Voici quelques fonctionnalités que j’aimerais voir arriver sur Google Messages

En ce qui concerne les meilleures applications de messagerie texte, j’aime vraiment Google Messages. Grâce à Google poussant RCS sur Android, l’application a commencé à devenir une alternative viable à iMessage pour les utilisateurs d’Android. Vous disposez d’indicateurs de saisie, de fichiers multimédias de haute qualité, de réactions et, plus récemment, d’un cryptage de bout en bout. Lorsque vous activez les fonctionnalités RCS Chat dans Google Messages, cela ressemble à un énorme pas en avant par rapport aux SMS classiques.

Cela dit, je ne peux pas m’empêcher d’avoir l’impression que certaines choses manquent. Google continue d’apporter de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience, mais je ne peux m’empêcher d’en vouloir plus, surtout par rapport à la multitude d’autres applications de messagerie que j’utilise pour communiquer avec mes pairs. Ce sont quelques-unes des fonctionnalités que j’ai vues sur ces autres applications que j’aimerais que Google adopte dans Messages.

Intégration d’applications

L’un des aspects les plus précieux d’iMessage est son intégration d’applications. Il vous permet de faire des choses comme effectuer des paiements, partager de la musique et bien plus encore sans quitter l’application. Quelque chose comme ça serait incroyablement utile pour Google Messages.

Google dispose déjà d’une intégration Duo pour les appels vidéo et de fonctionnalités d’assistant intégrées. L’ajout de Google Pay, YouTube Music et d’autres applications Google au menu des pièces jointes améliorerait considérablement les fonctionnalités de l’application. Et Google pourrait même étendre cela à des applications tierces pour encore plus de possibilités.

Un vieux mais bon

Google Allo est peut-être mort, mais ce n’était pas sans mérite. À mon avis, l’une de ses fonctionnalités les plus intéressantes était la possibilité de crier ou de chuchoter des messages en modifiant leur taille. Vous feriez glisser le bouton d’envoi vers le bas pour réduire la police et la bulle de texte ou le faire glisser vers le haut pour les agrandir. C’était un excellent moyen de mieux exprimer le sens du texte en dehors de l’utilisation d’émojis et de réactions, et c’est dommage qu’il n’ait pas migré vers Google Messages depuis la mort d’Allo.

plus amusant

Outre les cris et les murmures, il existe d’autres moyens d’ajouter plus d’expression à Google Messages. D’autres applications de messagerie telles que WhatsApp, Telegram et bien d’autres proposent des thèmes de discussion et des animations individuels, et j’aimerais les voir apparaître dans Google Messages. Emoji Kitchen est une chose (et une autre fonctionnalité que Google devrait inclure), mais les emoji animés rendraient les choses beaucoup plus amusantes et intéressantes. Et Google peut étendre cela aux animations en plein écran, comme des ballons ou des cœurs qui remplissent l’écran lors de l’utilisation des emoji associés.

Et en parlant d’emoji, ce serait bien d’avoir plus de réactions pour les messages, ou au moins la possibilité d’en rechercher un supplémentaire, comme dans Facebook Messenger.

Plus de stabilité

Le RCS s’améliore, mais cela peut encore être un peu le bordel. Sans avertissement, il peut cesser de fonctionner, perdre la connexion ou tout simplement ne pas enregistrer les utilisateurs, et des messages peuvent rester dans les limbes du RCS. Nous avons récemment couvert une série de problèmes de connexion que les utilisateurs ont rencontrés avec RCS, et l’obtention de nouvelles fonctionnalités comme celles énumérées ci-dessus n’aura pas vraiment d’importance si les utilisateurs ne peuvent pas les utiliser.

Vœu pieux : iMessage

Je veux dire, ce n’est qu’une chimère à ce stade, mais avoir une sorte d’intégration iMessage serait génial. Ou, alternativement, mettre RCS dans iMessage. Avec les opérateurs américains à bord pour faire de Google Messages la valeur par défaut sur les meilleurs appareils Android, les iPhones sont le dernier obstacle majeur à l’élimination progressive des SMS vieillissants.

Google semble ouvert à la prise en charge d’iMessage et, plus récemment, a invité Apple à adopter RCS dans iMessage. Il est peu probable que cela se produise, mais cela rendrait l’expérience de messagerie bien meilleure entre les deux plates-formes, en particulier pour les discussions de groupe.

Autres caractéristiques

Il y a quelques autres fonctionnalités (plus probables) que j’aimerais voir dans Google Messages. Par exemple, pouvoir répondre à un message individuel est toujours pratique et peut aider à mieux gérer le flux d’une conversation. Il serait également intéressant d’avoir un certain type d’indicateur d’état pour les contacts afin de voir ceux qui ont activé le RCS et sont en ligne. Samsung Messages a ceci, et c’est mieux que d’avoir à entrer dans un message pour vérifier si le champ de texte affiche ou non « Chat ».

Je suis sûr qu’il y a plus de fonctionnalités que Google peut ajouter sur la route, mais ce sont quelques-unes que j’aimerais voir. Plus que tout, je voudrais juste plus d’options de personnalisation et de moyens de rendre l’expérience de messagerie un peu plus polyvalente et amusante sans la transformer en un désordre encombré de fonctionnalités comme ce que nous voyons avec Telegram.

Pour nos lecteurs qui utilisent Google Messages, quelles fonctionnalités aimeriez-vous voir ajoutées à l’application ?

tu ne peux pas tout avoir

