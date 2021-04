Voici quand la mise à jour stable de Color OS 11 arrivera sur votre téléphone Oppo

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

Oppo a confirmé sa feuille de route pour le déploiement mondial de Color OS 11. Les utilisateurs en Asie, au Moyen-Orient et en Europe recevront la mise à jour en avril.

Oppo a lancé Color OS 11 en janvier. Il contient une foule de nouvelles fonctionnalités de personnalisation et axées sur les joueurs. Maintenant, la société a dévoilé (h / t MySmartPrice) ses plans pour le déploiement mondial de la mise à jour Color OS 11.

Oppo déploiera la version bêta de Color OS 11 vers les Reno Z, A5 (2020), A9 (2020) et A73 5G à partir du 13 avril. Les régions desservies comprendront les pays du Moyen-Orient, de l’Inde, de l’Indonésie et de l’Australie. L’A53 bénéficiera de la mise à jour à partir du 27 avril pour l’Inde et l’Indonésie.

Les Oppo Reno 2, Reno 2 Z et A91 en Inde et en Indonésie reçoivent déjà la mise à jour bêta.

Mise à jour Color OS 11: déploiement de build stable

En ce qui concerne la version stable officielle de Color OS 11, la société a allongé la liste initiale de ses appareils pris en charge. Les téléphones ci-dessous reçoivent déjà la version stable:

Trouvez X2Find X2 Pro (avec Automobili Lamborghini Edition) Trouvez X2 LiteFind X2 NeoF17 ProReno 4 FReno 4 4GReno 4 Pro 4GReno 4 Z 5GReno 4 LiteReno 10x ZoomReno 3 4GReno 3 Pro 5GReno 2 FA9A93A92A72A52F11F11 Pro (avec Marvel’s Avengers Limited Edition) F15

Les utilisateurs d’A91, Reno 2 Z et Reno 2 basés en Asie recevront Color OS 11 entre le 9 et le 21 avril.

Plans de déploiement dans la région de l’UE

Enfin, la plupart de ceux d’Europe et de l’Espace économique européen sont déjà éligibles à la version stable initiale de Color OS 11. Vous pouvez voir la liste complète de la région ci-dessous.

Oppo note que les mises à jour officielles de Color OS 11 seront publiées «lot par lot». Vous pouvez vérifier si vous avez une mise à jour en attente en vous rendant sur Paramètres > Mise à jour logicielle sur votre appareil.