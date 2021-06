Voici quelle sera la réponse pathétique de Biden, si la Chine ne se conforme pas à la sonde COVID – RedState ⋆ .

in

L’équipe Biden a essentiellement dû être traînée, donnant des coups de pied et criant, pour qu’elle se soucie le moins du monde d’enquêter sur les origines du coronavirus de Wuhan. Biden a annoncé un «examen de 90 jours» sur la question – seulement après avoir reçu beaucoup de retours en arrière pour avoir effectivement arrêté une enquête du département d’État sur les origines.

De plus, au G-7, il a donné son accord à une enquête internationale entièrement menée par l’OMS, qui a déjà été mise en cause pour ses déclarations sur le virus et sa proximité avec la Chine.

Mais cela n’a pas empêché le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, de se retourner contre Fox aujourd’hui, sur ce qu’ils feraient si la Chine refusait de coopérer et de fournir des informations.

Maintenant, si vous voulez entendre un tas de hockey à cheval, c’était ça de Sullivan. Il a affirmé que la Chine serait confrontée à « l’isolement au sein de la communauté internationale » si elle ne s’y conformait pas.

De Fox News :

«Ce que Joe Biden a fait en Europe cette semaine, c’est rallier le monde démocrate pour parler d’une voix commune sur cette question pour la première fois depuis l’éclatement de Covid. Le président Trump n’a pas pu le faire. Le président Biden l’était. Il a obtenu du G-7 qu’il approuve une déclaration disant à l’unisson que la Chine doit permettre qu’une enquête se déroule sur son territoire », a déclaré Sullivan. « C’est ce travail de pique diplomatique – rallier les nations du monde, imposer une pression politique et diplomatique sur la Chine, qui est au cœur de l’effort que nous entreprenons pour finalement faire face à la Chine avec un choix difficile : soit ils permettront, de manière responsable façon, les enquêteurs pour faire le vrai travail de déterminer d’où cela vient, ou ils seront confrontés à l’isolement dans la communauté internationale », a-t-il poursuivi.

Tout d’abord, Biden a reçu une déclaration vide disant que nous mettrons l’OMS en charge, malgré leurs antécédents avec la Chine. Ensuite, il n’y a eu absolument aucune condamnation des mensonges que nous savons déjà que la Chine a racontés, ni aucun accord pour faire pression sur la Chine. Donc, fondamentalement, la Chine peut ignorer cette « déclaration », si elle le souhaite.

Au cours de l’année écoulée, alors que le président Donald Trump interpellait la Chine, les démocrates, dont Biden, étaient occupés à l’accuser de xénophobie et à l’attaquer pour cela. S’ils avaient réellement soutenu une enquête sur les origines, nous serions peut-être quelque part maintenant. Mais, ils ne l’ont pas fait. Trump avait des enquêtes indépendantes du département d’État et de la communauté du renseignement en cours, jusqu’à ce que Biden ferme celui qui obtenait des places.

Sullivan affirme que la Chine sera confrontée à un « isolement » si elle ne coopère pas à l’enquête. Est-ce que c’est ça? C’est la plus grande menace que Biden puisse inventer, étant donné ce que nous savons déjà des mensonges de la Chine ? De combien de façons pouvons-nous dire « faiblesse » avec ça ?

De plus, je ne le crois même pas, surtout compte tenu de l’influence de la Chine dans les médias et l’économie mondiale. Et rien sur l’isolement ou une punition réelle ne figurait dans la déclaration très simple du G-7, qui parlait à peu près de l’OMS derrière l’enquête. Sans compter que la Chine n’a déjà pas coopéré, depuis le début. C’est ainsi que nous sommes arrivés ici.

Donc, Biden nous dit essentiellement que nous n’allons pas les tenir pour responsables de quoi que ce soit.