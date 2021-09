Spider-Man: No Way Home est peut-être le film Marvel dont on parle le plus en ce moment, mais il y a un autre film MCU qui sort cette année qui mérite au moins un buzz similaire. C’est Eternals, qui devrait sortir en salles le 5 novembre, en supposant que Marvel respecte les plans de sortie actuels. La bande-annonce finale du projet très ambitieux a déjà répondu à certaines de nos plus grandes questions sur le film. Nous savons que les Eternals ne sont intervenus dans aucun des défis auxquels la race humaine a dû faire face, y compris l’histoire des Avengers. Ils ont été témoins d’événements Infinity War et Endgame et n’ont rien fait pour les arrêter car ce n’est pas dans leur description de poste.

Les Éternels choisiront de protéger les humains qu’ils observent depuis des millénaires, alors qu’une menace plus grande se profile. Fait intéressant, les événements de Fin du jeu ont agi comme un catalyseur massif pour ce qui est sur le point de se produire. Et grâce à une nouvelle interview avec des dirigeants de Marvel, nous savons précisément quand cette menace cataclysmique est censée se produire par rapport à Fin du jeu.

Ce que la bande-annonce d’Eternals nous dit sur Endgame

Les rumeurs de Early Eternals nous ont dit que le film est pratiquement une histoire d’origine pour un groupe de dix êtres de super-héros qui habitent la planète depuis plus de 7 000 ans. Pourtant, ils n’ont jamais aidé les humains jusqu’à maintenant. Pas même lorsque Thanos (Josh Brolin) a attaqué la planète. Le Titan fou a envoyé des armées ou visité la Terre lui-même à plusieurs reprises en l’espace de quelques années.

Marvel a taquiné dans la bande-annonce finale que la menace à venir pourrait être plus importante que Thanos, du moins pour la Terre. C’est Ajak (Salma Hayek) qui explique tout. L’explosion soudaine d’énergie qui a suivi la résurrection de milliards d’êtres sur Terre a favorisé la dangereuse « émergence ».

On ne nous dit pas ce que pourrait être cette émergence, mais on nous donne un délai. Les Éternels ont sept jours pour agir, s’ils choisissent de défendre les humains qu’ils aiment.

La bande-annonce semblait suggérer que l’action reprend juste après Fin du jeu. Hulk (Mark Ruffalo) a claqué des doigts et a amené tout le monde dans le dernier film des Avengers. C’est cet événement instantané qui a fourni l’énergie nécessaire pour que l’émergence commence. Mais un nouvel article sur Eternals précise que les événements du film ne se déroulent pas immédiatement après Fin du jeu.

La chronologie réelle du MCU après Endgame

Un article d’Empire Magazine qui sortira en octobre a fuité sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Cela nous donne la chronologie réelle des événements pour Eternals. Il s’avère que Eternals se déroule à peu près en même temps que Far From Home, soit plusieurs mois après Endgame.

Le film le plus risqué de #Marvel à ce jour – #Eternals #EternalsID #EternalsSG #YehDiwaliEternalsWaali au cinéma le 5 novembre 🍿 : Empire Magazine 🇬🇧 | Édition d’octobre 2021 pic.twitter.com/bpvzc1R0zL – gowri_gal (@gowri_gal) 6 septembre 2021

La divulgation provient du producteur de Marvel Studios, Nate Moore, qui a travaillé sur plusieurs projets MCU passionnants, notamment The Winter Soldier, Civil War et Black Panther.

Moore a déclaré à Empire Magazine que Eternals reprenait avec les «nouveaux visiteurs» après la fin du jeu. C’est “juste autour” des événements de Far From Home, ce qui est un détail passionnant. C’est parce que No Way Home reprendra juste après Far From Home. Donc, d’une certaine manière, les événements dans Eternals et Spider-Man 3 se produiront à peu près au même moment.

L’exécutif de Marvel a également taquiné que le script Eternals est conçu pour répondre à la plus grande question du public. Le film expliquera pourquoi les Eternals étaient silencieux pendant que les Avengers combattaient Thanos dans Infinity War et Endgame. C’est une raison très “spécifique”, et le film va bientôt tout dévoiler. Nous pensons déjà connaître la réponse, grâce à une fuite massive de l’intrigue Eternals qui semble être authentique.

De retour à la chronologie de la chronologie post-Endgame de MCU, il semble que Eternals se produise bien après les événements de WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, et Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Bien sûr, les événements de Loki se produisent juste après/pendant les événements Endgame, mais la plupart de ces actions se déroulent dans un endroit où le temps passe différemment.