Voici pourquoi vous pourriez en fait obtenir deux chèques de relance en février

Avec la fin de 2021 dans quelques jours maintenant, nous sommes déjà en mesure de faire des déclarations définitives sur ce qui attend les gens pour la nouvelle année. Surtout quand il s’agit de la perspective d’un nouveau chèque de relance pour les dizaines de millions d’Américains qui se sont habitués à recevoir ces paiements sur une base mensuelle depuis juillet.

Comme tout le monde le sait probablement maintenant, le refus du sénateur démocrate de Virginie-Occidentale Joe Manchin de soutenir la loi Build Back Better de près de 2 000 milliards de dollars du président Biden a tué la chance que ces paiements mensuels se poursuivent en janvier. C’est parce que l’IRS avait dit qu’il avait besoin du Congrès pour adopter cette loi en quelques jours. Quelque chose qui n’arrivera pas maintenant que le Sénat a ajourné jusqu’à la nouvelle année. Ainsi, aucun nouveau paiement de crédit d’impôt pour enfants n’arrivera le 15 janvier.

Crédit d’impôt pour enfants 2022

J’adorerais voir @SenSchumer mettre chaque pièce du projet de loi BBB sur le sol pour un vote. Que les sénateurs expliquent pourquoi ils s’opposent à la pré-K universelle; congé familial payé; crédit d’impôt pour enfants; soins de santé à domicile pour les personnes âgées et les autres éléments populaires du projet de loi. – David Axelrod (@davidaxelrod) 20 décembre 2021

Cela dit, voici une consolation potentielle pour les familles qui en sont venues à compter sur les paiements de relance du crédit d’impôt pour enfants.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré ces derniers jours que la Maison Blanche travaillait à l’adoption d’un projet de loi qui finance ces chèques, d’une manière ou d’une autre, en janvier. Et que l’administration Biden pourrait envoyer aux familles un chèque beaucoup plus important en février pour compenser un manque en janvier. « Si nous le faisons en janvier, nous avons discuté avec des responsables du Trésor et d’autres de la possibilité de faire des doubles paiements en février », a déclaré Psaki.

Ce n’est pas non plus une décision sans précédent. Comme nous l’avons noté dans des articles précédents, certaines familles ont reçu un paiement de relance du crédit d’impôt pour enfants beaucoup plus important ce mois-ci que d’autres.

C’est parce que certaines familles ne se sont inscrites pour recevoir ces chèques que très tard dans l’année. Et, en conséquence, le gouvernement fédéral leur a envoyé un chèque ce mois-ci qui était essentiellement un paiement de rattrapage. Rattraper les chèques manqués que d’autres familles ont reçus sur une période de six mois.

Jouer sur la possibilité de plus de contrôles de relance

Bien sûr, un double paiement en février pour tout le monde dépend du très grand « si » implicite dans la déclaration de Psaki ci-dessus. À savoir, la législation doit être effectivement adoptée en janvier.

Voici quelques points à noter à ce sujet :

Comme nous l’avons expliqué dans un article hier, les responsables de Biden n’ont pas encore jeté l’éponge sur Build Back Better. Indépendamment du refus du sénateur Manchin de le soutenir jusqu’à présent. C’est un signe positif. Comme le note l’ancien conseiller d’Obama, David Axelrod, dans le tweet ci-dessus, une solution pourrait consister à casser le projet de loi. Pour tenir des votes sur de plus petits morceaux, en d’autres termes.

Cependant, la voie à suivre pour les nouveaux contrôles de relance est encore plus intimidante en 2022 qu’elle ne l’était ce mois-ci, pour au moins deux raisons. Un? 2022 est, bien sûr, une année d’élections de mi-mandat. Il n’y aura aucune incitation pour les républicains à donner à Biden quelque victoire que ce soit l’année prochaine. Et il en va peut-être de même pour les démocrates vulnérables, qui font face à des perspectives de réélection serrées.

Deuxièmement, la Maison Blanche a probablement besoin d’atténuer les diatribes (comme celle-ci) contre Manchin. Parce qu’ils ont encore besoin de son vote pour littéralement chaque chose. Les démocrates ne peuvent pas se permettre d’aller de la terre brûlée contre le sénateur de Virginie-Occidentale, car la marge très étroite du parti reste au Sénat. Plus précisément, la marge qui conduit à une égalité des voix si tous les démocrates restent solidaires. Exiger le vote du vice-président Kamala Harris pour faire basculer les choses dans la plus étroite des victoires.