Voici quelques-unes des voitures que vous conduirez dans Forza Horizon 5

Playground Games a fourni une liste préliminaire de voitures qui figureront dans Forza Horizon 5.

La liste contient plus de 400 voitures, d’après ce que nous avons compté, et comprend de nombreux constructeurs tels que Ford, Chevrolet, Lamborghini, Mercedes, Volkswagen, Dodge, Nissan, etc.

Encore une fois, il ne s’agit que d’une liste préliminaire, vous pouvez donc vous attendre à ce que beaucoup plus de véhicules soient inclus à la sortie.

Selon le développeur, il élargira la liste avec encore plus de voitures et de constructeurs dans les semaines précédant la sortie le 9 novembre.

Le torréfacteur évoluera également au-delà de la version initiale. Comme pour Forza Horizon 4, les voitures neuves en franchise et les préférées des fans seront incluses. Et, en complétant le contenu saisonnier, vous pourrez agrandir votre garage avec de nouvelles voitures et des récompenses chaque semaine avec la liste de lecture du festival.

Plusieurs véhicules font leurs débuts en franchise dans Forza Horizon 5, tels que le Ford Super Duty F-450 DRW Premium 2020, le rare Jaguar Sport XJR-15 de 1991 et la Porsche Taycan Turbo S 2020 entièrement électrique. Le jeu comprendra également la Mercedes. -AMG ONE et le Ford Bronco Badlands 2021.

Il y a aussi Forzavista, le mode d’exploration automobile, qui vous encourage à découvrir en détail les caractéristiques et les composants uniques des véhicules.

Et pour rendre les choses plus réalistes, avec la Xbox Series X/S et le PC, le lancer de rayons sera introduit sur Forzavista, ce qui introduira un nouveau niveau de réponse matérielle et de réflexions.

De plus, les voitures que vous obtenez dans le jeu sont mises en évidence dans une nouvelle interface de collection de voitures. Ici, vous pouvez suivre les véhicules que vous avez acquis par fabricant, et chaque automobile est désignée avec un niveau de rareté et la collecte d’un nombre spécifique de voitures par fabricant débloquera également une récompense spéciale à réclamer.

Encore une fois, Forza Horizon 5 sortira le 9 novembre et comportera le mode Expédition, qui vous emmènera à travers divers domaines du jeu qui se déroule au Mexique.