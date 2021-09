Voici quand votre téléphone Samsung obtiendra Android 12

Samsung a commencé à déployer la mise à jour One UI 4 basée sur Android 12. La version bêta est désormais disponible pour la série Galaxy S21 aux États-Unis, en Corée, en Inde, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Pologne et en Chine, et nous donne un aperçu à toutes les nouvelles fonctionnalités à venir sur les téléphones Samsung plus tard cette année.

One UI 4 ne change pas trop de choses du point de vue de la conception, Samsung se concentrant plutôt sur l’intégration de toutes les nouvelles fonctionnalités introduites par Google dans Android 12. Cela dit, il y a des changements passionnants concernant la personnalisation de l’écran d’accueil et de verrouillage, la gestion des notifications , la confidentialité et la sécurité, et bien plus encore.

Si l’histoire est une indication, Samsung commencera à déployer la version stable de One UI 4 d’ici la fin de 2021. Mais avec le lancement de la version bêta plus tôt que l’année dernière, il est tout à fait possible que la mise à jour stable de One UI 4 soit disponible. avant décembre. Comme toujours, les produits phares du Galaxy S recevront la mise à jour en premier, les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra devant passer à One UI 4 basé sur Android 12 avant la fin de l’année.

Liste complète des téléphones Samsung Galaxy éligibles pour la mise à jour One UI 4 (Android 12)

Avec Samsung promettant trois mises à jour Android pour ses produits phares à commencer par la série Galaxy S10, de nombreux appareils devraient passer à One UI 4. Samsung fabrique les meilleurs téléphones Android, et bien que la série Galaxy S21 ait beaucoup à offrir, une grande partie des ventes de Samsung provient de la série Galaxy A de milieu de gamme.

Samsung offre également les trois mêmes garanties de mise à jour Android aux téléphones Galaxy A, ce qui signifie que les téléphones de milieu de gamme plus anciens recevront la mise à jour One UI 4 basée sur Android 12. Bien que Samsung n’ait pas encore partagé le calendrier de mise à jour pour One UI 4, ce sont tous les téléphones Galaxy qui sont éligibles pour One UI 4:

Les téléphones de la série Galaxy S obtiennent One UI 4

Galaxy S21 5G Galaxy S21+ 5G Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy S20 / S20 5G Galaxy S20+ / S20+ 5G Galaxy S20 Ultra / S20 Ultra 5G Galaxy S20 FE / FE 5G Galaxy S10 / S10 5G Galaxy S10+ Galaxy S10e Galaxy S10 Lite

Les téléphones de la série Galaxy Note obtiennent One UI 4

Galaxy Note 20 / Note 20 5G Galaxy Note 20 Ultra / Note 20 Ultra 5G Galaxy Note 10 / Note 10 5G Galaxy Note 10+ / Note 10+ 5G Galaxy Note 10 Lite

Les téléphones de la série Galaxy Z obtiennent One UI 4

Galaxy Z Fold 3 Galaxy Z Flip 3 Galaxy Z Fold 2 / Z Fold 2 5G Galaxy Z Flip / Z Flip 5G Galaxy Fold / Fold 5G

Les téléphones de la série Galaxy A obtiennent One UI 4

Galaxy A52s 5G Galaxy A72 Galaxy A52 / A52 5G Galaxy A42 / A42 5G Galaxy A32 / A32 5G Galaxy A22 / A22 5G Galaxy A12 Galaxy A02s Galaxy A02 Galaxy A71 / A71 5G Galaxy A51 / A51 5G Galaxy A41 Galaxy A31 Galaxy A21s Galaxy A21 Galaxy A11 Galaxy A03s Galaxy A Quantique

Les téléphones de la série Galaxy M obtiennent One UI 4

Galaxy M62 Galaxy M42 / M42 5G Galaxy M32 Galaxy M12 Galaxy M02s Galaxy M02 Galaxy M51 Galaxy M31s Galaxy M31 Prime Galaxy M21s Galaxy M21 Galaxy M11 Galaxy M01s Galaxy M01

Les téléphones de la série Galaxy F reçoivent One UI 4

Galaxy F62 Galaxy F52 5G Galaxy F22 Galaxy F12 Galaxy F02s Galaxy F41

Les téléphones Galaxy XCover obtiennent One UI 4

Galaxy XCover 5 Galaxy XCover Pro

Quand mon téléphone Samsung Galaxy recevra-t-il la mise à jour One UI 4 (Android 12) ?

La mise à jour stable de One UI 4 arrivera d’abord dans la série Galaxy S21, puis filtrera la liste. Il est probable que la série Galaxy Note 20 sera la prochaine en ligne, suivie des Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 pliables. Samsung a fait un travail remarquable en mettant à jour la série Galaxy A de milieu de gamme vers One UI 3.0 au début de l’année. , et il est probable que les Galaxy A52, A42 et d’autres modèles de la série 2021 Galaxy A passeront à One UI 4 au premier trimestre 2022.

En ce qui concerne les anciens produits phares et les appareils Galaxy A de 2020 et 2019, Samsung devrait fournir la mise à jour One UI 4 au deuxième trimestre 2022. Nous n’avons pas le calendrier complet des plans de déploiement de Samsung pour le moment, mais avec plus de 60 téléphones prévus pour passer à One UI 4 basé sur Android 12, il faudra quelques mois avant que tous les appareils reçoivent la mise à jour.

Cela dit, Samsung a fait un excellent travail avec le déploiement de One UI 3.0/3.1 basé sur Android 11, et il est probable qu’il en fera de même cette année avec One UI 4. Bien sûr, si vous voulez être le premier à recevoir la mise à jour, vous pouvez toujours passer au Galaxy S21.

