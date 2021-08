Voici quelques éléments à considérer lors de l’achat de NFT ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Le secteur des jetons non fongibles (NFT) de l’écosystème de la crypto-monnaie a fait des vagues qui ont fait la une des journaux, même grand public, en 2021. Des célébrités, des musiciens, des équipes sportives, des maisons de vente aux enchères établies et même des restaurants fast-food se sont impliqués dans la création et/ ou la vente d’articles numériques uniques.

Les principaux marchés NFT comme OpenSea enregistrent des volumes de transactions record alors que des projets comme CryptoPunks et Pudgy Penguins voient des dizaines de millions de dollars en valeur échangés quotidiennement. Cependant, il peut être difficile de savoir quels projets ont la capacité de conserver ou d’augmenter leur valeur à long terme et lesquels sont susceptibles de s’effondrer une fois le battage médiatique terminé.

Les projets NFT qui s’intègrent dans le métaverse crypto en pleine croissance et offrent de multiples façons de s’engager et de gagner un rendement, telles que les fonctionnalités de jeu pour gagner et de jalonnement, ont gagné du terrain, attirant l’attention des investisseurs moyens et des acteurs institutionnels.

Voici quelques-uns des meilleurs protocoles NFT prêts pour le métaverse qui ont un potentiel de résistance à long terme, ainsi que des conseils sur la façon de repérer ces diamants dans la fraise au milieu d’un domaine de plus en plus encombré de projets NFT.

Les plateformes de jeu pour gagner attirent les masses et génèrent des revenus

Axie Infinity est devenu l’un des protocoles de rupture dans ce cycle de marché haussier, car son style de jeu de jeu permet aux utilisateurs de s’amuser à se battre avec des personnages du jeu appelés Axies et de gagner un revenu en même temps.

Contrairement au modèle d’applications gratuites qui sont chargées d’achats dans le jeu conçus pour vider le compte bancaire d’un utilisateur, les fonds dépensés sur des plateformes comme Axie Infinity offrent la possibilité de gagner un revenu ou un retour sur investissement décent, car la finance décentralisée (DeFi) et les principes économiques tels que le jalonnement, l’inflation et la rareté sont intégrés au modèle de gameplay.

L’écosystème Axie Infinity a récemment dépassé le million d’utilisateurs quotidiens actifs et a traité 1,373 milliard de dollars en volume de tous les temps, selon les données de CryptoSlam.

Le protocole a connu les taux d’adoption les plus élevés dans des régions du monde comme la Malaisie et le Venezuela, où les luttes économiques du peuple font les 150 à 200 Smooth Love Potion (SLP) qu’un joueur peut gagner chaque jour – d’une valeur entre 23,70 $ et 31,60 $ à le moment de la rédaction — une source attrayante de revenu quotidien.

Avec le gouvernement du Venezuela instituant un revenu mensuel équivalent à 2,40 $ au taux de change estimé par la banque centrale du pays, un revenu quotidien de 23,70 $ pourrait potentiellement nourrir une famille jusqu’à 10 mois.

En raison de ces facteurs, les NFT de l’écosystème Axie Infinity ont une plus grande possibilité de conserver leur valeur au fil du temps et de maintenir un niveau de liquidité plus élevé que la plupart des projets NFT aléatoires qui sont simplement des jpeg glorifiés.

Les NFT générant des jetons donnent une utilité aux objets de collection

Un autre projet qui offre une approche unique du mélange DeFi, gameplay et NFT est Aavegotchi, une plate-forme construite sur le protocole Aave qui permet aux avatars du jeu d’être combinés avec d’autres actifs de crypto-monnaie, qui peuvent ensuite être utilisés comme garantie DeFi et gagner des récompenses de staking. .

Les avatars d’Aavegotchi, connus sous le nom de Gotchi, sont rares et les nouveaux ne sont frappés qu’un nombre limité de fois par an et publiés via des enchères ou un tirage au sort.

Les utilisateurs qui misent le jeton GHST natif sur le protocole gagnent des récompenses sous la forme de FRENS, qui peuvent être utilisées pour acheter des billets de tombola qui sont entrés dans des dessins pour des objets en jeu tels que des vêtements, des consommables ou des portails d’invocation Gotchi.

Ces articles peuvent ensuite être combinés avec Gotchi pour augmenter leur rareté et leur valeur, ou vendus sur le marché comme une autre source de revenus pour les détenteurs de jetons.

La possibilité de verrouiller d’autres jetons ou actifs dans un Gotchi ajoute une autre couche de valeur et de rareté pour chaque avatar. Pour extraire tout actif supplémentaire, les Gotchis sont détruits au cours du processus, ce qui entraîne une augmentation de la rareté.

Au moment de la rédaction de cet article, 7 760 portails ont été ouverts et 432 Gotchi ont été sacrifiés selon les statistiques d’Aavegotchi, laissant en circulation 7 328 Gotchi avec des caractéristiques et des niveaux de rareté variables.

Le jalonnement d’actifs croisés et le gameplay complètent le métavers

Un dernier projet qui est plus récent sur la scène mais qui attire néanmoins l’attention est Illuvium, un jeu de bataille fantastique en monde ouvert construit sur la blockchain Ethereum (ETH).

Alors que ce projet est toujours en développement, le prix de son jeton ILV natif a bondi de 1765% entre le 22 juin et le 13 août alors que l’excitation monte avant son lancement.

L’un des catalyseurs de sa hausse des prix a été l’introduction du jalonnement ILV, qui permet aux détenteurs de jetons de gagner un rendement allant de 43,44 % à 86,88 % en fonction de la durée pendant laquelle les jetons sont bloqués.

Illuvium a également proposé le jalonnement entre actifs via des pools flash qui permet aux détenteurs d’Axie Infinity (AXS) et de Synthetix (SNX) de gagner ILV en jalonnant leurs jetons sur le protocole.

Une méthode que l’équipe a utilisée pour attirer l’attention sur le projet a été de créer des NFT uniques représentant certains des meilleurs influenceurs crypto, et l’équipe a également fourni un flux constant de teasers et de mises à jour sur les personnages et les NFT qui seront trouvés dans le jeu. .

La création d’un jeu noté AAA sur la blockchain Ethereum est un objectif recherché par la communauté des joueurs depuis des années, mais les limitations du réseau l’ont jusqu’à présent rendu impossible.

Si Illuvium peut atteindre son objectif de créer un jeu hautement interactif et visuellement attrayant capable d’attirer des utilisateurs de la communauté des joueurs traditionnels, les actifs et les NFT au sein de l’écosystème ont le potentiel de maintenir ou d’augmenter leur valeur au fil du temps.

Les joueurs dépensent des centaines d’heures et des milliers de dollars par an sur certains des jeux gratuits les plus populaires qui offrent la possibilité d’acheter des objets rares, ce qui leur donne l’avantage sur leurs concurrents, mais il reste peu de valeur à la fin de la journée en échange de tout ce temps et de toutes ces dépenses.

Les NFT permettent un nouveau paradigme dans le jeu selon lequel le temps passé à jouer et le butin acquis en cours de route peuvent être transférés en valeur réelle qui a un pouvoir durable à long terme. Les projets qui s’adaptent et s’intègrent au métaverse crypto décentralisé en pleine croissance sont dans une position privilégiée pour gagner en adoption et en valeur.

