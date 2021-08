Voici pourquoi Xiaomi se débarrasse de la marque Mi pour ses prochains produits

Au cours des sept dernières années, Xiaomi a lancé des produits dans deux gammes de produits distinctes : Mi et Redmi. Les téléphones de marque Mi étaient réservés aux catégories milieu de gamme et haut de gamme, tandis que les appareils Redmi représentaient le segment budgétaire. Cette stratégie est en train de changer, car Xiaomi a confirmé qu’il se débarrassait de la marque Mi, au lieu de lancer des appareils sous le label Xiaomi.

Le changement de marque est déjà entré en vigueur ; le Xiaomi Mix 4 a été lancé le mois dernier sans aucune mention de Mi dans la convention de dénomination, contrairement à ses prédécesseurs. Avec le lancement de la série phare 11T dans les semaines à venir, il est probable que les appareils s’appelleront Xiaomi 11T et 11T Pro.

Un porte-parole de Xiaomi a confirmé cette décision dans une déclaration à Android Central, notant que le changement « unifiera » la présence mondiale de Xiaomi :

À partir du 3e trimestre 2021, la série de produits Xiaomi “Mi” sera renommée en “Xiaomi”. Ce changement unifiera notre présence mondiale de marque et comblera l’écart de perception entre la marque et ses produits. Ce changement peut prendre un certain temps pour entrer en vigueur dans toutes les régions.

Au départ, le mouvement a beaucoup de sens. Même si les gammes de produits Mi et Redmi avaient une délimitation claire en termes de positionnement, Xiaomi n’a pas été en mesure de briser la perception d’être une marque axée sur le budget avec la série Mi. Le fabricant se concentrant de plus en plus sur de véritables produits phares comme le Mi 11 Ultra et défiant les meilleurs téléphones Android sur les marchés mondiaux, un changement de marque permet à Xiaomi de mieux positionner ses produits haut de gamme.

Les logos mis à jour suggèrent comment cette différenciation se déroulera. La marque Redmi continuera de s’adresser à un public plus jeune et se concentrera sur le segment budgétaire, la série Xiaomi étant prête à proposer des produits qui constituent le « apogée » de la technologie :

Avec l’introduction de la nouvelle identité de marque, deux séries de produits distinctes seront placées sous la marque mère. Les produits Xiaomi représentent le summum de la technologie et offrent une expérience premium. Les produits Redmi apportent une grande innovation à un prix plus accessible et s’adressent à un public plus jeune.

Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que cette décision s’appliquera également au portefeuille d’écosystèmes en constante augmentation de Xiaomi. Xiaomi vend plus de 2 000 produits en Chine, certains sous sa propre marque et d’autres sous la marque Mijia. Avec de plus en plus de ces produits vendus sur les marchés mondiaux, la marque s’appuiera sur la même catégorisation Xiaomi/Redmi :

Cette différenciation se reflète également dans nos logos mis à jour, avec les logos Xiaomi et Redmi sous le logo de la marque mère. La convention de dénomination des séries de produits – Xiaomi et Redmi – sera également appliquée à notre écosystème et aux produits IoT au fil du temps.

Avec la nouvelle convention de dénomination, Xiaomi visera à mieux différencier ses téléphones phares, ordinateurs portables et produits de l’écosystème de renom de leurs homologues Redmi. La marque Mi n’a clairement pas réussi à gérer cela, et il sera intéressant de voir si Xiaomi a plus de chance avec la nouvelle convention.

