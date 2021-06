Voici pourquoi vous pourriez commencer à recevoir moins d’appels automatisés après cette semaine

2020 a été un cauchemar éveillé, mais s’il y avait des côtés positifs, l’un d’entre eux aurait pu être la chute brutale des appels automatisés et des appels de spam. Selon le développeur de logiciels YouMail, il y a eu près de 13 milliards d’appels automatisés de moins en 2020 qu’en 2019, car même les escrocs ont été touchés par la pandémie. Malheureusement, 13 milliards d’appels en moins, c’est encore 45,9 milliards au total, et alors que le monde a commencé à se redresser en 2021, les appels automatisés ont emboîté le pas. La bonne nouvelle est qu’une échéance extrêmement importante dans la lutte contre ces appels indésirables n’est qu’à quelques heures de l’expiration.

Comme indiqué par CNET plus tôt cette semaine, le 30 juin est la date à laquelle tous les principaux opérateurs de téléphonie mobile aux États-Unis devront mettre en œuvre la technologie STIR/SHAKEN. STIR et SHAKEN sont des acronymes pour les normes Secure Telephone Identity Revisited (STIR) et Signature-based Handling of Asserted Information Using toKENs (SHAKEN). Ils pourraient réduire considérablement les appels automatisés une fois pour toutes.

Comme l’explique la FCC sur son site Web, lorsque STIR/SHAKEN est mis en œuvre, les appels ont leurs identifiants d’appelant « signés » comme légitimes par l’opérateur téléphonique d’où ils proviennent et sont ensuite validés par d’autres opérateurs avant d’atteindre votre téléphone. La plupart des appels de spam que vous recevez ne proviennent pas du numéro qui s’affiche sur votre téléphone et, en théorie, STIR/SHAKEN serait capable de détecter ces numéros falsifiés et d’empêcher l’appel de vous atteindre dans le premier endroit.

La FCC exige de tous les principaux fournisseurs qu’ils mettent en œuvre STIR/SHAKEN d’ici le mercredi 30 juin, ce qui n’est qu’à quelques heures au moment de la rédaction. Cela ne veut pas dire que chaque appel automatisé sera soudainement réduit au silence à minuit, mais à tout le moins, les transporteurs feront face à des conséquences s’ils ne sont pas conformes.

T-Mobile est devenu le premier grand opérateur américain à mettre en œuvre STIR/SHAKEN avec tous les autres fournisseurs en mars, complétant ses outils Spam Shield pour protéger les clients contre les escroqueries et les appels automatisés indésirables. Pendant ce temps, AT&T a déclaré il y a quelques jours à peine qu’il bloquait plus d’un milliard d’appels de spam et de fraude par mois, tandis que Verizon explique sur son site Web qu’il “travaille pour respecter la date limite prescrite par la FCC du 30 juin 2021, pour permettre STIR/ SHAKEN sur tous nos produits d’appel IP.

Quant aux autres opérateurs, CNET note que les fournisseurs ayant moins de 100 000 clients avaient jusqu’au 30 juin 2023 pour mettre en œuvre les nouvelles normes sur leurs réseaux, ce qui leur laisserait le temps de déterminer combien cela coûterait et combien de temps cela prendrait. prendre. Cela pourrait changer, cependant, car la FCC a révélé en avril que de gros volumes d’appels automatisés provenaient probablement de petits transporteurs.

“Protéger les consommateurs contre les escrocs qui utilisent des outils d’appels automatisés et d’usurpation d’identité est une priorité absolue”, a déclaré la présidente par intérim de la FCC, Jessica Rosenworcel, dans un communiqué de presse sur les appels automatisés en avril. « Pour réussir, nous avons non seulement besoin d’une réponse globale du gouvernement, mais nous avons également besoin de l’engagement et de la concentration de l’industrie. Notre message aux fournisseurs est clair : certifiez sous peine de parjure les mesures que vous prenez pour arrêter les appels automatisés illégaux, ou nous bloquerons vos appels.

