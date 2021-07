Voici pourquoi une offre d’emploi m’enthousiasme pour l’Apple Watch de mes rêves

L’Apple Watch est la montre intelligente à battre, chaque acteur de l’industrie essayant de trouver de meilleures alternatives. De nombreux appareils portables ressemblent à une Apple Watch à distance, mais ils ne sont pas aussi complexes. Apple continue d’innover en ajoutant de nouvelles fonctionnalités intéressantes année après année. Les fonctionnalités de surveillance de la santé sont particulièrement impressionnantes. L’Apple Watch sauve des vies grâce à des fonctionnalités qui peuvent alerter l’utilisateur ou d’autres personnes en cas de problème.

On ne sait toujours pas ce que l’Apple Watch Series 7 apportera en termes de nouvelles fonctionnalités de santé. Mais l’Apple Watch de mes rêves n’arrivera pas cette année si les rumeurs actuelles sont exactes. Cela dit, une toute nouvelle offre d’emploi Apple pourrait préfigurer des fonctionnalités de santé intéressantes pour les futures générations d’Apple Watch.

L’Apple Watch de mes rêves

Je ne veux pas d’un nouveau design pour l’Apple Watch ou d’un écran plus grand. Je n’ai pas besoin d’exécuter (beaucoup) d’applications dessus et je ne veux pas qu’il remplace l’iPhone. En fait, l’Apple Watch SE est le meilleur portable Apple possible pour la plupart des gens. Il n’a pas toutes les fonctionnalités de l’Apple Watch Series 6, mais il trouve l’équilibre parfait entre fonctionnalité et prix.

Je veux voir deux choses sur l’Apple Watch à l’avenir, mais je me contenterais d’en obtenir une dès que possible. La durée de vie de la batterie de plusieurs jours est quelque chose que d’autres disent, mais il n’y a pas de réel problème à devoir recharger l’appareil tous les jours. La fonctionnalité que je veux vraiment est la surveillance passive de la glycémie.

Cette année, des rapports ont indiqué qu’Apple aurait peut-être voulu ajouter la fonctionnalité à l’Apple Watch 7. Mais ce ne sera pas le cas, cependant. Nous devrons attendre au moins un an de plus pour l’obtenir.

L’offre d’emploi “ennuyeuse” d’Apple

Apple a publié la semaine dernière une nouvelle offre d’emploi découverte par MyHealthyApple. Apple est à la recherche d’un ingénieur expérimenté pour un poste de chef de projet réglementaire. Cela peut ne pas sembler trop excitant au début. Mais dès la première phrase, il est clair que le travail tourne autour des appareils de santé d’Apple

Notre suite en constante évolution de produits de santé et de bien-être pour iPhone et [Apple] Watch aide nos utilisateurs à mener une vie plus active et plus saine.

Encore plus excitantes sont ces deux qualifications clés. L’Apple Watch n’est pas mentionnée ici. Le détail important concerne les dispositifs médicaux de classe II de la FDA :

Vous avez travaillé avec un produit de santé numérique ou un dispositif médical de classe II avec un élément logiciel fort pour le produit. Solide compréhension des exigences de soumission réglementaire pour les dispositifs médicaux de classe II de la FDA aux États-Unis et à l’échelle internationale.

Qu’est-ce qu’un dispositif médical de classe II ?

MyHealthyApple explique que les dispositifs médicaux de classe II sont des gadgets qui présentent un risque modéré à élevé pour le patient ou l’utilisateur. Quelque 43 % des dispositifs médicaux entrent dans cette catégorie. Même le logiciel en tant que dispositif médical (SaMD) est désormais considéré comme un produit de classe II.

Le blog explique que les entreprises qui collectent des données à partir de capteurs de glucose peu invasifs ne sont actuellement pas tenues de poursuivre les procédures de la FDA. Levels et Veristable en sont deux exemples. Mais les appareils de classe II nécessitent une notification de pré-commercialisation 510(k). Le blog indique que le système de surveillance continue du glucose (CGMS) G6 de Dexcom est un appareil de classe II.

Rien n’indique qu’une future Apple Watch prendra effectivement en charge les lectures de glycémie simplement parce qu’Apple recherche des experts avec les processus réglementaires de la FDA. Mais c’est encore une autre étape vers l’apport d’un capteur de glucose à la montre.

Pourquoi la surveillance de la glycémie est si importante pour l’Apple Watch

Des centaines de millions de personnes souffrent de diabète dans le monde. Les solutions de traitement impliquent des lectures fréquentes de la glycémie. Les patients doivent maintenir des niveaux de glucose dans certains niveaux. Mais la mesure de la glycémie implique l’utilisation d’une aiguille pour prélever du sang. Un appareil spécial peut alors lire l’échantillon.

Le processus invasif peut être assez ennuyeux à exécuter, et certaines personnes effectuent moins de lectures qu’elles ne le devraient. Cela peut entraîner des effets secondaires indésirables.

Le fait que l’Apple Watch lise passivement la glycémie à travers la peau serait une victoire majeure pour Apple. C’est le genre de fonctionnalité qui ferait du gadget un incontournable pour de nombreuses personnes.

Même si vous n’êtes pas diabétique, une Apple Watch avec un capteur de glucose serait utile. Il pourrait vous avertir lorsque la glycémie est trop basse pendant la journée. En outre, il pourrait fournir des avertissements précoces sur l’apparition du diabète.

C’est pourquoi, avec tout cela à l’esprit, un appareil devrait également offrir des lectures extrêmement précises en ce qui concerne la glycémie. Et il devra peut-être franchir des obstacles réglementaires de classe II.

