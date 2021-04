Voici pourquoi un quatrième et un cinquième contrôle de relance pourraient encore se produire – .

Au cours des douze derniers mois, des dizaines de millions d’Américains ont reçu trois chèques de relance du gouvernement pour les aider à traverser la pandémie du nouveau coronavirus. Des études ont montré que ces paiements avaient un impact prononcé sur l’économie, maintenant à flot d’innombrables familles qui auraient pu tomber dans la pauvreté. Avec plus de 25% de la population américaine entièrement vaccinée et l’économie revenant à la vie, il n’y a pas autant d’appétit pour une nouvelle série de contrôles de relance, mais un rapport soutient que deux autres seraient l’idéal.

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Selon un rapport récent de l’Economic Security Project (via Business Insider), les preuves recueillies au cours de l’année dernière suggèrent que la distribution directe de liquidités aux particuliers est l’une des mesures les plus efficaces qui peuvent être prises en cas de crise. Les chèques de relance de 1 400 $ de l’American Rescue Plan à eux seuls garderont 11 millions de personnes hors de la pauvreté, et si le gouvernement envoie un quatrième et un cinquième chèque, 12 millions de plus éviteraient la pauvreté.

«L’argent liquide a été une bouée de sauvetage pour les Américains pendant cette crise, et le restera aussi longtemps que la crise se poursuivra», explique le rapport. «Mais le travail à venir est de faire en sorte que la récession la plus inégale de l’histoire moderne ne soit pas suivie de la reprise la plus inégale. À l’avenir, les décideurs doivent donner la priorité aux politiques qui atteignent tous ceux qui ont besoin d’aide – en particulier les ménages à faible revenu et les ménages de couleur dont les données montrent qu’ils ont encore du mal à revenir à la situation de référence. Et les secours et les mesures de relance doivent se poursuivre jusqu’à ce que la reprise atteigne toutes les communautés de toutes les régions du pays. Après un an et trois cycles de paiements directs, la recherche montre que l’argent est le plus utile pour le plus grand nombre de personnes qui en ont besoin, ce qui stimule l’économie et raccourcit la récession. »

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, le gouvernement a distribué 850 milliards de dollars en paiements directs en espèces aux Américains, et bien que cela puisse sembler beaucoup d’argent, la reprise sera différente pour tout le monde. Ceux qui en avaient le plus besoin au plus fort de la pandémie l’ont dépensé et, à mesure que les moratoires sur les expulsions commencent à augmenter dans les mois à venir, le loyer que des millions d’Américains en difficulté n’ont pas pu payer viendra à échéance, déclenchant potentiellement une autre crise. Une solution possible à ce problème? Plus de paiements en espèces.

Aussi improbable qu’une autre série de contrôles de relance semble être, il y a des fonctionnaires du gouvernement qui se battent pour envoyer plus d’aide aux Américains. Le 30 mars, un groupe de 21 sénateurs a envoyé une lettre au président Joe Biden le pressant d’inclure les paiements directs récurrents dans son plan économique à long terme. Ils ont souligné que non seulement les paiements directs avaient permis à des millions de personnes de sortir de la pauvreté, mais qu’ils avaient le soutien de la majorité du pays.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.