Voici quand vous avez changé le fond d’écran de votre téléphone pour la dernière fois

David Imel / Autorité Android

Changer votre fond d’écran est un moyen simple et rapide de personnaliser votre smartphone. C’est également un processus similaire sur la plupart des appareils, tandis que les applications aident également à rationaliser le processus. Mais quand avez-vous changé le fond d’écran de votre téléphone pour la dernière fois, le cas échéant ?

Nous avons posé cette question dans un récent sondage. Voici comment vous avez répondu.

À quand remonte la dernière fois que vous avez changé le fond d’écran de votre téléphone ?

Résultats

Ce sondage a été incroyablement populaire et a vu plus de 4 200 votes exprimés parmi les sept choix disponibles. Bien qu’il y ait un gagnant définitif, les résultats sont remarquablement proches.

Un peu plus d’un lecteur sur quatre (26%) a changé le fond d’écran de son téléphone « cette semaine ». Il a été suivi par “aujourd’hui” avec 19% des voix, tandis que “au cours du mois dernier” a recueilli 18% du décompte. Il semble que les lecteurs qui changent de fond d’écran sont plus susceptibles de le faire au moins une fois par mois.

Fait intéressant, 7% des lecteurs n’ont jamais changé leur fond d’écran. Étonnamment, ce choix a été plus populaire que « au cours des 12 derniers mois », qui n’a recueilli que 6 % des voix.

À en juger par les commentaires, certains lecteurs préfèrent l’approche du noir absolu, tandis que d’autres considèrent le changement du fond d’écran de leur téléphone comme une habitude quotidienne. Lisez quelques-unes des meilleures anecdotes ci-dessous.

Vos commentaires

SyCoREAPER : Je suis noir comme le noir #000000 depuis longtemps maintenant. JK : Je préfère le régler et le laisser à moins d’en trouver un meilleur. Joe Black : Je le règle quand j’ai un nouveau téléphone et je le change rarement. Patriot_101 : Je le change littéralement tous les jours. Cela donne une nouvelle sensation au téléphone. mattc : J’ai une application qui change le fond d’écran toutes les demi-heures avec mes photos préférées des dernières années.

De cette façon, je peux profiter de mes photos et revisiter mes souvenirs préférés. Jim : J’ai l’habitude de changer mon fond d’écran de temps en temps quand je m’ennuie de le regarder. Albin : Je n’utilise que mes propres photos et je change chaque fois qu’une photo récente me plaît – la dernière fois, c’était hier, mais cela varie. Mon lanceur dispose d’un excellent tiroir d’applications à plusieurs onglets, de sorte que l’écran d’accueil unique est complètement propre et sans widget pour l’affichage, à l’exception des icônes déroulantes dans le bac inférieur. Djanta : Il change automatiquement toutes les 4 heures. Aman : Il y a quelques minutes, je change de mur environ 5 fois par jour.

C’est tout pour ce sondage. Merci d’avoir voté et commenté. Avez-vous des idées sur les fonds d’écran des téléphones ou les résultats du sondage ? Assurez-vous de les déposer ci-dessous.