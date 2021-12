Voici quelques bonnes affaires pendant les soldes d’hiver de Steam

Les soldes d’hiver annuels de Steam sont arrivés, juste à temps pour que tout le monde dépense ce qu’il reste de son argent durement gagné avant la nouvelle année.

Des milliers de titres sur la plate-forme bénéficient de remises massives de Mercredi jusqu’au 5 janvier 2022. Alors préparez cette carte de crédit à l’avance, car vous céderez probablement à la tentation et en récupérerez certaines au cours des deux prochaines semaines.

Les remises spéciales incluent :

New World pour 29,99 $ (25 % de rabais) Deathloop pour 29,99 $ (50 % de rabais) Resident Evil Village pour 51,99 $ (35 % de rabais) Halo: The Master Chief Collection pour 19,99 $ (50 % de rabais) The Witcher 3 : Wild Hunt pour 7,99 $ (80 % de réduction) Dark Souls III pour 14,99 $ (75 % de réduction) Mass Effect Legendary Edition pour 29,99 $ (50 % de réduction) Watch_Dogs 2 pour 9,99 $ (80 % de réduction) Call of Duty 4: Modern Warfare pour 9,99 $ (50 % de réduction) Red Dead Redemption 2 pour 29,99 $ (50% de réduction) Star Wars Jedi: Fallen Order pour 14,79 $ (63% de réduction) Days Gone pour 29,99 $ (40% de réduction) Marvel’s Guardians of the Galaxy pour 38,99 $ (35% de réduction) Sekiro: Shadows Die Twice pour 29,99 $ ( 50% de réduction) Horizon: Zero Dawn Complete Edition pour 24,99 $ (50% de réduction) Cyberpunk 2077 pour 29,99 $ (50% de réduction) Il en faut deux pour 19,99 $ (50% de réduction) Back 4 Blood pour 35,99 $ (40% de réduction) Disco Elysium: The Final Cut pour 17,99 $ (55 % de réduction) Divinity : Original Sin 2 pour 17,99 $ (60 % de réduction)

Les ventes Steam sont toujours une chose curieuse car elles conduisent souvent à une réévaluation des jeux, ce qui est arrivé à Cyberpunk 2077 le mois dernier.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.