Voici quel système d’exploitation votre prochaine smartwatch fonctionnera

Jimmy Westenberg / Autorité Android

De gauche à droite : Samsung Galaxy Watch 4, Apple Watch Series 6

Il existe une multitude de montres intelligentes parmi lesquelles choisir, chacune contenant une liste de forces et de faiblesses. Certains consommateurs peuvent fonder leur décision d’achat sur le matériel, tandis que d’autres peuvent considérer le système d’exploitation que la montre exécute. Nous nous sommes concentrés sur ce dernier dans un récent sondage, demandant aux utilisateurs quel système d’exploitation leur prochaine smartwatch fonctionnera. Lisez la suite pour les résultats ci-dessous.

Quel système d’exploitation votre prochaine smartwatch fonctionnera-t-elle ?

Résultats

Nous avons compté plus de 2 500 votes sur ce sondage depuis sa mise en ligne le 15 octobre. Malgré l’abondance de choix sur le marché, nos lecteurs se sont tournés vers les deux grands. En tête du peloton avec 49,4 % des voix se trouve Wear OS 3. Le nouveau système d’exploitation portable de Google, co-développé avec Samsung pour la série Galaxy Watch 4, ne devrait être lancé sur les produits d’autres sociétés qu’en 2022. Soit ces lecteurs attendent un année pour acheter une nouvelle montre connectée ou ils sont prêts à investir dans la dernière ligne portable de Samsung.

Le watchOS d’Apple arrive en deuxième position, sans surprise. Notamment, réclamer 16,4% des voix sur un site Web axé sur Android n’est pas une mince affaire. Nous pensons toujours que l’Apple Watch est la meilleure montre connectée que vous puissiez acheter, et il semble que plusieurs lecteurs soient d’accord.

Alors quel OS mène le reste ? Eh bien, cela pourrait surprendre. Zepp OS, arrivé avec l’Amazfit GTR 3 Pro et d’autres, a recueilli 7,4% des voix, battant Fitbit, Garmin, Tizen et le système d’exploitation Lite de Huawei.

Enfin, ce n’est pas un choc que Wear OS 2 languit derrière la concurrence avec seulement 2,8% des voix. Bien que plusieurs nouvelles montres intelligentes, dont la Fossil Gen 6, aient récemment été lancées sous la plate-forme, peu de mises à niveau sont garanties vers Wear OS 3. En conséquence, la majorité des montres Wear OS 2 ne sont plus un investissement sûr.

Vos commentaires

roaduardo : Apple WatchOS vient d’être le plus cohérent pour moi lors de mon utilisation. J’ai essayé Sammy’s Watch 4 Classic pendant quelques semaines et cela m’a donné un nouvel espoir que les montres intelligentes sur Android ne seront pas de la merde, mais encore une fois, ce n’est vraiment une excellente option que si vous utilisez un téléphone Samsung. Quelqu’un sur Android doit au moins correspondre à l’ajustement et à la finition d’Apple, à la fois en termes de fiabilité matérielle et logicielle. Techngro : j’ai vu un kit de développement de montre intelligente basé sur ESP32 sur Banggood (Lilygo T-Watch v3). On dirait que mon prochain système d’exploitation pour smartwatch sera l’un de mes propres créations. Kenneth McConkie : Probablement Wear OS 2, du moins au début. Wear OS 3 est actuellement exclusif aux montres Samsung, que je refuse d’acheter. Je n’ai pas besoin que mon expérience s’enlise dans les applications Samsung que je n’utiliserai jamais, et je méprise One UI. Ma prochaine montre sera probablement une Fossil Gen 6 (à moins qu’une Pixel Watch ne soit annoncée à l’avenir) et cette montre est promise à Wear OS 3 fin 2022. Painfully_Candid: Je suis un plongeur, donc je porte toujours ma plongée Regardez. Je n’ai aucune utilité pour les montres connectées. Ma montre de plongée n’a jamais besoin d’être rechargée ou remplacée (le cadran est également un convertisseur PV) et elle synchronise automatiquement son heure avec l’antenne radio multibande à heure standard intégrée, en plus des fonctions de plongée typiques. Si quelqu’un propose une montre connectée qui fait tout cela, alors j’envisagerai de changer. Pour l’instant, ils me sont tous inutiles. Nick V : En tant que Samsung GAW2 actuel avec un téléphone OP, j’attends la sortie de WearOS 3 sur les montres non Samsung. J’espère qu’un nouveau SoC est en route, mais nous verrons.

C’est tout pour ce sondage sur le système d’exploitation de smartwatch. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez manqué votre vote ou si vous souhaitez participer à la conversation, assurez-vous de laisser un commentaire ci-dessous.

