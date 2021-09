Voici quelques-unes des meilleures applications avec des widgets XL à découvrir pour iPadOS 15 (mise à jour)

L’une des nouvelles fonctionnalités d’iPadOS 15 pour les développeurs est la possibilité de créer des widgets extra-larges pour l’écran d’accueil. La nouvelle classe de taille de widget extra-large a engendré un tas de nouvelles façons de personnaliser et d’alimenter l’écran d’accueil de votre iPad.

Le très populaire Carrot Weather a été mis à jour avec une multitude de nouvelles fonctionnalités pour iOS 15 et iPadOS 15. Vous pouvez en savoir plus sur les autres fonctionnalités dans notre aperçu ici. La mise à jour comprend une série de widgets extra-larges. Vous pouvez voir des prévisions quotidiennes et horaires étendues ainsi que des cartes radar plus grandes. Le nouveau widget est inclus dans une mise à jour gratuite de l’application, mais vous devez disposer d’un abonnement premium au club pour les mises à jour en arrière-plan ou d’un abonnement premium ultra pour le widget de cartes.

Le widget LookUp extra-large vous permet de voir plus de mots inclus dans votre collection sélectionnée. Avec le nouveau widget, vous pouvez voir plus de mots en un coup d’œil directement depuis votre écran d’accueil sans ouvrir l’application. LookUp coûte 9,99 $ et fonctionne sur Mac, iPhone, iPad et Apple Watch.

Memento est un excellent client de rappels qui s’intègre directement au service de rappel iCloud d’Apple. Le nouveau widget Memento extra-large vous permet de voir plus de rappels que jamais sur votre écran d’accueil. L’application affichera tous les rappels à venir ainsi que ceux en retard.

L’application de liste de tâches populaire Things a un nouveau widget de liste extra-large. Le nouveau widget vous permet de voir beaucoup plus d’une seule liste et a des configurations spéciales exclusives à la plus grande taille. Cultured Code a également inclus un nouveau widget extra-large « Up Next » qui affiche les tâches à faire au cours des trois prochains jours. Choses 3 est de 9,99 $.

L’application de planification de voyage Tripsy dispose d’un nouveau widget extra-large avec un aperçu de toutes les activités à venir programmées que vous avez incluses dans un voyage. Il vous donne également des boutons rapides pour accéder aux documents et à une vue cartographique.

L’application populaire Launcher a des widgets plus grands qui vous permettent d’afficher plus d’applications sur un seul écran d’accueil que jamais. Le widget extra-large peut désormais contenir jusqu’à 24 icônes. Si vous placez trois widgets extra-larges sur votre écran d’accueil, vous pouvez voir un total de 72 icônes d’applications sur une page.

Le lecteur RSS Lire dispose désormais d’un widget extra-large qui vous permet de voir plus d’articles depuis votre écran d’accueil. Vous pouvez personnaliser les sources qui apparaissent dans votre widget en en ajoutant de nouvelles dans l’application. Lire est au prix de 9,99 $ et est disponible dès maintenant.

L’application Google Photos a été mise à jour avec un widget extra-large qui peut afficher les photos de votre bibliothèque directement sur votre écran d’accueil. Les widgets photos ont tendance à être très populaires, donc celui-ci le sera probablement aussi. C’est gratuit et la mise à jour est disponible dès maintenant.

Si vous êtes un utilisateur de YouTube Music, vous pouvez télécharger la dernière mise à jour de l’application avec un widget extra-large. Le nouveau widget affiche les albums et les listes de lecture les plus récemment lus et vous permet de voir ce qui est en cours de lecture.

L’une de nos applications préférées, Fantastical, a été mise à jour avec des tonnes de nouvelles fonctionnalités pour iOS 15. L’une d’entre elles est un ensemble de nouveaux widgets iPad extra-larges. Les nouveaux widgets affichent un aperçu complet du mois ainsi que les conditions météorologiques et la température actuelles. Sur le côté droit du widget, vous pouvez voir les événements à venir. Il y a même un bouton pour ajouter rapidement un nouvel événement.

L’application de messagerie populaire Spark du développeur d’applications de productivité Readdle a été mise à jour avec des widgets plus puissants pour iPad. Le nouveau widget extra large vous permet de voir les nouveaux éléments dans votre boîte de réception à côté des événements de votre calendrier à venir. Readdle a également inclus un widget extra large entièrement personnalisable. Avec cet autre widget, vous pouvez choisir ce qui apparaît de chaque côté du widget et modifier les comptes, les catégories, etc.

Une autre application de Readdle a gagné de très gros widgets. Documents a un nouveau widget extra large qui affiche jusqu’à 16 fichiers directement sur l’écran d’accueil de votre iPad. Le widget affiche vos fichiers préférés afin que vous puissiez facilement y accéder directement depuis votre écran d’accueil.

Calendars by Readdle a également été mis à jour avec un widget extra large. Le nouveau widget vous montre la date, l’heure, la météo et un aperçu complet du mois en cours. Vous pouvez également voir tous vos rendez-vous de calendrier à venir. Les événements avec des liens vidéo afficheront même un lien rapide pour passer directement à un appel.

