Voici quand la meilleure série originale Apple TV + revient – .

Apple était apparemment tellement excité mardi, à la suite du grand événement du produit virtuel «Spring Loaded» du fabricant d’iPhone, d’annoncer le retour de sa série à succès Apple TV + Ted Lasso que j’ai reçu un communiqué de presse annonçant la date de sortie de la saison 2 le 23 juillet de deux séparer les mains Apple PR.

Mais c’est parfaitement compréhensible. La comédie d’une demi-heure avec Jason Sudeikis, qu’Apple a également déjà allumée au vert pour une troisième saison, est magnifique et est sans doute arrivée l’année dernière au moment absolument parfait. Avec sa performance en tant qu’entraîneur de football titulaire Ted Lasso, Sudeikis a livré une abondance de chaleur ringarde et de bien-être à un moment où la pandémie de coronavirus nous avait tous désespérés pour échapper au battement de tambour de la négativité de la crise sanitaire. Cela se résume probablement le mieux à un moment particulier au début de la saison inaugurale de Ted Lasso, lorsque l’un des nouveaux joueurs de football anglais sous Lasso se lamente d’être maintenant entraîné par «Ronald (juron) McDonald». Avec ce sourire perpétuellement plein d’espoir et sincère qui reste sur son visage pendant une grande partie de la série, Lasso se tourne avec bonhomie vers son entraîneur adjoint: “Tu vas le laisser te parler comme ça?” Je ne pense pas qu’il me parlait, réplique l’entraîneur adjoint. «Il pense qu’il est fou maintenant», se dit Lasso, «attendez que nous le gagnions.

Lors d’une conversation que j’ai eue l’année dernière avec le créateur Bill Lawrence, il m’a dit que c’était l’un des aspects les plus gratifiants de la réalisation d’une émission comme celle-ci. «À cette époque et à cette époque particulières, l’une des choses que Jason et moi avons entrepris était d’écrire une émission pleine d’espoir et optimiste», m’a dit Lawrence. «À une époque où je pense que les gens pourraient en utiliser un. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de pathétique et de sous-texte sombre ici et là. Mais, mec, c’était agréable de travailler sur une émission de bien-être sur quelqu’un dans son cœur qui vous rappelle ce grand professeur et entraîneur qui vous a mis sur votre chemin.

Dans l’émission, Sudeikis joue Lasso, qui est un petit entraîneur de football universitaire du Kansas embauché pour entraîner une équipe de football professionnelle en Angleterre, bien qu’il n’ait aucune expérience en tant qu’entraîneur de football. La série a récemment dominé aux Critics Choice Awards 2021, balayant toutes les catégories dans lesquelles elle a remporté une nomination et remporté des victoires pour la meilleure série comique, le meilleur acteur pour Sudeikis et la meilleure actrice dans un second rôle pour Hannah Waddingham.

Parmi les autres prix décernés par Ted Lasso depuis ses débuts en août 2020, Sudeikis a remporté un Screen Actors Guild Award pour la performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans une série comique et un Golden Globe Award dans la catégorie Meilleur acteur de comédie. La série a également remporté deux Writers Guild Awards pour la meilleure nouvelle série et la meilleure série comique, des nominations de la Producers Guild of America pour la série comique, ainsi que des honneurs d’un certain nombre d’autres groupes de guilde et de critiques.

