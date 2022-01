Voici quand vous pouvez acheter le OnePlus 10 Pro en Chine et dans le monde

Plutôt que d’annoncer tout sur le OnePlus 10 Pro à la fois, la société chinoise a suivi sa tradition de publier des informations de manière goutte à goutte. Il a d’abord révélé la conception du téléphone en Chine au début du mois, suivi de ses spécifications quelques jours plus tard.

Mardi, OnePlus a annoncé que le OnePlus 10 Pro sera disponible à l’achat en Chine à partir du 13 janvier. La société a également finalement dévoilé le design avant de l’appareil, présentant un écran à bords incurvés inspiré du OnePlus 9 Pro. Il s’agit d’un panneau QHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le challenger de OnePlus aux meilleurs téléphones Android cette année est également le premier appareil à exécuter ColorOS 12.1 basé sur Android 12, bien que cette variante ne soit disponible qu’en Chine. Lorsque le téléphone sera lancé sur les marchés mondiaux plus tard cette année, il sera plutôt livré avec ColorOS 12.

Au-delà de ces informations, aucun des détails dévoilés aujourd’hui ne devrait surprendre si vous avez suivi l’actualité OnePlus ces dernières semaines. Sous le capot, le OnePlus 10 Pro sera alimenté par un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 associé à jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne UFS 3.1.

Il contiendra également une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge flash SuperVOOC de 80 W, au lieu de 120 W comme on le disait auparavant. OnePlus affirme que ce système peut recharger la batterie du téléphone de 1% à 100% en seulement 32 minutes. La charge flash sans fil AirVOOC de 50 W est également prise en charge. Et contrairement à la plupart des téléphones phares, le OnePlus 10 Pro sera livré avec une brique de charge et un câble USB-C à l’intérieur de la boîte.

L’appareil dispose également d’un système de caméra Hasselblad de deuxième génération pour son tireur arrière. Il comprend un capteur principal de 48 MP, un tireur ultra-large de 50 MP et un téléobjectif de 8 MP. Plus de détails peuvent être trouvés dans notre couverture ici.

L’appareil sera disponible dans des variantes de couleur noir volcanique et forêt émeraude. Il arrivera en Inde, en Europe et en Amérique du Nord fin 2022, bien que le prix reste un mystère pour le moment.

Des cas dignes des fans

Meilleures coques Samsung Galaxy S21 FE 2022

Le Galaxy S21 FE arbore un grand écran et de belles couleurs à l’arrière, mais quelle que soit la couleur que vous obtenez, ils ont tous besoin d’une protection de peur qu’ils ne glissent de vos mains et ne se brisent sur une pierre. Les meilleurs étuis Galaxy S21 FE ajoutent adhérence, glamour et tranquillité d’esprit, et nous les avons tous ici.