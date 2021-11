Voici quand vous pourrez mettre la main sur l’émulateur AetherSX2

TL;DR

Le prochain émulateur AetherSX2 PS2 pour Android pourrait arriver dès ce week-end. Le développeur a confirmé que les inscriptions aux tests ouverts devraient avoir lieu ce week-end.

Un nouvel émulateur PS2 pour Android est apparu plus tôt ce mois-ci, baptisé AetherSX2, et il s’annonce comme le meilleur à ce jour. L’application est basée sur le populaire émulateur PCSX2 pour PC et est actuellement en test fermé. Mais quand pouvez-vous réellement mettre la main dessus?

Eh bien, le créateur de l’émulateur (en passant par la poignée Tahlreth) a maintenant publié une mise à jour sur le canal Discord AetherSX2. Et la mise à jour note que les inscriptions aux tests ouverts pourraient avoir lieu ce week-end si tout se passe comme prévu, la chaîne hébergeant un lien d’inscription.

« En supposant qu’il n’y ait pas de retard, cela devrait être le week-end du 4 décembre », explique Tahlreth. Ils ont ensuite ajouté dans un commentaire à Android Authority que les tests ouverts auront lieu via le Google Play Store, vous permettant de vous inscrire et de télécharger immédiatement. Cela signifie donc que vous devriez pouvoir mettre la main sur le nouvel émulateur ce week-end s’il n’y a pas de problème.

Bien sûr, il faut souligner qu’il ne s’agit que d’une fenêtre de publication provisoire pour des tests ouverts – la publication pourrait être un peu repoussée si les choses ne se déroulent pas comme prévu. Néanmoins, il semble que l’émulation PS2 sur Android soit sur le point de franchir une étape importante, et c’est certainement mieux que de s’appuyer sur l’émulateur DamonPS2 incroyablement sommaire.

