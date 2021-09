Voici quand vous pouvez télécharger iOS 15 et iPadOS 15 dans les fuseaux horaires du monde entier

in

Comme annoncé lors de l’événement médiatique “California Streaming” d’Apple le 14 septembre, la sortie publique d’iOS 15 aura lieu le lundi 20 septembre. iPadOS 15, watchOS 8 et tvOS 15 arriveront à la même date, tandis qu’une date de sortie pour macOS 12 Monterey n’a pas encore été annoncé.



Alors que nous savons qu’iOS 15 arrive le 20 septembre, Apple n’a pas précisé à quelle heure de la journée il sortira. Nous pouvons, cependant, faire une supposition éclairée quant au moment de la sortie.

L’heure la plus fréquente de la journée pour les versions de logiciels Apple est aux alentours de 10h00, heure du Pacifique. Dans certaines parties du monde, cela correspond aux heures tôt le matin du lendemain, et les sites Web régionaux d’Apple pour certains de ces pays indiquent que la date de sortie est le 21 septembre plutôt que le 20 septembre.

Sur la base de ces informations, il semble très probable que ‌iOS 15‌ sortira effectivement vers 10h00, heure du Pacifique, le lundi 20 septembre. Pour l’heure locale de votre région, nous avons dressé cette liste couvrant certaines grandes villes de fuseaux horaires dans le monde :

Honolulu, Hawaï — 7h00 HAST Anchorage, Alaska — 9h00 AKDT

Cupertino, Californie — 10 h 00 HAP

Phoenix, Arizona — 10 h HNR Vancouver, Canada — 10 h HAP Denver, Colorado — 11 h HAR Dallas, Texas — 12 h HAC New York, New York — 13 h HAE Toronto, Canada — 13 h 00 HAE Halifax, Canada — 14 h 00 HAA Rio de Janeiro, Brésil — 14 h 00 BRT Londres, Royaume-Uni — 18 h 00 BST Berlin, Allemagne — 19 h 00 CEST Paris, France — 7 : 00 h 00 CEST Le Cap, Afrique du Sud — 19 h 00 SAST Moscou, Russie — 20 h 00 MSK Helsinki, Finlande — 20 h 00 EEST Istanbul, Turquie — 20 h 00 TRT Dubaï, Émirats arabes unis — 21 h 00 : 00 h 00 GST Delhi, Inde — 22 h 30 IST Jakarta, Indonésie — 00 h 00 WIB le lendemain Shanghai, Chine — 1 h 00 CST le lendemain Singapour — 1 h 00 SGT le lendemain Perth, Australie — 1 h 00 AM AWST le lendemain Hong Kong — 1 h HKT le lendemain Séoul, Corée du Sud — 2 h 00 KST le lendemain Tokyo, Japon — 2 h 00 JST le lendemain Adélaïde, Australie — 2 h 30 ACST le lendemain Sydney, Australie — 3 h 00 AEST le lendemain Auckland, Nouvelle-Zélande — 5 h 00 NZST le lendemain

Apple a parfois publié des mises à jour logicielles plus près de 13h00, heure du Pacifique, mais cela ne correspond pas aux informations du site indien d’Apple, qui précise un lancement le 20 septembre. Pour que ce soit le cas, une libération devrait avoir lieu avant 11 h 30, heure du Pacifique.

Compatibilité des appareils



‌iOS 15‌ est compatible avec les mêmes iPhones que iOS 13 et iOS 14, y compris les appareils plus anciens comme l’iPhone SE et l’iPhone 6s d’origine. Les appareils compatibles ‌iOS 15‌ sont répertoriés ci-dessous.

‌iPadOS 15‌ est compatible avec tous les mêmes appareils qui ont pu exécuter iPadOS 13 et iPadOS 14, qui incluent :

‌watchOS 8‌ peut être installé sur les modèles Apple Watch Series 3, Series 4, Series 5 et Series 6, ainsi que sur l’Apple Watch SE. Il n’est pas compatible avec l’Apple Watch d’origine de première génération, l’Apple Watch Series 1 ou l’Apple Watch Series 2.

tvOS 15 est conçu pour fonctionner sur l’Apple TV 4K (1re et 2e génération) et l’Apple TV‌ HD (appelée à l’origine la 4e génération ‌Apple TV‌). Il n’est pas compatible avec les versions antérieures de l’Apple TV‌, car ces modèles ne prennent pas en charge tvOS.