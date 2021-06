Voici quand vous pouvez regarder ‘Black Widow’ gratuitement sur Disney + – .

2020 a été une année perdue pour Marvel en raison de la pandémie de COVID, mais le studio fait plus que compenser avec un début de 2021 incroyablement chargé. Déjà cette année, nous avons vu WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, et le premier épisode de Loki, et nous ne sommes même pas à mi-juin. Malheureusement, la sécheresse cinématographique de Marvel a maintenant atteint 23 mois, mais le MCU fait enfin son retour triomphal au cinéma le mois prochain avec la sortie de Black Widow.

Deux ans, c’est beaucoup plus que quiconque attendrait entre les films lorsque Spider-Man: loin de chez soi a fait ses débuts en 2019, mais le délai prolongé prend fin le 9 juillet. Non seulement Black Widow obtiendra une large sortie dans les salles, mais vous pourrez également regarder le nouveau film à la maison… si vous avez un abonnement Disney + actif et êtes prêt à payer 29,99 $ pour Premier Access.

D’une manière ou d’une autre, les fans inconditionnels de Marvel vont dépenser de l’argent pour voir Black Widow dès qu’il sera disponible, que ce soit pour aller au cinéma et acheter un billet ou payer les frais d’accès Premier. Quant à ceux d’entre vous qui ne craignent pas d’attendre que le film soit gratuit sur Disney+, vous n’aurez pas très longtemps à attendre, car Disney a révélé sur son site Web que Black Widow sera disponible pour tout le monde avec un abonnement Disney+ sans frais supplémentaires à partir de 6 octobre.

Black Widow sera gratuit sur Disney+ à partir du 6 octobre. Source de l’image : Disney

Si attendre jusqu’en octobre n’est pas une option, Disney donne aux fans une bonne raison de voir le film pendant qu’il est sur grand écran en juillet. Comme Deadline l’a signalé la semaine dernière, la version IMAX de Black Widow contiendra 22 minutes de séquences dans un format d’image étendu. Les scènes ont été spécialement formatées pour afficher jusqu’à 26 % de plus de l’image à l’écran avec un rapport hauteur/largeur de 1,90:1.

Le PDG d’IMAX, Rich Gelfond, a parlé à Deadline de la prochaine version IMAX de Black Widow : « Marvel et IMAX ont un très bon partenariat et nous pensons que nous nous complétons mutuellement. Nous essayons de faire quelque chose pour les fans pour célébrer la relation.

Voici le synopsis de Black Widow, qui met en vedette Scarlett Johansson dans le rôle de Natasha Romanoff, Florence Pugh dans le rôle de Yelena, David Harbour dans le rôle d’Alexei et Rachel Weisz dans le rôle de Melina :

Dans “Black Widow” de Marvel Studios, Natasha Romanoff, alias Black Widow, affronte les parties les plus sombres de son grand livre lorsqu’une dangereuse conspiration liée à son passé surgit. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations brisées laissées dans son sillage bien avant de devenir un vengeur.

Black Widow de Marvel Studios arrive dans les cinémas et à Disney+ Premier Access le 9 juillet, et sera plus tard disponible gratuitement pour tous avec un abonnement Disney+ à partir du 6 octobre.

