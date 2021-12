Voici quand vous pouvez enfin diffuser The Batman sur HBO Max

WarnerMedia et DC ont clairement indiqué ces dernières années qu’ils n’avaient pas peur de redémarrer leurs plus grandes propriétés. Alors que Marvel construit méticuleusement un univers cinématographique unique et cohérent, DC est prêt à lancer et à annuler de nouveaux univers année après année jusqu’à ce que quelque chose colle. À ce stade, Batman obtiendra son dernier redémarrage au printemps prochain. Vous n’êtes peut-être pas prêt à retourner au cinéma d’ici là. Mais vous serez ravi d’apprendre que The Batman arrive sur HBO Max un peu plus de 6 semaines plus tard.

Le Batman arrive sur HBO Max le 22 avril 2022

En 2022, WarnerMedia ne diffusera plus ses films sur HBO Max jour et date avec leurs débuts en salles. C’était une décision audacieuse en 2021, mais la société ramènera des fenêtres de cinéma exclusives l’année prochaine. Mais même ainsi, le paysage a changé et WarnerMedia en est bien conscient.

En octobre, WarnerMedia a annoncé qu’il passerait à une fenêtre de cinéma de 45 jours en 2022. À l’avenir, un film WarnerMedia peut passer en streaming dès 45 jours après avoir commencé à jouer dans les cinémas. Cela nous amène à The Batman, qui sortira en salles le 4 mars 2022. Dans une récente interview avec le podcast Recode (via ComicBook.com), le PDG de WarnerMedia, Jason Kilar, a affirmé que The Batman commencera à diffuser sur HBO Max exactement 46 jours après frapper les théâtres.

« Pensez au moment où les films apparaîtraient sur HBO, soit 8 à 9 mois après la première en salle », a déclaré Kilar en s’adressant à Peter Kafka de Recode. « Le Batman va apparaître le jour 46 sur HBO Max. C’est un énorme changement par rapport à la situation en 2018, 2017, 2016. »

L’avenir des vitrines théâtrales

Il sera intéressant de suivre tous les grands studios de cinéma dans les années à venir pour voir comment ils gèrent tous les fenêtres de cinéma qui rétrécissent. Disney attend 78 jours pour mettre Eternals sur Disney Plus après sa sortie exclusive en salles le 5 novembre. Suivra-t-il le même plan avec Spider-Man : No Way Home, surtout à la lumière de la vague COVID-19 Omicron qui balaie le monde ? Ou décidera-t-il du lancement du streaming pour chaque film au cas par cas ? Nous commencerons à nous faire une idée plus tard cette année.

Pendant ce temps, Kilar veut les blockbusters de WarnerMedia sur les plateformes de streaming dès que possible :

Je me sens vraiment, vraiment bien sachant que The Batman, et Black Adam, et The Flash, et Elvis, et une foule d’autres films, vont littéralement apparaître le jour 46 sur HBO Max dans une variété de territoires partout le monde. C’est un très, très grand changement que je ne pense pas que les gens apprécient, et je me sens vraiment bien à ce sujet.

D’une manière ou d’une autre, l’insistance de WarnerMedia à apporter les films sur HBO Max le plus rapidement possible enverra des ondes de choc à travers l’industrie. Si cela augmente les abonnements alors que les gens continuent de se présenter dans les salles de cinéma, attendez-vous à ce que les fenêtres de cinéma soient encore plus courtes. Si ce n’est pas le cas, Disney et d’autres continueront probablement à garder leurs films hors des services de streaming aussi longtemps que possible.

Voici la dernière bande-annonce de WarnerMedia pour The Batman, qui sortira en salles en mars :