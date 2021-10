Voici quand la mise à jour stable d’Android 12 arrivera sur votre téléphone Asus

TL;DR

Asus a annoncé un calendrier pour que ses récents produits phares reçoivent la mise à jour stable d’Android 12. Le Zenfone 7 et le ROG Phone 3 sont les téléphones les plus anciens de la liste.

Asus a régulièrement livré des smartphones solides, avec sa série Zenfone 8 et la gamme ROG Phone 5 étant deux familles phares remarquables en 2021. Maintenant, avec Android 12 sorti de la porte, la société a annoncé son propre calendrier pour une version stable.

La société a confirmé la feuille de route mondiale d’Android 12 dans un communiqué de presse envoyé par e-mail, en commençant par le Zenfone 8 et le Zenfone 8 Flip recevant la mise à jour stable d’Android 12 à partir de décembre 2021. Cette mise à jour devrait également atterrir sur la série Zenfone 7, le ROG Phone. 5 et le ROG Phone 3. Vous pouvez consulter la chronologie via la liste ci-dessous.

A partir de décembre 2021 : Zenfone 8, Zenfone 8 Flip

A partir du 1er trimestre 2022 : Téléphone ROG 5/5S

A partir du S1 2022 : Téléphone ROG 3, Zenfone 7

Il est un peu décevant que le ROG Phone 2 et le Zenfone 6 de 2019 ne soient pas mis à niveau vers Android 12, bien que ces appareils aient été lancés avec Android 9.0 et aient par la suite reçu Android 11 (sous forme stable ou bêta).

En plus des ajustements et des modifications d’Android 12, Asus affirme que la dernière mise à jour apporte également les fonctionnalités de gestion de la batterie et des performances de l’entreprise.

« Pour les modèles Zenfone, il inclut également des modifications spécifiques à ZenUI qui permettent une navigation plus facile, des panneaux de commande rationalisés, une visibilité accrue pour un meilleur contrôle et davantage d’options de personnalisation », a ajouté la société.