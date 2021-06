Voici quand votre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO l’obtiendra

MIUI 12 a fait ses débuts plus tôt cette année et Xiaomi a terminé de déployer la mise à jour stable de la plupart des appareils de son portefeuille. Le dernier skin de Xiaomi offrant un éventail de nouvelles fonctionnalités, notamment un mode sombre amélioré à l’échelle du système, des fonctionnalités d’appel assistées par l’IA, un affichage dynamique permanent, une nouvelle conception visuelle, des modifications apportées aux animations du système et des correctifs de confidentialité indispensables.

Xiaomi tourne maintenant son attention vers la mise à jour Android 11. Il commence à déployer MIUI 12 basé sur Android 11, avec la mise à jour stable désormais déployée sur Redmi Note 9 Pro et Mi 10. Xiaomi fabrique certains des meilleurs téléphones Android bon marché, et il est bon de voir le fabricant déployer la mise à jour Android 11 plus tôt que d’habitude.

Jetons donc un coup d’œil à la liste des téléphones éligibles qui devraient passer à Android 11, et à quel moment votre appareil pourrait recevoir la mise à jour.

Mise à jour MIUI 12 Android 11 : déploiement sur Redmi Note 9, Mi 10, Mi 10T

La mise à jour stable d’Android 11 basée sur MIUI 12 a commencé à être déployée sur le Mi 10 et le Redmi Note 9 en Inde début décembre. Cependant, la mise à jour a été effectuée sur le Redmi Note 9 Pro après que les utilisateurs aient remarqué de nombreux bugs.

Xiaomi a également déployé la version bêta sur les unités mondiales Redmi K30 et la série Mi 9 plus tard en décembre. À partir du 22 décembre, POCO a commencé à fournir la mise à jour bêta MIUI 12 Android 11 au POCO F2 Pro, avec une version stable à venir.

En janvier, Xiaomi a livré la mise à jour Android 11 à la série Redmi K30, Mi Note 10 Lite au Royaume-Uni et sur d’autres marchés occidentaux, et le Mi A3. Il y avait plusieurs problèmes avec le Mi A3 – la mise à jour a bloqué le téléphone – mais Xiaomi a résolu les problèmes et la version stable est maintenant disponible pour l’A3.

À partir du 5 février, Xiaomi a lancé la mise à jour Android 11 des Mi 10T et 10T Pro en Inde, au Royaume-Uni et sur d’autres marchés mondiaux. En mars, POCO a commencé à déployer la mise à jour MIUI 12 basée sur Android 11 vers le X3 NFC dans certaines parties de l’Europe. Certains utilisateurs ont signalé des bogues et une certaine instabilité, mais il est probable que ceux-ci seront corrigés avant un déploiement mondial plus large.

Nous mettrons à jour la liste au fur et à mesure que de plus en plus de téléphones commenceront à recevoir la mise à jour Android 11. En attendant, voici la liste complète des téléphones Xiaomi, POCO et Redmi qui devraient récupérer la mise à jour MIUI 12 basée sur Android 11 :

Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Mi 10 Édition Jeunesse Xiaomi Mi Note 10 Xiaomi Mi Note 10 Pro Xiaomi Mi Note 10 Lite Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi 9 Pro 5G Xiaomi Mi 9 SE Xiaomi Mi 9 Lite Xiaomi Mi 9T Xiaomi Mi 9T Pro Xiaomi Mi A3 Redmi K30 Pro Redmi K30 Redmi K30 5G Redmi K30i 5G Redmi K20 Pro Redmi K20 Redmi Note 9 Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9 Pro Max Redmi 10X Pro Redmi 10X 5G Redmi 9 Redmi 9C Redmi 9A POCO F2 Pro POCO X2 POCO X3 NFC POCO M2 Pro

Mise à jour MIUI 12 Android 10 : ces téléphones sont déjà sur MIUI 12

Xiaomi a terminé de déployer la mise à jour MIUI 12 sur la plupart des téléphones de la liste ci-dessous. Donc, si vous utilisez l’un des appareils de la liste, accédez aux paramètres de votre téléphone pour télécharger manuellement MIUI 12 :

Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi Note 10 Lite Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi 9 Pro 5G Xiaomi Mi 9T Xiaomi Mi 9T Pro Redmi K30 Redmi K30 5G Redmi K30 Pro Redmi K20 Redmi K20 Pro Redmi Note 9 Redmi Note 8 Pro POCO F2 Pro POCO X2 Xiaomi Mi Mix 3 Xiaomi Mi Mix 2S Xiaomi Mi 9 SE Xiaomi Mi 8 Édition Explorer Xiaomi Mi 8 Xiaomi Mi 8 UD Xiaomi Mi CC9 Xiaomi Mi CC9 Pro Xiaomi Mi CC9 Édition Meitu Redmi Note 8 Pro Redmi Note 7 Pro Redmi Note 7 Redmi 10X Pro 5G Rougemi 10X 5G Rougemi 10X 4G

Mise à jour mondiale MIUI 12 : liste complète des téléphones éligibles

Xiaomi dispose d’une ROM autonome pour les appareils vendus en dehors de la Chine ou de l’Inde, et ces unités mondiales ont leur propre calendrier de sortie. Pour l’instant, rien n’indique quand ces téléphones commenceront à recevoir la mise à jour Android 11, mais Xiaomi a terminé de déployer la version MIUI 12 basée sur Android 10 sur tous ces appareils :

Xiaomi a initialement inclus des appareils plus anciens comme le Redmi 7, le Redmi 6, le Redmi 6A et le Redmi Y3 dans son déploiement MIUI 12. Ceux-ci ne seront plus mis à jour en raison de “problèmes de compatibilité et de performances”.

Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi 9T Xiaomi Mi 9T Pro Redmi K20 Redmi K20 Pro Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 Lite Xiaomi Mi Note 10 Xiaomi Mi Note 10 Lite Xiaomi Mi Note 3 Xiaomi Mi 8 Xiaomi Mi 8 Pro Xiaomi Mi 9 SE Xiaomi Mi 9 Lite Xiaomi Mi 8 Lite Xiaomi Mi Mix 3 Xiaomi Mi Mix 2S Xiaomi Mi Mix 2 Xiaomi Mi Max 3 POCO F1 POCO X2 POCO F2 Pro Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9 Pro Max Redmi Note 9 Redmi Note 9s Redmi Note 8 Pro Redmi Note 8 Redmi Note 8T Redmi Note 7 Redmi Note 7 Pro Redmi Note 7S Redmi Note 6 Pro Redmi Note 5 Redmi Note 5 Pro Redmi 8 Redmi 8A Redmi 8A Dual Redmi 7A Redmi 6 Pro Redmi Y2 Redmi S2

MIUI 12 est livré avec de nombreuses fonctionnalités intéressantes, alors pendant que vous attendez le téléchargement de l’OTA sur votre téléphone, assurez-vous de jeter un œil à tous les nouveaux ajouts dans notre liste de fonctionnalités.

MIUI 12.5 Android 11 mise à jour

Parallèlement à la sortie du Mi 11, Xiaomi a également annoncé et commencé à déployer MiUi 12.5, sa prochaine mise à jour majeure, sur ses nouveaux produits phares.

Comme son nom l’indique, MIUI 12.5 n’est pas une mise à jour majeure. C’est plutôt celui qui s’appuie sur les bases posées par MIUI 12. MIUI 12 a un fond d’écran Super, donc MIUI 12.5 en a encore plus. MIUI 12 a apporté des alertes de confidentialité et de sécurité, MIUI 12.5 les améliore avec une nouvelle fonction de protection du presse-papiers.

Xiaomi a également consacré cette mise à jour à rendre MIUI plus rapide et plus efficace que les autres systèmes d’exploitation (lire: superpositions iOS et Android populaires). La société vous permet désormais de désinstaller toutes les applications système de base sauf 9 (applications Google exemptées), ce qui contraste avec ses concurrents comme iOS et Color OS qui ont plus d’applications non amovibles par défaut.

Les autres fonctionnalités supplémentaires comprenaient 10 nouvelles sonneries, une application Mi Notes remaniée. et MIUI+, un service similaire au Phone Hub intégré de Chrome OS ou à l’application Your Phone sur Windows Phone. Cela vous permettrait de lier votre téléphone Xiaomi à un ordinateur et d’analyser les notifications, d’utiliser des applications, etc.

Mise à jour MIUI 12.5 : liste complète des téléphones éligibles

Xiaomi a publié une liste de téléphones éligibles pour la mise à jour MIUI 12.5 plus tôt dans l’année. Il a commencé à le déployer sur la plupart de ces appareils en Chine.

Xiaomi Mi CC9e Xiaomi Mi CC9 Pro Redmi K20 Redmi Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Mi 10 Ultra Xiaomi Mi 10 Youth Xiaomi Mi 9 SE Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi 9 Explorer Xiaomi Mi 9 Pro 5G Xiaomi Mi CC9 Xiaomi Mi CC9 Pro Xiaomi CC9e Xiaomi Redmi K30 Pro Xiaomi Redmi K30 5G Xiaomi Redmi K30S Xiaomi Redmi K30 Racing Xiaomi Redmi K30i 5G Xiaomi Redmi K30 Xiaomi Redmi K20 Pro Xiaomi Redmi K20 Xiaomi Redmi 10X 5G Xiaomi Redmi 10X Pro Xiaomi Redmi Note 9 Xiaomi Redmi Note 9 Pro Xiaomi Redmi Note 8 Xiaomi Redmi Note 7 Pro Xiaomi Redmi Note 7

Mise à jour mondiale MIUI 12.5 : liste complète des téléphones éligibles

Comme pour toutes les autres mises à jour, la ROM globale comporte une liste de mises à jour réduite. Voici la liste complète des appareils mondiaux qui devraient recevoir les mises à jour Miui 12.5. Xiaomi a déclaré que les Mi 10T, Mi 10 et Mi 11 recevraient leurs mises à jour avant la fin du mois de mai, et la plupart d’entre eux l’ont fait. Le Mi 10 Pro n’a pas encore reçu sa mise à jour, mais Xiaomi a donné une date d’achèvement pour le deuxième trimestre 2021 pour les appareils ci-dessous, ce qui lui laisse quelques jours. La société a également confirmé que les appareils non inclus dans cette liste recevront une mise à jour à une date ultérieure.

La liste actuelle des téléphones attendus est la suivante :

Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 10T Xiaomi Mi 10T Pro Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Mi 10 Lite 5G Xiaomi Mi 10T Lite Xiaomi Mi Note 10 Pro Xiaomi Mi Note 10 Xiaomi Mi Note 10 Lite Redmi Note 9T Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9S Redmi Note 9 Redmi Note 8 Pro Redmi 9 POCO F2 Pro POCO X3 NFC