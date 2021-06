Voici quand le Big Bitcoin Bear Trap se termine, selon le crypto-trader Tyler Swope

L’analyste crypto et influenceur Tyler Swope émet ses réflexions sur le dernier crash de Bitcoin et sur la fin de l’action turbulente des prix.

Lors de sa dernière session de stratégie, Swope a déclaré à ses 250 000 abonnés YouTube que Bitcoin mettrait probablement en place un dernier piège à ours avant de reprendre sa trajectoire ascendante.

La crypto-monnaie phare a du mal à récupérer le niveau de 40 000 $ après avoir chuté à 30 000 $ fin mai.

Swope pense que l’actif pourrait être dû à un autre rejet à 40 000 $, alors qu’Elon Musk continue d’émettre des tweets cryptiques liés à Bitcoin.

«Nous avons en quelque sorte atteint le sommet des 40 000 $ à deux reprises, nous l’avons retesté et nous avons été rejetés deux fois, donc je pense qu’après ce deuxième rejet, nous en aurons peut-être un autre troisième…. Bientôt, nous allons avoir notre dernier plongeon. Ce sera le dernier petit jeu d’ours et ce tweet d’Elon en faisait partie. »

Swope va jusqu’à nommer la date à laquelle il estime que Bitcoin effectuera son dernier mouvement correctif à 30 000 $, incitant les traders à mettre en place d’importantes positions courtes, puis à effectuer une reprise.

« Je l’ai dit la semaine dernière. J’ai dit que le 13 juin 2021 allait être la fin du piège à ours. Et nous allons probablement toucher à nouveau 30 000 $, donc nous sommes à environ 36 000 $ en ce moment. Nous allons probablement retoucher environ 30 000 $ ou légèrement en dessous ou légèrement au-dessus de cela juste pour obtenir ces potentiels baissiers qui établiraient de sérieuses positions courtes pour les amener à mettre en place ces positions. C’est un piège à ours. »

Swope prévient que la baisse finale peut être si dure que même les traders de crypto vétérans comme lui douteront de la capacité de Bitcoin à récupérer. Cependant, les traders ne doivent pas se laisser berner par un sentiment baissier, dit Swope.

«Ils ont besoin qu’un sentiment vraiment porteur se produise où cela va même amener les gens comme moi à bien penser peut-être que je me trompe, peut-être que nous allons vers le bas. Si Bitcoin redescend et touche 30 000 $, même je vais me ronger les ongles même si je l’ai prédit.

Le commerçant expérimenté Peter Brandt a récemment déclaré à ses abonnés sur Twitter qu’il pourrait voir Bitcoin s’effondrer vers 20 000 $ dans le pire des cas.

« Une vue d’ensemble sur la possession de BTC dans une taille appropriée avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Le marché a dépassé [at] 64 700 $. Le marché a corrigé à 30 000 $. Le pire que je puisse imaginer est de 21 000 $.

Pourquoi quelqu’un renflouerait-il les positions longues sans effet de levier alors que le marché avait déjà enregistré 80 % de la pire des chutes ? »

Here's When Big Bitcoin Bear Trap Ends, selon Crypto Trader Tyler Swope

