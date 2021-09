Voici pourquoi vos produits Apple préférés pourraient bientôt devenir plus chers

in

La hausse des prix prévue par TSMC pourrait être la plus importante en une décennie. (.)

La pénurie mondiale de puces pourrait avoir un effet d’entraînement, car les consommateurs Apple pourraient devoir débourser une prime pour leur choix de gadgets. Selon un rapport de Nikkei Asia, le principal fournisseur de puces d’Apple, TSMC, est en train d’augmenter les prix des chipsets pour amortir l’effet de l’inflation à l’échelle de l’industrie déclenchée par la pénurie de puces.

La hausse des prix prévue par TSMC pourrait être la plus importante en une décennie, selon le rapport.

Les prix actuels des puces de la société sont près de 20 % plus élevés que ceux de ses concurrents directs. Maintenant, avec les petites fonderies augmentant leurs propres prix et l’engagement de TSMC à investir 100 milliards de dollars sur trois ans, TSMC a décidé de maintenir ses prix premium et de répercuter les coûts supplémentaires sur ses clients.

TSMC espère empêcher les clients de commander plus de puces qu’ils n’en ont besoin dans le but d’obtenir de la part des fabricants de puces sous contrat un espace sur la ligne de production et une assistance supplémentaire. Les clients de TSMC devront négocier des conditions de fabrication spécifiques avant que l’entreprise ne mette en œuvre la hausse des prix à partir du 1er octobre.

La société traite toujours les commandes existantes, ce qui suggère que les consommateurs ressentiraient l’impact réel de la hausse des prix l’année prochaine lorsque la capacité de production augmentera et que les commandes existantes seront complétées. Des sources de Nikkei Asia ont déclaré que des développeurs de puces tels que Qualcomm répercuteraient la hausse de TSMC sur des fabricants tels qu’Apple. TSMC fournit également directement à Apple ses puces M1 et A14.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, avait précédemment averti que la pénurie mondiale de puces affecterait la production d’iPhone. S’exprimant lors d’un appel d’analystes à la suite des résultats du trimestre de juin de la société, Cook a déclaré que les ventes de MacBook et d’iPad avaient déjà été touchées par la pénurie. Il a également averti que la croissance des revenus ralentirait en conséquence.

Le géant de la technologie basé à Cupertino a déclaré aux investisseurs au cours du trimestre de juin que la pénurie de puces devrait freiner les ventes jusqu’à 4 milliards de dollars.

