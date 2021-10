Voici quand votre téléphone Asus obtient Android 12

Le déploiement démarre en décembre et se prolonge jusqu’en 2022

Depuis que Google a publié la version stable d’Android 12 début octobre, les fabricants de téléphones ont annoncé des calendriers de déploiement pour leurs appareils, et nous pouvons maintenant ajouter Asus à cette liste. Le fabricant de téléphones taïwanais a maintenant commencé à partager ses plans pour les mises à jour Android 12 pour les modèles populaires de Zenfone et ROG Phone.

Selon le calendrier de mise à jour, les ZenFone 8 et 8 Flip seront les seuls téléphones ASUS à recevoir Android 12 cette année (décembre, pour être précis). Nous nous attendons à ce que le premier reçoive la mise à jour en premier car ASUS a déjà commencé son programme de test bêta pour l’appareil. Les utilisateurs de ROG Phone 5 et 5s devront cependant attendre l’année prochaine, car la mise à jour ne devrait pas arriver avant le premier trimestre 2022. Il en va de même pour le Zenfone 7 et le ROG Phone 3, qui ne rejoignez la fête que dans la première moitié de 2022.

La mise à jour devrait apporter tous les changements fonctionnels majeurs introduits dans la version officielle d’Android 12 aux appareils. De plus, des fonctionnalités spécifiques à Asus, telles que la gestion de la batterie et des performances, seront intégrées à la mise à jour, tandis que les modèles Zenfone bénéficieront de modifications spécifiques à l’interface utilisateur Zen destinées à améliorer l’expérience utilisateur.

Pour une entreprise connue pour son approche rapide des mises à jour (il suffit de demander aux propriétaires du ROG Phone 2 qui attendent toujours la version officielle d’Android 11), il s’agit d’un déploiement assez rapide pour Asus, et ce sera intéressant de voir ce que l’entreprise fera l’année prochaine. Malheureusement, si vous utilisez un ancien téléphone Asus comme le Zenfone 6, vous devrez vous contenter d’Android 11.

Les derniers téléphones économiques de Samsung vous demandent de choisir entre 5G et OLED

Les variantes du Galaxy A22 sont plus différentes que prévu

Lire la suite

A propos de l’auteur

Haroun Adamu (6 articles publiés)



Haroun est devenu un passionné d’Android en 2014 et suit avidement l’industrie depuis lors. Actuellement étudiant en médecine, il est également rédacteur SEO pour les petites entreprises. Lorsque vous ne parcourez pas le net à la recherche des dernières nouvelles technologiques, vous le trouverez soit plongé dans ses manuels, soit en train de travailler sur Homeripped, son site Web de fitness.

Plus de Haroun Adamu