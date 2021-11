Voici quand votre téléphone Samsung obtiendra Android 12 (One UI 4)

Samsung a commencé à déployer la mise à jour stable One UI 4 basée sur Android 12. La version stable intervient après deux mois de versions bêta de la série Galaxy S21 aux États-Unis, en Corée, en Inde, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Pologne et en Chine.

One UI 4 ne change pas trop de choses du point de vue de la conception, Samsung se concentrant plutôt sur l’intégration de toutes les nouvelles fonctionnalités introduites par Google dans Android 12. Cela dit, il y a des changements passionnants concernant la personnalisation de l’écran d’accueil et de verrouillage, la gestion des notifications , la confidentialité et la sécurité, et bien plus encore.

Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra reçoivent désormais la mise à jour stable, et Samsung a indiqué quand les autres appareils de son portefeuille recevront la mise à jour. Jetons donc d’abord un coup d’œil à tous les appareils qui devraient basculer vers One UI 4 basé sur Android 12, et quand les appareils obtiendront la version stable.

Liste complète des téléphones Samsung Galaxy éligibles pour la mise à jour One UI 4 (Android 12)

Avec Samsung promettant trois mises à jour Android pour ses produits phares à commencer par la série Galaxy S10, de nombreux appareils sont programmés pour obtenir One UI 4. Samsung fabrique les meilleurs téléphones Android, et bien que la série Galaxy S21 ait beaucoup à offrir, un gros des ventes de Samsung proviennent de la série Galaxy A de milieu de gamme.

Samsung offre également les trois mêmes garanties de mise à jour Android aux téléphones Galaxy A, ce qui signifie que les téléphones de milieu de gamme plus anciens recevront la mise à jour One UI 4 basée sur Android 12. Ce sont tous les téléphones Galaxy qui devraient passer à One UI 4:

Les téléphones de la série Galaxy S obtiennent One UI 4

Galaxy S21 5G Galaxy S21+ 5G Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy S20 / S20 5G Galaxy S20+ / S20+ 5G Galaxy S20 Ultra / S20 Ultra 5G Galaxy S20 FE / FE 5G Galaxy S10 / S10 5G Galaxy S10+ Galaxy S10e Galaxy S10 Lite

Les téléphones de la série Galaxy Note obtiennent One UI 4

Galaxy Note 20 / Note 20 5G Galaxy Note 20 Ultra / Note 20 Ultra 5G Galaxy Note 10 / Note 10 5G Galaxy Note 10+ / Note 10+ 5G Galaxy Note 10 Lite

Les téléphones de la série Galaxy Z obtiennent One UI 4

Galaxy Z Fold 3 Galaxy Z Flip 3 Galaxy Z Fold 2 / Z Fold 2 5G Galaxy Z Flip / Z Flip 5G Galaxy Fold / Fold 5G

Les téléphones de la série Galaxy A obtiennent One UI 4

Galaxy A52s 5G Galaxy A72 Galaxy A52 / A52 5G Galaxy A42 / A42 5G Galaxy A32 / A32 5G Galaxy A22 / A22 5G Galaxy A12 Galaxy A02s Galaxy A02 Galaxy A71 / A71 5G Galaxy A51 / A51 5G Galaxy A41 Galaxy A31 Galaxy A21s Galaxy A21 Galaxy A11 Galaxy A03s Galaxy A Quantique

Les téléphones de la série Galaxy M obtiennent One UI 4

Galaxy M62 Galaxy M42 / M42 5G Galaxy M32 Galaxy M12 Galaxy M02s Galaxy M02 Galaxy M51 Galaxy M31s Galaxy M31 Prime Galaxy M21s Galaxy M21 Galaxy M11 Galaxy M01s Galaxy M01

Les téléphones de la série Galaxy F reçoivent One UI 4

Galaxy F62 Galaxy F52 5G Galaxy F22 Galaxy F12 Galaxy F02s Galaxy F41

Les téléphones Galaxy XCover obtiennent One UI 4

Galaxy XCover 5 Galaxy XCover Pro

Quand mon téléphone Samsung Galaxy recevra-t-il la mise à jour One UI 4 (Android 12) ?

Maintenant que la mise à jour stable de One UI 4 a fait son chemin vers la série Galaxy S21, Samsung porte son attention sur d’autres appareils de la liste. Les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 pliables sont les prochains en ligne, suivis de la série Galaxy Note 20. Samsung a fait un travail remarquable en mettant à jour la série Galaxy A de milieu de gamme vers One UI 3.0 au début de l’année, et le Galaxy A52 devrait obtenir One UI 4 en février 2022.

Samsung a partagé le calendrier de déploiement officiel de la version stable de One UI 4 pour les États-Unis. Voici donc quand votre téléphone Galaxy recevra la mise à jour :

novembre

décembre

Galaxy Z Fold 3 Galaxy Z Flip 3

janvier

Galaxy S20+/Ultra/FE Série Galaxy Note 10 Série Galaxy Note 20 Galaxy Z Flip/5G Galaxy Z Fold/2

février

Galaxy S20 Série Galaxy S10 Galaxy A52 5G Galaxy Tab S7/Plus/Plus 5G

Mars

avril

Galaxy A51/5G Galaxy A71 5G Galaxy Tab S7 FE 5G Galaxy Tab S6 Lite

Peut

Galaxy A32 5G Galaxy A42 5G Galaxy Tab S6 Galaxy Tab A7 (2020) Galaxy Tab Active3

juin

Galaxy XCover Pro Galaxy Tab A7 Lite

juillet

août

Galaxy A02s Galaxy A01 Galaxy A11

Notez que cette liste est destinée au marché américain, et le calendrier de mise à jour pour les autres pays sera différent. Samsung fait un bien meilleur travail pour sortir la version stable d’Android 12 cette année, et si le calendrier de mise à jour est une indication, la plupart de ses appareils de milieu de gamme devraient passer à la dernière version d’Android d’ici la fin du premier trimestre. 2022.

