Voici quelques jeux effrayants et à prix réduits à jouer pour Halloween

Ce sont les vacances effrayantes ce week-end, mais vous le saviez probablement déjà depuis que les décorations d’Halloween sont probablement en place dans votre ville depuis un mois et demi. Mais ce qui n’existe pas depuis aussi longtemps (et disparaîtra plus vite que ces décorations), ce sont les offres ci-dessous. Pour correspondre à l’ambiance, nous allons partager des remises spéciales sur des jeux vidéo effrayants auxquels vous devez jouer si vous essayez de vous mettre dans l’esprit des vacances ce week-end. Juste pour que vous le sachiez, la vente d’Halloween de Steam se termine le lundi 1er novembre, probablement à 13 h HE / 10 h HP. Après cette section centrée sur les jeux, vous trouverez des offres sur des gadgets technologiques que nous pensons que vous apprécierez.

Offres de jeux

D’accord, donc Deathloop est loin d’être un jeu effrayant à la base (bien qu’il puisse devenir assez tendu lorsque vous êtes à bout de ce dernier éclat de santé et entouré d’ennemis), mais nous le soulignons ici de toute façon parce que c’est à son prix le plus bas à ce jour sur toutes les plateformes. Si vous êtes sur PS5, la version physique et la version numérique coûtent chacune 40 $ (normalement 60 $). Pour ceux qui ont hésité à se lancer dans le jeu, ce prix devrait le rendre un peu plus facile à justifier. Il est également disponible sur Steam pour 40 $.

C’est le dernier jeu d’Arkane Studios, et son action rapide et frénétique rappelle Dishonored. La boucle de jeu est cependant très différente, même si certains des pouvoirs que vous finirez par acquérir sont similaires. Découvrez la critique complète du jeu d’Andrew Webster.

Deathloop (PS5, version disque)

Le dernier jeu de tir à la première personne d’Arkane Studios est le plus élégant à ce jour. Deathloop est un jeu basé sur la course, et ironiquement, vous jouez un Colt, quelqu’un qui tient à briser le cycle de bouclage du jeu. Cependant, il y a des forces qui travaillent contre vous et qui ne veulent certainement pas que vous le fassiez pour des raisons que vous découvrirez en jouant.

Le remake de Resident Evil 2 par Capcom est une réinvention stellaire du jeu d’horreur classique, sans parler de l’un des jeux les plus raffinés de la société à ce jour. Même si vous n’avez pas joué à la version originale sur PS1, ce jeu est un jeu d’horreur incontournable que vous pouvez obtenir pour seulement 16 $ sur PS4 et PS5. C’est le même prix pour les consoles Xbox, ainsi que sur Steam.

Le jeu de slasher à choisir son propre chemin jusqu’à l’aube ne coûte que 10 $, et c’est une expérience délicieusement effrayante et campy. Celui-ci est réservé aux propriétaires de PlayStation 4 et 5, et il est déjà inclus dans PS Now pour consoles et sur PC Windows, si vous êtes abonné. L’intrigue implique un groupe d’adolescents (avec Rami Malek, Hayden Panettiere) dans une maison effrayante agissant de manière imprudente, avec un tueur en cavale. Vos actions dictent le déroulement du jeu, et c’est très amusant qui vaut bien 10 $.

Outer Wilds est un autre jeu à prix réduit pour Halloween, et un autre titre qui, bien que n’étant pas étiqueté comme un jeu d’horreur, a des vibrations effrayantes à offrir au fur et à mesure que vous y creusez. Il n’y a pas de peur du saut, cependant. Au lieu de cela, le jeu a quelques moments qui vous donneront l’impression d’être dans un épisode de The Twilight Zone

. Normalement 25$, c’est 15$ sur PC via Steam. Vous pouvez obtenir son excellente extension Echoes of the Eye pour 12 $ au lieu de 15 $, pendant que vous y êtes. Le jeu est disponible sur les consoles PlayStation et les consoles Xbox, mais il n’est actuellement pas à prix réduit.

Inside est un jeu d’horreur à défilement horizontal des créateurs de Limbo qui, malheureusement, est toujours dans mon carnet de commandes, mais peut-être que je vais y jouer ce week-end. Il a gagné une place dans cette rafle parce que j’ai entendu dire que sa fin est vraiment à la hauteur de la peur existentielle, ce qui est exactement ce que je me retrouve généralement à court de ces jours-ci. C’est seulement 5 $ sur le PlayStation Store et sur Steam.

