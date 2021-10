Voici pourquoi votre nouvelle livraison de MacBook Pro a peut-être été retardée

Apple a organisé son deuxième événement de l’automne ce mois-ci pour annoncer ses nouvelles puces M1 Pro et M1 Max. Nous avons également pu voir de nouvelles machines que ces puces alimenteront, y compris un MacBook Pro redessiné. Les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces commencent à 1 999 $ et ont été officiellement lancés le 26 octobre. Malheureusement, certains clients qui ont précommandé un MacBook Pro la semaine dernière ont reçu des notifications pour les informer que leurs expéditions sont retardées.

Les retards ont été frustrants tout au long de la pandémie. En tant que tel, il n’est pas surprenant que certains clients n’obtiennent pas leur nouveau MacBook à temps. Ce qui est surprenant, c’est le raisonnement derrière les retards. Un certain nombre de clients ont signalé sur les réseaux sociaux que des problèmes «mécaniques» affectant la société de transport UPS sont à blâmer pour les retards.

Les expéditions de MacBook Pro retardées par UPS

Voici le message que certaines personnes reçoivent lorsqu’elles vérifient l’état de leurs envois :

Une panne mécanique a causé un retard. Nous mettrons à jour la date de livraison dès que possible.

D’autres clients ont vu ce message, qui est un peu plus long, mais n’offre aucun détail :

Votre envoi est actuellement dans le réseau UPS ; cependant, un événement imprévu s’est produit qui pourrait entraîner une modification de la date de livraison prévue.

Mercredi après-midi, ni UPS ni Apple n’ont fourni d’explication pour les pannes mécaniques. Sur Reddit, un utilisateur a affirmé avoir trouvé le vol UPS transportant des unités MacBook Pro. À condition qu’il s’agisse bien d’un vol UPS, il semble qu’il ait été annulé mercredi.

On ne sait pas à quel point les retards sont étendus. Il y a des milliers de commentaires dans le mégathread de précommande et d’expédition de Reddit pour le nouveau MacBook Pro. Beaucoup de ces clients ont déjà reçu leur MacBook. Pendant ce temps, beaucoup d’autres qui s’attendaient initialement à recevoir un MacBook Pro cette semaine se voient dire d’attendre début novembre ou plus tard en raison des retards.

Si vous n’avez pas encore commandé de MacBook Pro, vous voudrez peut-être envisager vos options avant de le faire. Le site Web d’Apple présente les modèles 14 pouces expédiés entre le 18 novembre et le 26 novembre et les modèles 16 pouces expédiés entre le 26 novembre et le 3 décembre. Avant de passer une commande en ligne, appelez votre Apple Store local. De nombreux clients signalent que les points de vente ont de nombreuses configurations en stock, même certaines pouvant être vendues en ligne. Avec tous les problèmes d’expédition signalés, contactez d’abord un Apple Store.