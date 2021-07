in

Les mises à jour de sécurité pour corriger la vulnérabilité ont été jugées critiques par Redmond.

Microsoft Windows: Un correctif Windows d’urgence est en cours de déploiement par Microsoft pour remédier à une vulnérabilité critique dans le service Print Spooler de Windows, qui a été surnommé PrintNightmare. La faille avait été découverte la semaine dernière, après que le code d’exploitation de preuve de concept (PoC) ait été accidentellement publié par des chercheurs en sécurité. Les mises à jour de sécurité visant à corriger la vulnérabilité ont été jugées critiques par Redmond, car les attaquants ont la possibilité d’exécuter à distance du code avec des privilèges au niveau du système sur les machines concernées.

Lire aussi | Nouvelle menace : restez protégé contre les escroqueries au support technique

Le spouleur d’impression est un service par défaut sur Windows, c’est pourquoi Microsoft a maintenant publié des correctifs pour Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, une variété de versions prises en charge de Windows 10, Windows 8.1 et Windows RT 8.1. Ce qui est plus intéressant, c’est que des correctifs ont également été publiés pour Windows 7, une étape inhabituelle pour Redmond compte tenu du fait qu’il a officiellement cessé de prendre en charge la version du système d’exploitation l’année dernière.

D’un autre côté, Microsoft n’a pas encore publié de correctifs pour Windows 10 Version 1607, Windows Server 2012 et Windows Server 2016. Des correctifs pour ces versions seraient bientôt publiés, a déclaré le géant de la technologie.

Si la vulnérabilité PrintNightmare n’est pas corrigée, les attaquants pourraient exécuter du code à distance afin de modifier les données, créer de nouveaux comptes dotés de droits d’administrateur complets et potentiellement installer des programmes. Il a fallu quelques jours à Microsoft après avoir trouvé la faille pour envoyer une alerte sur la faille qui affecte toutes les versions de Windows prises en charge.

Le géant de la technologie a publié les mises à jour de sécurité mardi, recommandant aux utilisateurs de les installer immédiatement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.