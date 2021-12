Voici pourquoi vous pourriez obtenir 2 contrôles de stimulation cet hiver

Avec toute l’incertitude à Washington DC en ce moment, il a été rapporté que certains Américains pourraient obtenir deux chèques de relance cet hiver. . rapporte que l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a récemment abordé le manque de paiement du crédit d’impôt pour enfants en janvier en laissant entendre que les familles éligibles pourraient recevoir un double paiement en février, équivalant au montant de deux chèques. « Si nous le faisons en janvier », a-t-elle déclaré, « nous avons parlé aux responsables du Trésor et à d’autres de la possibilité de faire des doubles paiements en février en option ».

La principale raison pour laquelle les chèques de crédit d’impôt pour enfants, que de nombreuses familles américaines reçoivent au cours des derniers mois, ne se produisent pas en janvier est due au plan Build Back Better de près de 2 000 milliards de dollars du président Biden qui a perdu le soutien dont il avait besoin pour aller de l’avant. Le sénateur de Virginie-Occidentale Jon Manchin (D) s’est retiré du soutien au projet de loi, ce qui l’empêche d’avoir le nombre de votes nécessaires au Sénat pour aller de l’avant. . note que l’IRS a informé l’administration Biden que pour que les paiements de janvier soient prêts, le projet de loi devrait être signé par le président très bientôt. Le Sénat est maintenant ajourné jusqu’à la nouvelle année, ce qui signifie qu’il n’y a aucun moyen pour que le projet de loi soit approuvé à temps pour les paiements du crédit d’impôt pour enfants de janvier.

Joe Manchin fait face à des appels d’un groupe puissant pour reconsidérer son opposition au Build Back Better Act : les mineurs de charbon. Le plus grand syndicat américain des mines de charbon a publié une déclaration faisant l’éloge de la législation et poussant Manchin à faire un pas en avant.https://t.co/xVM4RWM2zY – Kyle Griffin (@kylegriffin1) 22 décembre 2021

Notamment, Manchin a été critiqué par nombre de ses collègues politiciens démocrates pour avoir refusé de soutenir Build Back Better. « Si le sénateur Joe Manchin veut voter contre le Build Back Better Act, il devrait avoir la possibilité de le faire avec un vote au sol », a déclaré le sénateur du Maine et ancien candidat à la présidentielle, Bernie Sanders. « Il devrait avoir à expliquer aux Virginie-Occidentaux et au peuple américain pourquoi il n’a pas le courage de se lever. »

Le sénateur de Virginie-Occidentale a également fait l’objet de critiques selon lesquelles il n’est pas un vrai démocrate puisqu’il a affiché un modèle de législation opposée posée par le parti qu’il prétend. Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait encore une place pour lui dans le parti démocrate, Manchin a répondu : « Eh bien, je pense. » Il a poursuivi, selon CNN, « J’aimerais espérer qu’il y a encore des démocrates qui se sentent comme moi. … Je suis socialement – ​​je suis fiscalement responsable et socialement compatissant. Maintenant, s’il n’y a pas de démocrates comme ça, alors ils devront me pousser où ils veulent de moi. » Dimanche, Manchin et le président Biden se seraient assis pour une conversation sur le plan Build Back Better, et il a été décidé qu’en janvier, ils reviendraient sur les négociations sur la manière de faire adopter le projet de loi.