Si vous aimez l’horreur de science-fiction, vous devez jouer à Soma, des créateurs d’Amnesia. Ce pedigree à lui seul devrait vous donner une idée de ce qui vous attend ici : une excellente narration environnementale, une conception audio obsédante et une assez bonne histoire sur l’avenir de l’humanité et de l’IA. C’est seulement 4,50 $ pour les consoles PlayStation et PC via Steam. De tous les jeux de cette liste, je pense que vous aurez le plus peur par dollar avec celui-ci.

Hunt: Showdown est un jeu multijoueur à la première personne avec un mélange unique d’éléments PvE et PvP. C’est un titre magnifique avec une excellente conception sonore auquel vous devrez faire attention pour aller de l’avant. Une fois que vous aurez dépassé la courbe d’apprentissage un peu raide, vous et quelques amis pourriez passer un très bon moment avec celui-ci. Crytek met constamment à jour le jeu, en particulier sur PC, mais les versions console semblent également bien conçues (bien que le jeu n’offre pas de jeu multiplateforme). C’est 20 $ pour le jeu sur Steam, 16 $ pour les consoles PlayStation ou 16,49 $ pour l’édition de luxe sur les consoles Xbox.

Offres technologiques

D’accord, un virage serré à gauche pour mentionner quelques bonnes affaires technologiques. Bose offre une remise de 100 $ sur des ensembles comme neufs et remis à neuf de ses écouteurs antibruit 700. Normalement 379 $, ils sont 279 $, avec quelques options de couleurs disponibles. Nous ne recommandons pas n’importe quels produits reconditionnés, seulement ceux pour lesquels nous nous sentirions personnellement à l’aise d’accepter le risque de les acheter. Heureusement, Bose dit que ces écouteurs peuvent « occasionnellement avoir des défauts mineurs, presque imperceptibles ». Ils ont une garantie d’un an, une période d’essai de remboursement de 90 jours avec livraison gratuite et retours gratuits.

Mon collègue Chris Welch les a examinés en 2019 et comparé à la concurrence de l’époque, le casque à réduction de bruit 700 excellait dans les appels vocaux, en plus d’un ajustement confortable et d’une excellente suppression du bruit. Lisez notre critique si vous voulez plus de contexte sur le produit.

La carte microSDXC 128 Go de SanDisk est actuellement de 22 $ sur Amazon, le deuxième meilleur prix que nous ayons vu sur la solution de stockage sous licence Nintendo. Si vous cherchez à étendre la capacité de stockage de votre PlayStation 5, la version 1 To du SSD Aorus NVMe Gen 4 de Gigabyte est tombée à 170 $ chez Amazon, son meilleur prix à ce jour. Nous ne l’avons pas testé, mais la société affirme qu’elle est compatible avec la console de nouvelle génération de Sony et fonctionne à 5 600 Mo/s lorsqu’elle est branchée. Si vous avez déjà un SSD mais avez toujours besoin d’un dissipateur thermique compatible, selon les exigences de Sony, Micro Connectors Low Profile Heatsink est également en vente sur Amazon pour 10 $ et mesure à peine 5 mm d’épaisseur. Lisez notre guide d’achat complet de SSD PS5. Un paquet de trois ampoules Philips Hue blanches et couleur A19 coûte 100 $ chez Best Buy, le prix le plus bas que nous ayons sur les ampoules intelligentes populaires en dehors d’Amazon Prime Day. L’OLED de 55 pouces de Vizio est en vente chez Best Buy pour 1 000 $, son prix le plus bas à ce jour, pour une durée limitée. Malgré le prix, l’OLED économique parvient toujours à intégrer quelques fonctionnalités adaptées aux jeux de nouvelle génération, à savoir la prise en charge de HDMI 2.1. Si vous avez une Xbox ou un PC de jeu, Eneba vend un abonnement de trois mois à Xbox Game Pass Ultimate pour 28 $ (encore une fois, le prix peut fluctuer) au lieu de ses 45 $ habituels lorsque vous utilisez le code promo 90 JOURS à la caisse. Eneba propose actuellement un an de service PlayStation Plus pour seulement 37 $ au lieu de son prix de vente typique de 60 $ lorsque vous utilisez le code promotionnel 365JOURS à la caisse.



