Voici quand vous pouvez vous inscrire pour obtenir 50 $ par mois de la FCC pour vous aider à payer votre Internet – .

En décembre 2020, le Congrès a approuvé le programme EBB (Emergency Broadband Benefit) dans le cadre du plan de relance final sous la direction du président Donald Trump. Ce programme donnerait aux Américains à faible revenu ou à ceux qui ont perdu des revenus pendant la pandémie la possibilité de souscrire à des subventions Internet de 50 $ par mois qui seraient administrées par la Federal Communications Commission et proviendraient d’un fonds de 3,2 milliards de dollars mis en place par le Trésorerie. Jeudi, la FCC a finalement révélé quand et comment les Américains éligibles pourront s’inscrire à ces subventions.

Selon un communiqué de presse, les ménages éligibles pourront souscrire à des subventions Internet à partir du mercredi 12 mai pour bénéficier d’une remise mensuelle sur le coût du service haut débit d’un fournisseur agréé. Les familles peuvent s’inscrire directement auprès de leurs prestataires ou sur https://getemergencybroadband.org.

Comme l’explique le site Web, il existe un certain nombre de façons de se qualifier pour les subventions, de la part de ceux qui sont admissibles aux prestations Lifeline en participant à SNAP, Medicaid, Supplemental Security Income, Federal Public Housing Assistance, ou Veterans and Survivors Pension Benefit, ceux qui y participent. dans certains programmes tribaux, ceux qui ont subi une perte de revenu substantielle depuis le 29 février 2020 et ceux qui ont reçu une subvention fédérale Pell.

Si vous découvrez que votre ménage est admissible aux subventions Internet, voici ce que vous pourriez recevoir:

Jusqu’à un rabais de 50 $ / mois sur votre service haut débit et la location d’équipement associé Jusqu’à 75 $ / mois de rabais si votre ménage se trouve sur des terres tribales éligibles Un rabais unique pouvant aller jusqu’à 100 $ pour un ordinateur portable, une tablette ou un ordinateur de bureau (avec une quote-part de plus de 10 $ mais de moins de 50 $)

N’oubliez pas de consulter le site Web si vous souhaitez savoir comment vous pouvez postuler au programme. Vous devrez soumettre une demande et être approuvé, ce qui peut prendre un certain temps selon la façon dont vous postulez.

Voici ce que la présidente par intérim de FAC, Jessica Rosenworcel, avait à dire à propos du lancement du programme: «Les familles de tous les coins du pays ont eu du mal à se connecter tout au long de cette pandémie. Pour ces familles, nous disons maintenant que l’aide est au coin de la rue. Dans moins de deux semaines, nous aurons une nouvelle façon pour les Américains déconnectés d’accéder à Internet pour mener à bien leur vie quotidienne, afin qu’ils puissent accéder à la salle de classe virtuelle, profiter de la télésanté et rechercher de nouvelles opportunités d’emploi. Je suis fier du travail que nous avons accompli en tant qu’agence pour lancer ce programme en un temps record.

La FCC dit que le programme de prestations d’urgence pour le haut débit prendra fin lorsque le fonds de 3,2 milliards de dollars sera à court d’argent, ou six mois après que le ministère de la Santé et des Services sociaux a déclaré la fin de l’urgence sanitaire du COVID – selon la première éventualité. Si vous êtes admissible, vous devez vous inscrire dès que possible.

