Voici quand vous pouvez télécharger macOS Monterey

La sortie publique officielle de macOS Monterey par Apple devrait avoir lieu le lundi 25 octobre, quelques jours seulement après qu’Apple a publié la deuxième version candidate aux développeurs et une semaine après son événement médiatique « Unleashed ».



Les développeurs sont occupés à mettre la touche finale à leurs applications pour tirer parti des nouvelles fonctionnalités de ‌macOS Monterey‌ et prendre en charge les nouveaux modèles de MacBook Pro avec les nouvelles puces haut de gamme M1 Pro et ‌M1‌ Max d’Apple et un écran cranté, et de nombreux utilisateurs chercheront à mettre à jour leurs Mac dès que Monterey est disponible.

Bien qu’Apple n’ait pas communiqué d’heure exacte pour la sortie de macOS Monterey‌, nous pouvons faire des suppositions fondées sur les sites localisés d’Apple pour divers pays et les versions précédentes.

Alors qu’Apple indique la date de sortie comme étant le 25 octobre dans une grande partie du monde, les sites localisés pour certains pays de l’hémisphère oriental indiquent la date de lancement comme étant le 26 octobre, car l’heure de lancement interviendra à minuit ou après dans ces pays.

Notamment, Apple répertorie une date de sortie du 25 octobre sur son site indien, tandis que son site thaïlandais répertorie une date de sortie du 26 octobre.

Étant donné que ces deux pays sont distants de 90 minutes selon les fuseaux horaires, cela permet de situer les choses de manière relativement proche, pointant vers une fenêtre entre 8h30 et 10h00, heure du Pacifique. L’heure de sortie la plus probable dans cette fenêtre serait 10h00, heure du Pacifique, qui est une heure de sortie courante pour Apple. Une sortie à cette heure correspondrait à 22h30 le 25 octobre en Inde et à minuit le 26 octobre en Thaïlande. Cette même méthode a prédit avec précision les délais de publication d’un certain nombre de mises à jour majeures du système d’exploitation d’Apple, y compris macOS Big Sur l’année dernière.

Il convient de noter que les heures de sortie d’Apple varient parfois un peu et que les mises à jour peuvent mettre un peu de temps à se propager sur les serveurs d’Apple et à devenir disponibles pour tous les utilisateurs, donc l’estimation de 10h00 n’est qu’une estimation.

Apple a également indiqué qu’il publierait iOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1, tvOS 15.1 et le logiciel HomePod 15.1 au cours de la semaine du 25 octobre, mais la société ne semble pas avoir spécifié de jour exact pour ces versions. Il existe certaines fonctionnalités multiplateformes qui signifient qu’il serait logique qu’Apple publie toutes ses mises à jour en même temps, mais nous devrons attendre et voir quels sont les plans d’Apple.

Il n’y a bien sûr aucune garantie qu’Apple s’en tiendra à son calendrier de sortie habituel avec ‌macOS Monterey‌, mais étant donné notre meilleure estimation de 10h00, heure du Pacifique, voici une ventilation de ce à quoi cela correspond dans d’autres fuseaux horaires aux États-Unis et autour le monde:

Honolulu, Hawaï — 7h00 HST Anchorage, Alaska — 9h00 AKDT

Cupertino, Californie — 10 h 00 HAP

Vancouver, Canada — 10 h HAP Phoenix, Arizona — 10 h HNR Denver, Colorado — 11 h HAP Chicago, Illinois — 12 h 00. CDT New York, New York — 13 h 00 HAE Toronto, Canada — 13 h 00 HAE Halifax, Canada — 14 h 00 HAA Rio de Janeiro, Brésil — 14 h 00 BRT Londres, Royaume-Uni – – 18h00 BST Berlin, Allemagne — 19h00 CEST Paris, France — 19h00 CEST Le Cap, Afrique du Sud — 19h00 SAST Helsinki, Finlande — 20h00 EEST Moscou, Russie — 20h00 MSK Istanbul, Turquie — 20h00 TRT Dubaï, Émirats arabes unis — 21h00 GST Delhi, Inde — 22h30 IST Jakarta, Indonésie — 12h00 minuit WIB le lendemain Shanghai, Chine — 1h00 CST le lendemain Singapour — 1h00 SGT le lendemain Perth, Australie — 1h00 AWST le lendemain Hong Kong — 1h00 HKT le lendemain Séoul, Sud Corée — 02h00 KST le lendemain Tokyo, Japon — 02h00 JST le lendemain Brisbane, Australie – 03h00 AEST le lendemain Adélaïde, Australie — 03h30 ACDT le lendemain Sydney, Australie — 04h00 AEDT le lendemain Auckland, Nouvelle-Zélande — 06h00 NZDT le lendemain

‌macOS Monterey‌ est compatible avec de nombreux Mac pouvant exécuter macOS Big Sur, mais il supprime la prise en charge de certains modèles plus anciens de MacBook Air et iMac de 2013 et 2014, ainsi que du MacBook 2015. Les machines compatibles sont décrites ci-dessous :

Début 2016 et versions ultérieures MacBook Début 2015 et versions ultérieures ‌MacBook Air‌ Début 2015 et versions ultérieures MacBook Pro Fin 2015 et versions ultérieures ‌iMac‌ 2017 et versions ultérieures ‌iMac‌ Pro Fin 2014 et versions ultérieures Mac mini Fin 2013 et versions ultérieures Mac Pro

Pour tous les détails sur les nouveautés de ‌macOS Monterey‌, assurez-vous de consulter notre résumé qui offre un aperçu approfondi des mises à jour des applications clés, des changements visuels et d’autres nouvelles fonctionnalités.