Voici quelques-unes des meilleures applications SharePlay pour iOS 15.1 et iPadOS 15.1

Apple a publié aujourd’hui iOS 15.1 et iPadOS 15.1 avec la prise en charge de la nouvelle fonctionnalité SharePlay qui permet aux utilisateurs d’interagir avec du contenu ensemble via FaceTime. Apple propose ses propres applications pour SharePlay comme TV et Fitness, mais il existe une pléthore d’applications tierces avec prise en charge de SharePlay disponibles au téléchargement dès maintenant.

La dernière version de l’application de dictionnaire LookUp comprend une nouvelle fonctionnalité intéressante de SharePlay qui vous permet de faire des sessions d’apprentissage ensemble sur FaceTime. C’est une utilisation unique de SharePlay qui pourrait être formidable pour les étudiants, en particulier ceux qui essaient d’apprendre de nouveaux mots.

LookUp coûte 9,99 $ – Compatible avec iPhone, iPad, Apple Watch et Mac

Notre application météo snarky préférée a acquis une nouvelle capacité impressionnante. Carrot Weather permet désormais aux utilisateurs de partager les conditions météorologiques sur FaceTime. L’utilisation de SharePlay peut également aider à débloquer des réalisations dans Carrot, si vous aimez ce genre de chose.

Carrot Weather coûte 4,99 $ – Compatible avec iPhone, iPad et Apple Watch

Si vous êtes abonné à Showtime, vous pouvez désormais regarder le contenu de Showtime sur FaceTime avec vos amis et votre famille. Showtime abrite des émissions comme Billions et Shameless.

Showtime nécessite un abonnement – Compatible avec iPhone, iPad et Apple TV

L’application de balayage du ciel populaire Night Sky prend désormais en charge SharePlay. Night Sky utilise FaceTime Audio pour permettre aux utilisateurs d’observer les étoiles à distance les uns avec les autres sur leur iPhone ou iPad.

Night Sky est gratuit avec les achats intégrés – Compatible avec iPhone, iPad, Apple TV, Mac et Apple Watch

Les abonnés Paramount+ peuvent également désormais utiliser SharePlay pour regarder du contenu sur la plate-forme avec leurs amis et leur famille à distance. Paramount+ est l’endroit où vit le contenu de Nickelodeon, ainsi que d’autres contenus originaux de Viacom CBS.

Paramount+ nécessite un abonnement – ​​Compatible avec iPhone, iPad et Apple TV

Kahoot ! est une application de création de quiz qui prend désormais en charge SharePlay. Avec Kahoot ! vous pouvez passer un appel FaceTime et répondre à des quiz avec vos amis.

Kahoot ! est gratuit avec les achats intégrés – Compatible avec iPhone et iPad

L’excellent client skeuomorphe Apple Music Vinyls permet désormais aux utilisateurs d’écouter de la musique sur FaceTime à l’aide de l’API SharePlay.

Les vinyles coûtent 4,99 $ – Compatible avec iPhone, iPad, Apple TV et Mac

Piano with Friends est exactement ce que vous pensez probablement que c’est. Avec cette application, vous pouvez jouer du piano virtuel avec des amis sur FaceTime. Le piano est redimensionnable et offre même un support pour les claviers physiques.

Piano with Friends coûte 1,99 $ – Compatible avec iPhone, iPad et Mac

L’application de dessin et d’esquisse populaire Flow a peut-être l’une des implémentations les plus cool de SharePlay. Avec Flow, vous pouvez dessiner sur une seule toile avec des amis à distance via FaceTime. Le dessin se produit même en temps réel. Si vous avez un abonnement Flow, vous pouvez toujours dessiner avec des amis qui n’en ont pas.

Flow est gratuit avec les achats intégrés – Compatible avec iPhone et iPad

Moon FM est une puissante application de podcasts dotée d’une interface vraiment élégante, clairement conçue pour les utilisateurs expérimentés. Avec la dernière mise à jour de Moon FM, les utilisateurs peuvent écouter des émissions avec des amis sur FaceTime.

Moon FM coûte 4,99 $ – Compatible avec iPhone et iPad

Relax Melodies est une application relativement étrange pour SharePlay qui vous permet, à vous et à un ami, d’écouter à distance les mêmes sons de sommeil sur FaceTime. Je soupçonne que cette fonctionnalité est mieux adaptée à la fonctionnalité de méditation de Relax Melodies, car je doute que quiconque veuille rester sur un appel FaceTime pendant plusieurs heures pendant la nuit.

Relax Melodies est gratuit avec les achats intégrés – Compatible avec iPhone, iPad, Apple TV et Apple Watch

Doneit est une application et un planificateur de liste de tâches qui offre désormais la prise en charge de SharePlay. Avec Doneit et SharePlay, vous pouvez projeter vos listes avec vos amis et votre famille sur FaceTime.

Doneit est gratuit avec les achats intégrés – Compatible avec iPhone, iPad, Apple Watch et Mac

Si vous trouvez d’autres excellentes applications SharePlay sur l’App Store, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous !

