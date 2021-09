Voici quand vous pouvez regarder les neuf saisons de ‘Seinfeld’ sur Netflix

Ces dernières années, Netflix a perdu une grande partie de ses contenus les plus gourmands. À un moment donné, The Office, Friends, Star Wars et une grande partie de l’univers cinématographique Marvel étaient tous diffusés sur Netflix. Petit à petit, ils ont tous été supprimés lorsque les titulaires de droits ont commencé à lancer leurs propres grands services de streaming. Netflix a continué d’élargir sa bibliothèque de contenu original au cours des années qui ont suivi, mais comme Manifest l’a prouvé au cours de l’été, le contenu sous licence peut toujours avoir un impact réel. En tant que tel, il n’est vraiment pas surprenant que Netflix veuille promouvoir l’ajout imminent de Seinfeld.

Netflix a publié mercredi un teaser pour “la nouvelle émission la plus chaude de 2021”. Bien sûr, par nouveau, Netflix signifie nouveau dans son service de streaming. Après tout, c’est la première fois que Seinfeld est disponible sur Netflix. Les 9 saisons et 180 épisodes seront disponibles à partir du 1er octobre.

“Larry et moi sommes extrêmement reconnaissants à Netflix d’avoir saisi cette chance”, a noté Seinfeld dans une déclaration moins que sérieuse. « Il faut beaucoup de courage pour faire confiance à deux abrutis qui n’avaient littéralement aucune expérience à la télévision lorsque nous avons fait cette chose. Nous nous sommes vraiment emportés, je suppose. Je ne savais pas qu’on en faisait autant. J’espère récupérer dieu sait combien de millions il a fallu pour le faire. Mais ça vaut tout le travail si les gens aiment ça. Projet fou.

Seinfeld passe de Hulu à Netflix en octobre

Ce sera la première fois que la sitcom classique sera disponible en ligne depuis que l’accord de Hulu a expiré le 23 juillet. Hulu aurait payé 130 millions de dollars pour les droits de diffusion américains de l’émission en 2015.

Pendant ce temps, en 2019, lorsque Netflix est intervenu pour conclure un accord, la société aurait payé plus de 500 millions de dollars pour obtenir les droits de diffusion internationaux. Amazon était l’ancienne maison de Seinfeld à l’étranger, mais maintenant Netflix contrôle le spectacle dans le monde entier. De plus, c’est la première fois que Seinfeld sera disponible en ligne en 4K dans le monde entier.

Netflix publie des dizaines de nouvelles séries originales, films et offres spéciales chaque mois de l’année. Néanmoins, disposer d’une liste de succès relookables d’époques révolues est clairement toujours une priorité pour l’entreprise. Netflix semble également avoir pratiquement abandonné ses propres sitcoms. En juillet, Netflix a annulé quatre comédies originales : Country Comfort, The Crew, Mr. Iglesias et Bonding. Deux de ces émissions n’ont duré qu’une seule saison et les autres en ont traversé deux.