vs Ether sur la même échelle de pourcentage. Source : TradingView

La différence de dynamique des prix a fait baisser le ratio BTC / ETH dans une plage de canaux décroissante. Ce faisant, le ratio offrait aux traders un moyen d’évaluer quel jeton, Bitcoin ou Ether, générerait de meilleurs gains en termes de dynamique de force relative à court terme. Lifchitz a pesé :

“Au niveau actuel, le ratio suggère que le prix du BTC est inférieur à celui de l’ETH, de sorte qu’un commerçant avisé peut acheter du Bitcoin et vendre de l’Ethereum dans les mêmes ratios en dollars, en pariant sur le prochain rebond potentiel du ratio de bas en haut. limite de canal, puis inverser plus tard lorsque le rapport approche à nouveau de la limite supérieure. “

Aplatissement de la relation après la chute de Musk

La comparaison entre l’élan des prix du Bitcoin et de l’Ether est intervenue alors que les responsables de la Réserve fédérale des États-Unis ont annoncé mercredi qu’ils prévoyaient de commencer à augmenter les taux d’intérêt en 2023, avant la précédente prévision de 2024.

La première réaction de Bitcoin et Ether aux nouvelles de la Fed a été négative. Le taux de change BTC/USD a clôturé la journée en baisse de 4,51%, tandis que l’ETH/USD était en baisse de 6,91%. À titre de comparaison, le 19 mai, après qu’Elon Musk a lancé une guerre des tweets contre Bitcoin, le BTC/USD a chuté de 14,29% et l’ETH/USD 27,61%.

Les lectures ont souligné que la différence dramatique entre la dynamique des prix Bitcoin et ETH a commencé à se stabiliser après le crash du 19 mai. Lifchitz l’a appelé comme un autre signe que Bitcoin deviendrait plus précieux que l’Ether.

Il a dit:

“Au cours des trois dernières semaines, le rapport de prix relatif BTC / ETH semble plat, et si nous examinons de plus près les derniers jours, le rapport augmente, ce qui signifie que BTC a tendance à être plus précieux que l’ETH.”

Les prix relatifs du ratio BTC/ETH se stabilisent lors du test de la fourchette basse du canal. Source : ExoAlpha

Pendant ce temps, Lifchitz a rappelé que le rebond d’assouplissement BTC / USD ne ferait pas grand-chose pour compenser la pression du canal descendant. Par conséquent, le rapport peut continuer à baisser après avoir testé la plage supérieure du canal.

Configurations de trading Bitcoin, Ether

L’ampleur des tendances Bitcoin et Ether à venir, qu’elles soient à la hausse ou à la baisse, dépend de leurs facteurs techniques et fondamentaux idiosyncratiques.

Lifchitz a déclaré que Bitcoin, qui reste coincé dans une fourchette comprise entre 33 000 $ et la zone de 39 000 $ à 40 000 $, devrait dépasser les 42 000 $ pour confirmer un biais haussier à court terme. Ce faisant, la crypto-monnaie de référence pourrait atteindre 50 000 $, un niveau qui coïncide avec les creux locaux des 26 avril et 12 mai.

Le volume de Bitcoin a augmenté après le crash du 19 mai, même si BTC n’avait aucune idée de la prochaine direction des prix. Source : ExoAlpha

Mais pour qu’un mouvement haussier se produise, l’exécutif a ajouté que les mineurs de Bitcoin devraient soit épuiser leurs ventes, soit être convaincus qu’ils vendraient ensuite leurs réserves de BTC à des prix plus élevés. Pendant ce temps, les acheteurs à la baisse et les investisseurs institutionnels tels que MicroStrategy fourniraient plus de vents favorables à la hausse à l’objectif de prix de 50 000 $.

“Et bien sûr, au milieu de cette bataille entre les taureaux et les ours, il y a l’usine de tweets d’Elon Musk, qui supporte une fois Bitcoin, une fois non, faisant bouger le prix à chaque fois”, a rappelé Lifchitz. .

Quant à Ether, Lifchitz s’attendait à ce que la crypto-monnaie grimpe à 2 850 $ au cours des prochaines sessions. C’est le même niveau que l’ETH a atteint avant d’apparaître plus haut le 3 mai ; dans le même temps, il a également servi de résistance alors que l’ETH tentait de se remettre complètement de son plus bas du 19 mai.

Les volumes d’éther sont restés à peu près les mêmes après le crash du 19 mai. Source : ExoAlpha

Les taureaux d’éther ont continué à se débattre avec un indicateur triangulaire symétrique de l’autre côté et sa tendance à faire baisser davantage les prix. Les triangles symétriques sont des motifs de continuation. Par conséquent, ils ont tendance à envoyer les prix dans le sens de leurs tendances précédentes.

“Alors que le prix approche du point culminant de ce triangle, une résolution à la hausse ou à la baisse par rapport au niveau de 2 500 $ est attendue”, a déclaré Lifchitz.

Pendant ce temps, un gros point à retenir des graphiques Bitcoin et Ether concernait leurs volumes. Alors que BTC / USD a signalé des volumes de transactions plus élevés après la baisse des prix du 19 mai, ceux de l’Ether étaient à peu près les mêmes.

“Cela conforte le potentiel inverse de puissance entre Bitcoin et Ether”, a souligné Lifchitz.