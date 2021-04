Voici quand vous pourrez enfin voir l’hélicoptère Mars voler – .

Cela fait maintenant plus d’un mois que le rover Perseverance de la NASA est arrivé sur Mars. Parallèlement, l’hélicoptère Mars Ingenuity a atterri sain et sauf sur la planète rouge, et une partie importante des premières semaines du rover a été consacrée à la livraison de l’hélicoptère à son emplacement de vol d’essai. L’hélicoptère a été déployé et a depuis survécu à plusieurs nuits fraîches martiennes, mais il n’a pas encore pris son envol.

À l’heure actuelle, l’hélicoptère doit commencer son essai en vol le 11 avril, soit dimanche prochain. Si cet horaire est respecté, nous n’aurons pas à attendre longtemps avant de voir les premières images du tout premier vol motorisé sur une autre planète. C’est une période passionnante pour la NASA et pour les fans de science, mais malheureusement, nous ne pourrons pas vraiment regarder le vol se dérouler en temps réel. Au lieu de cela, nous devrons attendre au moins lundi, lorsque la NASA prévoit de tenir une conférence de presse pour passer en revue les données liées au vol et, espérons-le, montrer une image ou deux.

La NASA vise au plus tôt le dimanche 11 avril la première tentative d’Ingenuity Mars Helicopter de vol motorisé et contrôlé sur une autre planète. Pour marquer un mois de vols Ingenuity, l’agence organisera plusieurs événements pour amener des gens avec eux pour le trajet. Un livestream confirmant le premier vol d’Ingenuity devrait commencer vers 3h30 HAE le lundi 12 avril sur NASA Television, l’application NASA et le site Web de l’agence, et sera diffusé en direct sur plusieurs plateformes de médias sociaux d’agences, y compris le JPL YouTube et Facebook canaux.

La préparation de la première tentative de faire voler un avion artificiel sur une autre planète prend du temps. Tous les calculs ont été effectués depuis longtemps, et l’équipe Ingenuity de la NASA devrait être assez convaincue que le petit hélicoptère va décoller et atterrir avec une relative facilité, mais il existe des facteurs externes qui peuvent affecter la façon dont les choses se déroulent.

Mars est connue pour ses tempêtes de poussière, et bien que la planète soit assez claire pour le moment, le vent à la surface est extrêmement commun et dans certains cas très intense. Le trio de stations météorologiques sur Mars de la NASA peut fournir des informations qui peuvent aider l’agence spatiale à décider du meilleur moment pour le test en vol, mais en fin de compte, elles ne connaîtront les conditions précises au moment du décollage qu’après que l’hélicoptère ait déjà tenté son vol.

L’hélicoptère aura un mois complet de temps pour montrer ce dont il est capable avant que le matériel ne sorte effectivement, et la NASA espère qu’il sera en mesure d’effectuer un certain nombre de vols pendant cette période. Bien sûr, cela signifie que l’avion doit survivre à son vol initial, et nous devrons attendre au moins le lundi 12 avril avant de savoir si cela s’est produit ou non.

