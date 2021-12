Voici quelques nouveaux détails sur le loup parmi nous 2

Après avoir été annoncé aux Game Awards en 2019, il y a eu très peu de nouvelles sur le « reborn » de Telltale Games ‘The Wolf Among Us 2. Maintenant, une nouvelle fonctionnalité dans Game Informer sur la suite tant attendue met en lumière une nouvelle clé détails sur le jeu.

Les nouveaux détails ont été dévoilés grâce à une fonction Game Informer sur les jeux Telltale nouvellement réformés. Quelques points clés sur The Wolf Among Us 2 ont été révélés sur Twitter, y compris plus de détails sur le cadre du jeu. Comme le premier jeu, The Wolf Among Us 2 se déroulera avant les bandes dessinées Fables sur lesquelles la série est basée, la suite ayant lieu six mois après les événements de l’original.

Cette chronologie placera le jeu en hiver, indique le rapport, le jeu se déroulant « dans tout New York ».

Le loup parmi nous 2 | Détails de l’indicateur de jeu -Set 6 mois après l’original

-A lieu pendant l’hiver dans tout New York

-En pleine production, le script est finalisé, mocap en cours

-Unreal Engine a beaucoup rationalisé le développement Beaucoup plus dans le numéro de ce mois-ci : https://t.co/5dfDOD0fDB pic.twitter.com/eDTt3354uf – Shinobi602 (@shinobi602) 22 décembre 2021

Là où Telltale a précédemment déclaré que la pré-production du jeu avait commencé fin 2019, il est maintenant confirmé que The Wolf Among Us 2 est en pleine production, avec un script final en main et une mocap en cours. Comme indiqué précédemment dans la mise à jour du studio de fin 2021, l’équipe est passée à Unreal Engine pour la suite, ce qui a rationalisé le processus de développement.

Tout ce qui a déjà été révélé sur le jeu, c’est que la nouvelle équipe de Telltale est partie de zéro avec The Wolf Among Us 2, plutôt que de s’appuyer sur le jeu qui était déjà en cours par l’équipe originale de Telltale. Les premiers rapports ont également suggéré qu’Adam Harrington (Bigby Wolf) et Erin Yvette (Snow White) reviendront pour reprendre leurs rôles de voix et que le jeu sortira sur PC via Epic Games Store et sur consoles.

Telltale Games travaille également sur un jeu basé sur The Expanse, qui est développé en collaboration avec Deck Nine Games, l’équipe derrière Life Is Strange: True Colors.

Malgré les bonnes nouvelles concernant l’un des jeux les plus appréciés de Telltale, la suite est douce-amère pour certains grâce à l’histoire compliquée du studio et aux nombreux licenciements subis par les développeurs qui faisaient partie du studio original de Telltale. Après sa fermeture fin 2018, le studio a été racheté par LCG Entertainment, qui a ressuscité la marque Telltale et est à l’origine des deux nouveaux jeux en développement.

